องค์การอนามัยโลกชี้ 'ไวรัสนิปาห์' มีความเสี่ยงน้อยที่จะระบาดออกนอกอินเดีย

องค์การอนามัยโลก (WHO) แถลงเมื่อวันศุกร์ (30 ม.ค.) ว่า ความเสี่ยงที่ไวรัสนิปาห์จะแพร่ระบาดออกนอกประเทศอินเดียนั้นอยู่ในระดับต่ำ และไม่ได้แนะนำให้จำกัดการเดินทางหรือการค้า หลังจากพบผู้ติดเชื้อ 2 รายในประเทศเอเชียใต้แห่งนี้
ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม เป็นหนึ่งในประเทศเอเชียที่ได้เพิ่มมาตรการคัดกรองที่สนามบินในสัปดาห์นี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดหลังจากอินเดียยืนยันพบการติดเชื้อ
"WHO พิจารณาว่าความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อจาก 2 เคสนี้ อยู่ในระดับต่ำ" WHO แจ้งกับรอยเตอร์ทางอีเมลเมื่อวันศุกร์ (30) พร้อมเสริมว่า อินเดียมีศักยภาพในการควบคุมการระบาดดังกล่าว
"ยังไม่มีหลักฐานการแพร่เชื้อจากคนสู่คนเพิ่มขึ้น" ทางหน่วยงานระบุ พร้อมเสริมว่าได้ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขของอินเดียแล้ว
อย่างไรก็ตาม WHO ไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะมีการสัมผัสเพิ่มเติมกับไวรัส ซึ่งแพร่ระบาดในประชากรค้างคาวในบางส่วนของอินเดียและบังกลาเทศ
ไวรัสนี้แพร่กระจายโดยค้างคาวผลไม้และสัตว์ต่างๆ เช่น หมู และสามารถทำให้เกิดไข้และสมองอักเสบได้ โรคนี้มีอัตราการเสียชีวิตตั้งแต่ 40% ถึง 75% และยังไม่มีวิธีรักษา แม้ว่าจะมีวัคซีนที่กำลังพัฒนาและอยู่ระหว่างการทดสอบอยู่ก็ตาม
โรคนี้แพร่สู่มนุษย์จากค้างคาวที่ติดเชื้อ หรือผลไม้ที่ปนเปื้อน แต่การแพร่เชื้อจากคนสู่คนนั้นทำได้ยาก เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วต้องมีการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเป็นเวลานาน
การระบาดเล็กๆ น้อยๆ ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ และนักไวรัสวิทยาบอกว่าความเสี่ยงต่อประชากรทั่วไปยังคงต่ำ
แหล่งที่มาของการติดเชื้อยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ WHO จัดให้นิปาห์เป็นเชื้อโรคสำคัญลำดับต้นๆ เนื่องจากยังขาดวัคซีนหรือวิธีการรักษาที่ได้รับอนุญาต อัตราการเสียชีวิตสูง และมีความกังวลว่าเชื้ออาจกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ที่แพร่เชื้อได้ง่ายขึ้น
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2 คนที่ติดเชื้อในรัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียเมื่อปลายเดือน ธ.ค. กำลังได้รับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว
โรคนิปาห์ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับอินเดีย โดยมีรายงานการติดเชื้อไวรัสนิปาห์เป็นระยะๆ โดยเฉพาะในรัฐเกรละทางตอนใต้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในโลกสำหรับไวรัสชนิดนี้ และเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตหลายสิบรายนับตั้งแต่เริ่มระบาดครั้งแรกในปี 2018
การระบาดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ที่มีการบันทึกไว้ในอินเดีย และเป็นครั้งที่ 3 ในรัฐเบงกอลตะวันตก ซึ่งเคยมีการระบาดในปี 2001 และ 2007 ในเขตที่ติดกับชายแดนบังกลาเทศซึ่งรายงานการระบาดเกือบทุกปี ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก
ที่มา: รอยเตอร์