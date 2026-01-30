'ทรัมป์' ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับชาติ ขู่ขึ้นภาษีทุกประเทศที่ส่งน้ำมันให้ 'คิวบา'

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับชาติ และขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสูงลิ่วจากประเทศใดๆ ก็ตามที่ส่งน้ำมันให้แก่คิวบา ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อฮาวานาอย่างมาก หลังจากปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ในเวเนซุเอลาได้ตัดขาดเกาะแห่งนี้จากแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดไปแล้ว
หลังจากลักพาตัวประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลาไปเมื่อต้นเดือนนี้ สหรัฐฯ ก็หันมาสนใจคิวบา ซึ่ง ทรัมป์ อ้างว่า “พร้อมที่จะล่มสลาย” เป็นรายต่อไป ในคำสั่งบริหารที่ลงนามเมื่อวันพฤหัสบดี (29 ม.ค.) ทรัมป์ประณามคิวบาว่าเป็น “ภัยคุกคามที่ผิดปกติและร้ายแรง” ต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ
คำสั่งดังกล่าวระบุว่า “สหรัฐฯ ไม่มีความอดทนต่อการกระทำอันโหดร้ายของระบอบคอมมิวนิสต์คิวบา”
“ผมพบว่านโยบาย การปฏิบัติ และการกระทำของรัฐบาลคิวบาคุกคามความปลอดภัย ความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ โดยตรง”
คำสั่งดังกล่าวจะนำไปสู่การจัดตั้งกลไกในการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมที่อาจรุนแรงขึ้นกับสินค้านำเข้าจากประเทศใดก็ตามที่ถูกจับได้ว่าขายหรือจัดหาน้ำมันให้กับฮาวานาโดยตรงหรือโดยอ้อม และให้อำนาจอย่างกว้างขวางแก่รัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีพาณิชย์ในการระบุตัวผู้ฝ่าฝืน และเสนอแนะระดับภาษีต่อประธานาธิบดี
มาตรการนี้ทำให้การปิดล้อมด้านพลังงานโดยพฤตินัยซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไปอย่างเป็นทางการและเข้มข้นขึ้น
ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ที่จับกุมผู้นำเวเนซุเอลาเมื่อต้นเดือนนี้ได้ตัดแหล่งน้ำมันดิบหลักของคิวบา สร้างแรงกดดันต่อเม็กซิโกซึ่งเป็นผู้จัดหาน้ำมันรายสุดท้ายที่เหลืออยู่ของฮาวานา ทำให้เกาะแห่งนี้เผชิญกับภาวะขาดแคลนอย่างรุนแรง
เมื่อวันอังคาร (27) ทรัมป์ คาดการณ์ว่ารัฐบาลคิวบาจะ “ล่มสลายในไม่ช้า” โดยโอ้อวดว่าการตัดขาดน้ำมันและรายได้จากเวเนซุเอลาได้ผลักดันให้ฮาวานาเข้าสู่ภาวะวิกฤต
จากข้อมูลของบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Kpler พบว่า คิวบามีปริมาณสำรองน้ำมันเหลืออยู่เพียง 15 ถึง 20 วันเท่านั้น ประเทศแห่งนี้กำลังเผชิญกับไฟฟ้าดับเป็นประจำทุกวัน และนักวิเคราะห์เตือนถึงการล่มสลายทางเศรษฐกิจและวิกฤตด้านมนุษยธรรมหากไม่มีการเติมเสบียงอย่างรวดเร็ว
ทำเนียบขาวระบุในเอกสารข้อเท็จจริงว่า การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อตอบโต้กิจกรรมที่เป็นอันตราย โดยกล่าวหาคิวบาว่าเป็นที่ตั้งของ “ศูนย์ข่าวกรองทางสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียในต่างประเทศ” และเป็น “สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย” สำหรับกลุ่มก่อการร้าย นอกจากนี้ยังกล่าวหาฮาวานาว่าเผยแพร่อิทธิพล “คอมมิวนิสต์” ในซีกโลกตะวันตก
ประธานาธิบดี มิเกล ดิอาซ-กาเนล ของคิวบายังคงแสดงท่าทีท้าทาย โดยกล่าวเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่า “ความยากลำบากของสถานการณ์ในปัจจุบันและความโหดร้ายของการคุกคามต่อคิวบาจะไม่ทำให้เรายอมจำนน”
คิวบาอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรทางการค้าของสหรัฐฯ มาตั้งแต่ทศวรรษ 1960 แต่ไม่ได้เผชิญกับสถานการณ์การปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ อีกเลยนับตั้งแต่ปี 1962 เมื่อประธานาธิบดี จอห์น เอฟ. เคนเนดี สั่ง "กักกัน" คิวบาเป็นเวลา 13 วัน เพื่อป้องกันการถ่ายโอนขีปนาวุธของโซเวียตให้แก่กองทัพคิวบา
ที่มา: RT