คลื่นลมสงบก่อนพายุ!อิหร่าน-ทรัมป์แย้มคืบหน้าเจรจา แต่แม่ทัพเตหะรานฮึ่มตอบโต้หนักถ้าถูกโจมตี

เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงระดับสูงของอิหร่านเปิดเผยในวันเสาร์(31ม.ค.) มีความคืบหน้าในการเจรจากับสหรัฐฯ แม้ผู้บัญชาการทหารของประเทศยังคงส่งเสียงเตือนวอชิงตันเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีทางทหารใดๆ ความเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับคู่ขัดแย้งอย่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของอเมริกา
วอชิงตันประจำการกองเรือรบที่นำโดยเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น นอกชายฝั่งของอิหร่าน หลัง ทรัมป์ ขู่แทรกแซง กรณีเตหะรานปราบปรามนองเลือดพวกผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาล
การเดินทางมาถึงของกองเรือมหึมา โหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับการเผชิญหน้าโดยตรงกับอิหร่าน ซึ่งเตือนจะตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธเข้าใส่ฐานทัพและเรือของอเมริกาในตะวันออกกลาง เช่นเดียวกับพันธมิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิสราเอล ในกรณีที่ถูกโจมตี
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ เชื่อว่าอิหร่านอยากทำข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธ มากกว่าที่จะเผชิญหน้ากับปฏิบัติการทางทหารของอเมริกา และเตหะรานบอกว่าพวกเขาพร้อมเจรจานิวเคลียร์ ถ้าศักยภาพด้านขีปนาวุธและการป้องกันตนเอง ไม่อยู่ในวาระการพูดคุยหารือ
ประธานาธิบดีทรัมป์ เปิดเผยในวันเสาร์(31ม.ค.) เช่นเดียวกันว่า อิหร่านกำลังเจรจากับสหรัฐฯ แม้ขณะเดียวกันผู้บัญชาการทหารของสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้ ส่งเสียงเตือนวอชิงตันต่อปฏิบัติการโจมตีทางทหารใดๆ "อิหร่านกำลังพูดคุยกับเรา และเราจะได้เห็นกันว่าเราสามารถทำอะไรบางอย่างได้ไหม มิเช่นนั้น เราจะรอดู เรามีกองเรือขนาดใหญ่กำลังมุ่งหน้าไปที่นั่น" เขาให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ "พวกเขากำลังเจรจา"
ทรัมป์ ระบุต่อว่าพันธมิตรของสหรัฐฯในภูมิภาค ไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับแผนสำหรับความเป็นไปได้ของการเปิดฉากโจมตี สืบเนื่องจากเหตุผลด้านความมั่นคง "เราไม่อาจบอกแผนการกับพวกเขา ถ้าเราบอกกับพวกเขา มันเรื่องเกือบที่แย่สุดราวกับที่ผมบอกกับพวกคุณ ความจริง มันอาจเลวร้ายกว่าด้วยซ้ำ"
ด้านประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน ของอิหร่าน กล่าวในวันเสาร์(31ม.ค.) ระบุว่าความขัดแย้งที่ลุกลามและแผ่ขยายเป็นวงกว้าง จะสร้างความเจ็บปวดกับทั้งอิหร่านและสหรัฐฯ "สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านไม่เคยแสวงหา และไม่มีทางแสวงหาสงคราม และอิหร่านเชื่ออย่างหนักแน่นว่าสงครามไม่เป็นประโยชน์กับทั้งอิหร่านหรือสหรัฐฯ หรือภูมิภาค"
อย่างไรก็ตาม อามีร์ ฮาตามี ผู้บัญชาการทหารของอิหร่าน เตือนสหรัฐฯและอิสราเอลก่อนหน้านี้ ต่อการโจมตีใดๆ โดยระบุกองกำลังของพวกเขาจะปกป้องตนเองอย่างสุดกำลัง และกองทัพพร้อมตอบโต้อย่างเต็มพิกัด "ถ้าศัตรูทำผิดพลาด ไม่มีข้อสงสัยเลยว่ามันจะก่ออันตรายแก่ความมั่นคงของพวกเขาเอง ความมั่นคงของภูมิภาค และความมั่นคงของระบอบไซออนิสต์" เขากล่าว พร้อมประกาศกร้าวว่า "เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญทางนิวเคลียร์ของอิหร่าน ไม่สามารถกำจัดได้"
ในวันศุกร์(31ม.ค.) กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ(CENTCOM) เปิดเผยว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน จะทำการซ้อมรบกระสุนจริง 2 วัน ในช่องแคบฮอร์มุซ ศูนย์กลางเส้นทางลำเลียงสำคัญสำหรับอุปทานน้ำมันโลก
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ เตือนกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ในถ้อยแถลง เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยและไม่เป็นมืออาชีพใกล้กองกำลังสหรัฐฯ ความเคลื่อนไหวที่เรียกเสียงวิพากษ์จารณ์จากอับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศเตหะราน
(ที่มา:เอเอฟพี)