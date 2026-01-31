EU ขึ้นบัญชีกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านเป็น 'องค์กรก่อการร้าย'

บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรปเห็นพ้องในวันพฤหัสบดี (29 ม.ค.) ที่จะขึ้นบัญชีกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) เป็นองค์กรก่อการร้าย ซึ่งทำให้กองกำลังที่ทรงอิทธิพลนี้ถูกจัดอยู่ในประเภทเดียวกับกลุ่มรัฐอิสลาม (ไอเอส) และอัลกออิดะห์ และยังถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงสัญลักษณ์ในแนวทางที่ยุโรปมีต่อผู้นำอิหร่าน
“การปราบปราม (ประชาชน) ต้องไม่ถูกปล่อยให้ผ่านไปโดยปราศจากการตอบโต้” คาจา คัลลาส หัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของอียู เขียนบนแพลตฟอร์ม X “ระบอบการปกครองใดก็ตามที่สังหารประชาชนของตนเองหลายพันคน กำลังเดินไปสู่ความล่มสลายของตนเอง”
IRGC ก่อตั้งขึ้นภายหลังการปฏิวัติอิสลามของอิหร่านในปี 1979 เพื่อปกป้องระบบการปกครองของผู้นำศาสนาชีอะห์ มีอิทธิพลอย่างมากในประเทศ ควบคุมเศรษฐกิจและกองกำลังติดอาวุธจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการขีปนาวุธและนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วย
ขณะที่สมาชิกอียูบางประเทศเคยผลักดันให้เพิ่ม IRGC เข้าไปในรายชื่อกลุ่มก่อการร้ายของสหภาพยุโรป แต่ก็มีบางประเทศที่สงวนท่าที เพราะเกรงว่าอาจขัดขวางการติดต่อสื่อสารกับรัฐบาลเตหะราน และเป็นอันตรายต่อพลเมืองยุโรปในอิหร่าน
อย่างไรก็ตาม การปราบปรามอย่างโหดร้ายต่อขบวนการประท้วงทั่วอิหร่านเมื่อต้น ม.ค. ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปหลายพันคน กลายเป็นแรงผลักดันให้อียูดำเนินการดังกล่าว
“เราจำเป็นจะต้องส่งสัญญาณว่า การนองเลือดที่เราได้เห็น ความโหดร้ายของการใช้ความรุนแรงต่อผู้ประท้วงนั้นไม่อาจยอมรับได้” เดวิด ฟาน วีล รัฐมนตรีต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ กล่าวเมื่อเช้าวันพฤหัสบดี (29)
ฝรั่งเศสและอิตาลีซึ่งก่อนหน้านี้ลังเลที่จะขึ้นบัญชีดำ IRGC ได้ตัดสินใจให้การสนับสนุนในสัปดาห์นี้
แม้จะมีข้อกังวลจากบางประเทศว่า การตัดสินใจประกาศให้ IRGC เป็นองค์กรก่อการร้าย อาจนำไปสู่การแตกหักอย่างสิ้นเชิงของความสัมพันธ์กับอิหร่าน แต่ คัลลาส กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อเช้าวันพฤหัสบดี (29) ว่า "คาดการณ์ว่าช่องทางการทูตจะยังคงเปิดอยู่"
อันโตนิโอ ทาจานี รัฐมนตรีต่างประเทศของอิตาลีกล่าวว่า ข้อตกลงนี้ "ไม่ได้หมายความว่า เราไม่ควรดำเนินการเจรจาต่อไป"
ด้าน อับบาส อารัคชี รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน วิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของบรรดารัฐมนตรีสหภาพยุโรป
เขาโพสต์ข้อความบน X ว่า ยุโรป "กำลังทำผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่อีกครั้ง" พร้อมเสริมว่า "ท่าทีปัจจุบันของสหภาพยุโรปกำลังสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อผลประโยชน์ของตนเอง"
ที่มา: รอยเตอร์