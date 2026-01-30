เล่นพวกยุก่อนเลย!อิหร่านขู่'เทลอาวีฟ'จะกลายเป็นทะเลเพลิง เล็งถล่มยิวแก้แค้นการโจมตีของสหรัฐฯ

พวกเจ้าหน้าที่อิหร่าน ส่งคำเตือนแข็งกร้าวในวันพุธ(28ม.ค.) ต่อการโจมตีใดๆของสหรัฐฯ ขู่ว่าเตหะรานจะแก้แค้นถล่มอิสราเอลคู่หูของอเมริกาในภูมิภาค ในแบบไม่เคยพบเจอมาก่อน ในนั้นรวมถึงล็อคเป้าถล่มใจกลางเทลอาวีฟ
ในข้อความที่โพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์บนภาษาเปอร์เซียและฮีบรู ทาง อาลี ชามคานี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน กล่าวว่า "การโจมตีอย่างจำกัดของสหรัฐฯเป็นเพียงการตบตา ปฏิบัติการทางทหารใดๆของอเมริกา ในทุกรูปแบบและทุกระดับ จะถูกมองว่าเป็นการเริ่มสงคราม การตอบโต้จะมีขึ้นในทันที อย่างครอบคลุมและแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ใส่พวกผู้รุกราน ใส่ใจกลางเทลอาวีฟ และใครก็ตามที่สนับสนุนผู้รุกราน"
ก่อนหน้านี้ อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ก็เตือนเช่นกันว่ากองกำลังเตหะรานจะตอบโต้อย่างเต็มกำลังต่อปฏิบัติการใดๆของสหรัฐ ฯแต่ก็ไม่ตัดความเป็นไปได้เกี่ยวกับข้อตกลงใหม่ในโครงการนิวเคลียร์เตหะราน
"กองทัพผู้กล้าหาญของเราพร้อมแล้ว นิ้วของพวกเขาวางอยู่บนไก ในการตอบโต้อย่างหนักหน่วงและทันทีต่อการรุกรานใดๆ ต่อผืนแผ่นดิน ท้องฟ้าและทะเล อันเป็นที่รักของเรา" เขากล่าวบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
"แต่ในขณะเดียวกัน อิหร่านอ้าแขนรับเสมอต่อข้อตกลงนิวเคลียร์ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน มีความยุติธรรมและความเท่าเทียม บนรากฐานความเท่าเทียม ปราศจากการข่มขู่ คุกคามและบีบบังคับ ซึ่งรับประกันสิทธิของอิหร่านในการครอบครองเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อสันติ และรับประกันไม่เอาอาวุธนิวเคลียร์" อารากชีระบุ
ในข้อความล่าสุดที่โพสต์บนทรูธโซเชียล ทรัมป์ไม่ได้พาดพิงถึงการปราบปรามนองเลือดผู้ประท้วงในเดือนนี้ แต่บอกว่าอิหร่านจำเป็นต้องเจรจาข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ ซึ่งทางตะวันตกเชื่อว่ามีเป้าหมายสร้างระเบิดปรมาณู
ทรัมป์ ไม่ตัดความเป็นไปได้ของการโจมตี ตามหลังการปราบปรามรุนแรงพวกผู้ประท้วง ที่เริ่มมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคม และพีคสุดในวันที่ 8 และ 9 มกราคม คาดหมายว่ามีผู้เสียชีวิตราวๆ 6,000 ถึง 30,000 ราย
มีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆที่ สหรัฐฯจะโจมตีอิหร่าน หลังกองเรือโจมตีของกองทัพเรืออเมริกา ที่ ทรัมป์ ให้คำจำกัดความว่า "ขนาดมหึมา" นำโดยเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น เวลานี้ล่องล่อยอยู่ในน่านน้ำตะวันออกกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในวันพุธ(28ม.ค.) มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ตอกย้ำความเป็นไปได้ในเรื่องดังกล่าวอีกรอบ โดยบอกว่าอเมริกาอาจชิงโจมตีเล่นงานอิหร่านก่อน แต่ยอมรับว่าความพยายามใดๆในการเปลี่ยนระบอบการปกครอง จะพบกับความยากลำบากมากๆ
รูบิโอ กล่าวกับคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภา ระบุว่ามันเป็นเรื่องฉลาดและรอบคอบที่จัดวางกองกำลังสหรัฐฯในภูมิภาค "มันเป็นการวางรากฐานสำหรับตอบสนองความเป็นไปได้ในการชิงโจมตีก่อน เพื่อป้องกันการโจมตีกำลังพลอเมริกาหลายพันคนและที่ตั้งอื่นๆในภูมิภาค" เขากล่าว "แต่ผมหวังว่า มันคงไม่ไปถึงจุดนั้น"
ทั้งนี้ รูบิโอ ให้คำจำกัดความว่า อิหร่าน อยู่ในภาวะอ่อนแอที่สุดเท่าที่เคยเป็นมา แต่เตือนว่า เตหะรานสะสมขีปนาวุธพิสัยไกลหลายพันหลายหมื่นลูก นอกจากนี้แล้วเขายอมรับว่าแนวโน้มการเปลี่ยนการปกครองใดๆจะ "ยุ่งยาก" กว่าในเวเนซุเอลา ประเทศที่สหรัฐฯส่งกองกำลังเข้าลักพาตัวประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ในเดือนนี้
ซีเอ็นเอ็นรายงานในวันพฤหัสบดี(29ม.ค.) ทรัมป์กำลังชั่งใจเปิดโจมตีทางทหารครั้งใหญ่เล่นงานอิหร่านรอบใหม่ สถานีโทรทัศน์แห่งนี้อ้างแหล่งข่าวระบุว่าทางเลือกต่างๆที่อยู่ภายใต้การพิจารณา รวมไปถึงการโจมตีเจ้าหน้าที่อิหร่านที่สหรัฐฯเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการตายของพวกผู้ประท้วง เช่นเดียวกับโจมตีที่ตั้งทางนิวเคลียร์และสถาบันต่างๆของรัฐบาล
อิหร่านเตือนว่าการโจมตีใดๆของสหรัฐฯ จะถูกมองว่าเป็น "สงครามเต็มรูปแบบ" และจะเจอกับการตอบโต้หนักหน่วง
(ที่มา:ไทม์สออฟอิสราเอล/อาร์ทีนิวส์)