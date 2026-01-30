เขมรหน้าชา! ผู้นำเกาหลีใต้โพสต์ภาษาเขมรขู่จะเอาให้ 'พินาศย่อยยับ' ถ้ายังกล้าทำร้ายคนเกาหลี

ประธานาธิบดี อี แจ-มยอง แห่งเกาหลีใต้ออกมาโพสต์เตือนวันนี้ (30 ม.ค.) ว่า ความมุ่งมั่นของเกาหลีใต้ในการต่อสู้กับอาชญากรรมฉ้อโกงข้ามชาติที่มุ่งเป้าไปที่พลเมืองของตนนั้นไม่ใช่ "คำพูดเปล่าๆ" ในขณะที่ทางการเกาหลีใต้กำลังเร่งสืบสวนคดีฉ้อโกงออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับกัมพูชา
ในโพสต์บนแพลตฟอร์ม X ประธานาธิบดี อี ได้แชร์ข่าวที่รายงานว่า แก๊งอาชญากรชาวจีนที่ตั้งอยู่ในกัมพูชาเลิกรับสมัครสมาชิกชาวเกาหลีแล้ว เนื่องจากเกรงว่าจะถูกตำรวจเกาหลีใต้ปราบปราม
อี ได้เขียนข้อความเป็นภาษาเกาหลีและภาษาเขมร โดยเนื้อความในภาษาเขมรนั้นแปลได้ว่า "ถ้าหากยังกล้ามาแตะต้องคนเกาหลี ก็จะต้องพินาศย่อยยับ นี่ไม่ใช่แค่คำขู่เล่นๆ เมื่อสาธารณรัฐเกาหลีลงมือทำแล้ว ก็จะทำให้ถึงที่สุด"
เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้นำเกาหลีใต้เลือกที่จะโพสต์ข้อความภาษาเขมรควบคู่ไปกับภาษาเกาหลี ซึ่งสะท้อนเจตนาสื่อให้ชาวกัมพูชารับทราบโดยตรง
อี แจ-มยอง เรียกร้องให้ทางการเกาหลีใต้เร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่มุ่งเป้าไปที่ชาวเกาหลี โดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และติดตามยึดทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ
ตามรายงานของตำรวจ ทีมสืบสวนร่วมระหว่างเกาหลีใต้และกัมพูชาได้จับกุมผู้ต้องสงสัยในคดีฉ้อโกง 136 รายในกัมพูชา นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการเมื่อเดือน พ.ย. ปีที่แล้ว
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ชาวเกาหลีใต้ 73 คนที่ถูกควบคุมตัวในกัมพูชาในข้อหาเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางออนไลน์ ได้ถูกส่งตัวกลับประเทศเพื่อเข้ารับการสอบสวน ซึ่งถือเป็นการส่งตัวผู้ต้องสงสัยทางอาญาจากประเทศเดียวกลับเกาหลีใต้ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ที่มา: The Korea Times, MGROnline