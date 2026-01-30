'ทรัมป์' โว 'ปูติน' รับปากหยุดยิงถล่มเคียฟ 1 สัปดาห์ หลังชาวยูเครนเจออากาศหนาวจัด-ไม่มีไฟฟ้าใช้

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (29 ม.ค.) ว่า ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ตกลงที่จะงดเว้นการยิงใส่กรุงเคียฟและเมืองอื่นๆ ของยูเครนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดในช่วงฤดูหนาว
ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครนออกมากล่าวขอบคุณวอชิงตันสำหรับความคิดริเริ่มนี้ ซึ่งเขาอธิบายว่าเป็นการยับยั้งการโจมตีเป้าหมายด้านพลังงานของรัสเซีย ซึ่งทำให้อพาร์ตเมนต์หลายร้อยแห่งในกรุงเคียฟไม่มีไฟฟ้าใช้ในช่วงอากาศหนาวจัด
ทั้งนี้ มอสโกยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นใดๆ นอกจากส่งคำเชิญใหม่ให้ เซเลนสกี เดินทางไปเจรจาสันติภาพที่กรุงมอสโก ซึ่งเป็นข้อเสนอที่ผู้นำยูเครนเคยปฏิเสธไปนานแล้ว
“เราขอให้ประธานาธิบดี ปูติน หยุดการยิงเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์” ทรัมป์ บอกกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่
“พวกเขากำลังเผชิญกับความหนาวเย็นในระดับเดียวกับที่เรากำลังเผชิญอยู่ ในยูเครนนั้นหนาวกว่ามาก แต่ก็หนาวจริงๆ เขาตกลงที่จะทำเช่นนั้น เราซาบซึ้งใจมาก” ทรัมป์ ระบุ
ทีมกู้ภัยยังคงเร่งฟื้นฟูระบบทำความร้อนและไฟฟ้าในกรุงเคียฟที่เสียหายเนื่องจากการโจมตีทางอากาศของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (24)
วิทาลี คลิตช์โก นายกเทศมนตรีกรุงเคียฟกล่าวว่า อาคารอพาร์ตเมนต์ 454 แห่งยังคงไม่มีระบบทำความร้อน โดยอุณหภูมิในเวลากลางคืนลดลงถึง -10 องศาเซลเซียส (18 องศาฟาเรนไฮต์) ในวันศุกร์ (30) และอาจลดลงต่ำกว่านี้ในสัปดาห์หน้า
“เราคาดหวังว่าข้อตกลงจะได้รับการดำเนินการ” เซเลนสกี เขียนบนแพลตฟอร์ม X “ขั้นตอนการลดความตึงเครียดมีส่วนช่วยให้เกิดความคืบหน้าอย่างแท้จริงในการยุติสงคราม”
หลังจากนั้น ในการกล่าวปราศรัยทางวิดีโอในเวลากลางคืน เซเลนสกี ขอบคุณสหรัฐอเมริกา “สำหรับความพยายามในการรับประกันว่าการโจมตีเป้าหมายด้านพลังงานจะหยุดลงในครั้งนี้ และหวังว่าอเมริกาจะประสบความสำเร็จในการรับประกันเรื่องนี้”
“เราจะได้เห็นสถานการณ์ที่แท้จริงเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานและเมืองของเราในอีกไม่กี่วันและคืนข้างหน้า” เขากล่าว
สหรัฐฯ ใช้แนวทางการทูตมาหลายเดือนเพื่อผลักดันข้อตกลงยุติสงครามที่ยืดเยื้อมาเกือบสี่ปี ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่ร้ายแรงที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2
คณะผู้เจรจาจากยูเครน รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา ได้จัดการประชุมพิเศษ 3 ฝ่ายเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของทรัมป์ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (29) ว่า รัสเซียและยูเครนกำลังหารือเกี่ยวกับเรื่องดินแดน และการเจรจามีความคืบหน้า ส่วนข้อตกลงเกี่ยวกับหลักประกันด้านความมั่นคงและการฟื้นฟูหลังสงครามก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ยูเครนคัดค้านข้อเรียกร้องของรัสเซียที่ต้องการให้เคียฟสละดินแดนดอนบาสทางตะวันออกทั้งหมด รวมถึงพื้นที่ที่กองทัพมอสโกยังไม่สามารถยึดครองได้
ยูริ อูชาคอฟ ผู้ช่วยของเครมลิน กล่าวว่า เขาไม่ถือว่าประเด็นดินแดนเป็นเรื่องสำคัญเพียงเรื่องเดียวที่ยังคงค้างอยู่บนโต๊ะเจรจา
เซียร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย แสดงความสงสัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของหลักประกันด้านความมั่นคงใดๆ ที่สหรัฐฯ อาจมอบให้แก่ยูเครนภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว เขายังไม่แน่ใจด้วยว่าหลักประกันเหล่านั้นจะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนได้หรือไม่ หากมันยังคงรักษาอำนาจของผู้นำทางการเมืองชุดปัจจุบันของยูเครนไว้
ที่มา: รอยเตอร์