สหรัฐฯ 'ชัตดาวน์' ชั่วคราวอีกรอบ เหตุสภาผู้แทนฯ ปิดสมัยประชุม ผ่านงบไม่ทันเส้นตาย

รัฐบาลสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะปิดทำการ (shutdown) ชั่วคราวอีกครั้งในวันเสาร์ (31 ม.ค.) หลังจากที่สภาคองเกรสไม่สามารถอนุมัติข้อตกลงเพื่อรักษางบประมาณสำหรับการดำเนินงานในหลายด้านก่อนถึงกำหนดเส้นตายเที่ยงคืน
หลังจากที่ล่าช้าไปหลายชั่วโมง วุฒิสภาสหรัฐฯ ได้ผ่านร่างงบประมาณด้วยคะแนนเสียงจากทั้งสองพรรค 71 ต่อ 29 เสียง แต่สภาผู้แทนราษฎรปิดสมัยประชุม และคาดว่าจะไม่พิจารณามาตรการนี้จนกว่าจะถึงวันจันทร์ (2 ก.พ.) ตามคำอธิบายของเจ้าหน้าที่ระดับสูงรีพับลิกันที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อ
มาตรการชัตดาวน์บางส่วนเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 00:01 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก
อย่างไรก็ตาม การปิดหน่วยงานรัฐครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆ ที่ผ่านมาสมาชิกสภาคองเกรสจากทั้งสองพรรคได้ทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่า การอภิปรายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของรัฐบาลด้านอื่นๆ ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว เมื่อพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตต่างยึดมั่นในจุดยืนของตนในข้อพิพาทเรื่องระบบดูแลสุขภาพ ทำให้เกิดการปิดทำการที่กินเวลานานถึง 43 วัน และสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ประมาณ 11,000 ล้านดอลลาร์
รัฐบาลสหรัฐฯ เผชิญปัญหางบประมาณขาดช่วงประมาณ 10 ครั้ง ครั้งละ 3 วันหรือน้อยกว่านั้นตั้งแต่ปี 1977 ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีผลกระทบในโลกแห่งความเป็นจริงมากนัก ตามรายงานของหน่วยงานวิจัยรัฐสภา
ข้อตกลงที่วุฒิสภาอนุมัติจะแยกงบประมาณสำหรับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS) ออกจากงบประมาณโดยรวม ทำให้สมาชิกสภาสามารถอนุมัติงบสำหรับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงกลาโหมและกระทรวงแรงงาน ในระหว่างที่กำลังพิจารณาข้อจำกัดใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลกลาง
บรรดา ส.ว.เดโมแครตซึ่งโกรธแค้นการยิงพลเมืองสหรัฐฯ คนที่ 2 โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในมินนีแอโพลิสเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ขู่ว่าจะระงับงบประมาณเพื่อบีบให้ ทรัมป์ ต้องปรามการทำงานของ DHS ซึ่งกำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองของรัฐบาลกลาง
พรรคเดโมแครตเรียกร้องให้ยุติการลาดตระเวนแบบไร้ทิศทาง กำหนดให้เจ้าหน้าที่สวมกล้องติดตัว และห้ามสวมหน้ากากอนามัย นอกจากนี้พวกเขายังต้องการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองต้องขอหมายค้นจากผู้พิพากษา แทนที่จะขอจากเจ้าหน้าที่ของตนเอง ซึ่งพรรครีพับลิกันระบุว่าพวกเขายินดีรับฟังแนวคิดเหล่านั้นบางส่วน
งบประมาณของกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติ (DHS) จะถูกขยายออกไปอีก 2 สัปดาห์ ทำให้ผู้เจรจามีเวลาในการบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับยุทธวิธีด้านการเข้าเมือง
การตายของ อเล็กซ์ เพรตติ พยาบาลซึ่งถูกเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางยิงเสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (24) ก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างกว้างขวางในหมู่ประชาชน ส่งผลให้รัฐบาล ทรัมป์ ต้องลดระดับปฏิบัติการของ ICE ในภูมิภาคดังกล่าว
เพรตติ เป็นพลเมืองสหรัฐฯ รายที่สองในเดือนนี้ที่ถูกเจ้าหน้าที่ ICE สังหาร ทั้งๆ ที่ไม่เคยมีประวัติก่ออาชญากรรม
ที่มา: รอยเตอร์