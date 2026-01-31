สหรัฐฯ เตือน 'อิหร่าน' ซ้อมยิงกระสุนจริงในช่องแคบฮอร์มุซอย่างมืออาชีพ ห้ามเข้าใกล้-เล็งอาวุธใส่กองกำลังมะกัน

กองทัพสหรัฐฯ ได้ออกคำเตือนอย่างเป็นทางการต่ออิหร่านเกี่ยวกับแผนการฝึกซ้อมทางทะเลด้วยกระสุนจริงในช่องแคบฮอร์มุซ ในขณะเดียวกันก็กำลังดำเนิน "การฝึกซ้อมเตรียมความพร้อม" ครั้งใหญ่ของตนเองทั่วตะวันออกกลาง
ในคำแถลงที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ (30 ม.ค.) กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) เรียกร้องให้กองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) ดำเนินการฝึกซ้อม 2 วันที่เริ่มต้นในวันอาทิตย์ (1 ก.พ.) "ในลักษณะที่ปลอดภัย เป็นมืออาชีพ และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น"
CENTCOM ยังระบุด้วยว่า “เราจะไม่ยอมรับการกระทำที่ไม่ปลอดภัยของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ซึ่งรวมถึงการบินล้ำน่านฟ้าเรือรบของสหรัฐฯ ที่กำลังปฏิบัติการบิน การบินในระดับต่ำ หรือการบินพร้อมอาวุธล้ำน่านฟ้าทรัพย์สินทางทหารของสหรัฐฯ ด้วยเจตนาที่ไม่ชัดเจน การแล่นเรือเร็วเข้าใกล้เรือรบของสหรัฐฯ หรือการเล็งอาวุธใส่กองกำลังสหรัฐฯ”
คำเตือนนี้เกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐฯ กำลังดำเนินการฝึกซ้อมทางทหารขนาดใหญ่หลายวันทั่วภูมิภาค
กองทัพอากาศกลางสหรัฐฯ (AFCENT) ประกาศ "การฝึกซ้อมเตรียมความพร้อม" ในสัปดาห์นี้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อฝึกฝนการเคลื่อนพลและการสนับสนุนเครื่องบินรบอย่างรวดเร็วไปยัง "สถานที่ฉุกเฉิน" ต่างๆ
การฝึกซ้อมทางอากาศเหล่านี้เป็นส่วนเสริมจากการเสริมกำลังทางเรือที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สนับสนุนอย่างเปิดเผย
"มีกองเรือขนาดใหญ่ที่สวยงามอีกกองหนึ่งกำลังลอยลำมุ่งหน้าไปยังอิหร่านในขณะนี้" ทรัมป์ กล่าวเมื่อต้นสัปดาห์ โดยอ้างถึงหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินที่นำโดยเรือ USS Abraham Lincoln
“ขณะนี้เรามีเรือรบขนาดใหญ่และทรงพลังจำนวนมากกำลังแล่นไปยังอิหร่าน และคงจะดีมากหากเราไม่ต้องใช้เรือเหล่านั้น” ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (29) พร้อมเสริมว่าเขาต้องการแก้ไขความตึงเครียดด้วยวิธีการทางการทูต โดยย้ำข้อเรียกร้องหลักสองประการ ได้แก่ “ประการแรก ห้ามมีอาวุธนิวเคลียร์ และประการที่สอง หยุดการสังหารผู้ประท้วง”
สื่อของรัฐบาลเตหะรานประกาศการซ้อมรบดังกล่าว หลังจากที่ ทรัมป์ โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเตือนว่า “การโจมตีครั้งต่อไปจะรุนแรงกว่า” ครั้งก่อนๆ และเรียกร้องให้อิหร่านยอมเข้าสู่โต๊ะ “เจรจา”
อิหร่านตอบโต้ถ้อยคำคุกคามดังกล่าวด้วยท่าทีท้าทาย คณะผู้แทนอิหร่านประจำสหประชาชาติได้โพสต์ข้อความเตือนบนโซเชียลมีเดียว่า แม้ว่าอิหร่านจะ “พร้อมสำหรับการเจรจา” แต่หากถูกกดดัน อิหร่านจะ “ป้องกันตนเองและตอบโต้ในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านอ้างว่าประเทศ "มีความพร้อม 200 เปอร์เซ็นต์” และจะ “ตอบโต้อย่างเหมาะสม ไม่ใช่เพียงแค่สัดส่วน” โดยอาจมุ่งเป้าไปที่ฐานทัพสหรัฐฯ
ช่องแคบฮอร์มุซซึ่งอิหร่านวางแผนจะใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อม เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันทั่วโลก โดยมีเรือบรรทุกสินค้าประมาณ 100 ลำแล่นผ่านทุกวัน
คำแถลงของกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ยอมรับสิทธิของอิหร่านในการ "ปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ" ในน่านฟ้าและน่านน้ำสากล
ที่มา: RT