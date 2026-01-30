มาเล้ว! เรือรบลำที่ 10 ของสหรัฐฯเข้าสู่ตะวันออกกลาง

กองทัพเรือสหรัฐฯเพิ่งส่งเรือรบอีกลำหนึ่งเข้าสู่ตะวันออกกลาง เจ้าหน้าที่สหรัฐฯผู้หนึ่งเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ในวันพฤหัสบดี (29 ม.ค.) ทำให้เวลานี้ อเมริกามีเรือรบอยู่ในภูมิภาคนี้รวม 10 ลำ เป็นการสั่งสมแสนยานุภาพทางนาวีของอเมริกาในภูมิภาคนี้ ท่ามกลางการเผชิญหน้าอย่างตึงเครียดยิ่งขึ้นเรื่อยๆ กับอิหร่าน
รอยเตอร์บอกว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐฯผู้นี้ ซึ่งพูดโดยขอให้สงวนนาม ระบุว่า เรือรบลำล่าสุดคือ ยูเอสเอส เดลเบิร์ต ดี. แบล็ก ได้เข้าสู่ภูมิภาคนี้ในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทำให้จำนวนเรือพิฆาตอเมริกันซึ่งอยู่ในอาณาบริเวณนี้เวลานี้เพิ่มขึ้นเป็น 6 ลำ นอกเหนือจากเรือบรรทุกเครื่องบิน 1 ลำ และเรือโจมตีชายฝั่งอีก 3 ลำ
สื่อซีบีเอสนิวส์ เป็นเจ้าแรกที่รายงานข่าว ยูเอสเอส เดลเบิร์ต ดี. แบล็ก ถูกส่งเพิ่มเข้ามายังตะวันออกลาง ทั้งนี้ เรือรบลำนี้เป็นเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถี ชั้นอาร์ลีจ์ เบิร์ค นอกจากนั้นซีบีเอสนิวส์ ยังระบุรายชื่อของเรือพิฆาตสหรัฐฯลำอื่นๆ ที่มาถึงก่อนแล้วอีก 5 ลำ ได้แก่ ยูเอสเอส สพรูนซ์, ยูเอสเอส เมอร์ฟีย์, ยูเอสเอส แฟรงค์ อี. พีเทอร์เซน, ยูเอสเอส แมคฟอล, ยูเอสเอส มิตเชอร์ ขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบิน 1 ลำ คือ ยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น ส่วนเรือโจมตีชายฝั่ง (Littoral Combat Ship) 3 ลำ ได้แก่ ยูเอสเอส แคนเบอร์รา, ยูเอสเอส ทัลซา, และ ยูเอสเอส แซนทา บาร์บารา
(ที่มา: รอยเตอร์, ซีบีเอสนิวส์)