เตรียมตัวทำศึกใหญ่!สหรัฐฯอนุมัติขายอาวุธล็อตใหม่ให้คู่หู'อิสราเอล' ท่ามกลางความตึงเครียดอิหร่าน

สหรัฐฯอนุมัติความเป็นไปได้ในการขายอาวุธล็อตใหม่ให้แก่อิสราเอล มูลค่า 6,500 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางความตึงเครียดกับอิหร่าน จากคำแถลงของเจ้าหน้าที่ในวอชิงตัน
ในถ้อยแถลงแยกกันโดยเพนตากอนและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯเมื่อวันศุกร์(30ม.ค.) แพ็คเกจดังกล่าว ในนั้นรวมถึงยานพาหนะทางยุทธวิธีเบา มูลค่า 1,980 ล้านดอลลาร์, เฮลคอปเตอร์อาปาเช่ AH-64E มูลค่า 3,800 ล้านดอลลาร์ และสัญญามูลค่า 740 ล้านดอลลาร์ แยกกัน สำหรับ ชุดเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังของรถหุ้มเกราะลำเลียงพล ทั้งนี้ในบรรดาผู้รับเหมาะหลัก มีทั้งเอเอ็ม เจเนรัล, โบอิ้ง และล็อคฮีด มาร์ติน
"ข้อเสนอขายนี้จะช่วยเสริมแสนยานุภาพของอิสราเอลรับมือกับภัยคุกคามในปัจจุบันและอนาคต เพื่อยกระดับศักยภาพการป้องกันชายแดนของอิสราเอล" เพนตากอนระบุ พร้อมบอกว่าความเคลื่อนไหวนี้จะไม่เปลี่ยนพื้นฐานสมดุลทางทหารในภูมิภาค
ความเคลื่อนไหวอนุมัติ มีขึ้นหลังจากสื่อมวลชนอิสราเอลรายงานในวันศุกร์(30ม.ค.) ว่าเจ้าหน้าที่ทหารยอบรับอย่างกว้างๆเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิตที่พวกเจ้าหน้าที่ในกาซากล่าวอ้าง ซึ่งระบุว่ามีชาวปาเลสไตส์เสียชีวิตไปแล้วราว 70,000 คน
ทั้งนี้ตามหลังจากสงครามอิสราเอล-ฮามาสเริ่มขึ้นในปี 2023 อิสราเอลต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาก่ออาชญากรรมสงครามต่างๆนานา ในฉนวนกาซา เช่นเดียวกับขัดขวางความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
ขณะเดียวกันการอนุมัติขายครั้งนี้ มีขึ้นตามหลังความตึงเครียดที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งอเมริกา ไม่ตัดความเป็นไปได้ของการใช้ทางเลือกด้านการทหาร หลังรับปากว่าจะช่วยพวกผู้ประท้วงในสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้
ทรัมป์ วาดภาพตนเองมาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้สนับสนุนตัวยงที่สุดของอิสราเอล สวนทางกับอดีตประธานาธิบดีโจ ไบเดน ที่ตำหนิรัฐยิว ในสิ่งที่เขาเรียกว่าการบาดเจ็บล้มตายของพลเรือนโดยไม่ตั้งใจในกาซา ในเดือนพฤษภาคม 2024 เขาระงับการส่งกระสุนหนักไปยังอิสราเอล ยอมรับว่าอาวุธที่จัดหาให้โดยอเมริกาถูกใช้เข่นฆ่าพลเรือน แต่หลังจาก ทรัมป์ เข้ารับตำแหน่ง ในเดือนมีนาคม วอชิงตันยกเลิกคำสั่งดังกล่าวที่พวกเขาเรียกว่า "เป็นการกำหนดเงื่อนไขที่ไร้สาระและทำให้ความช่วยเหลือด้านการทหารที่มอบแก่อิสราเอล เป็นเรื่องทางการเมือง"
นอกเหนือจากอิสราเอลแล้ว วอชิงตันยังได้อนุมัติความเป็นไปได้ในการขายขีปนาวุธสกัดกั้น 730 Patriot PAC-3 MSE และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 9,000 ล้านดอลลาร์แก่ซาอุดีอาระเบีย โดย ล็อคฮีด มาร์ติน เป็นผู้จัดหาหลัก เจ้าหน้าที่สหรัฐฯอ้างว่าความเคลื่อนไหวนี้ "จะสนับสนุนวัตถุประสงค์ด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ ด้วยการยกระดับความมั่นคงของพันธมิตรหลักที่ไม่ใช่นาโต"
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)