กล้าไหม!รัสเซียทดสอบ'เซเลนสกี' เชิญเจรจาสันติภาพในกรุงมอสโก

เครมลินในวันพฤหัสบดี(29ม.ค.) รับประกันความปลอดภัย เน้นย้ำคำเชิญประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ให้เดินทางมายังมอสโก เพื่อเจรจาสันติภาพ ในขณะที่ความพยายามที่นำโดยสหรัฐฯ สำหรับบรรลุข้อตกลงหนึ่ง เพื่อยุติสงครามในยูเครน ที่ลากยาวมาเกือบ 4 ปี เข้มข้นขึ้นทุกขณะ
ถ้อยแถลงเกี่ยวกับคำเชิญ ถูกเผยแพร่ออกมาในขณะที่ทั้ง 2 ประเทศ แลกเปลี่ยนร่างไร้วิญญาณของกำลังพลที่เสียชีวิตในสงครามรอบล่าสุด และมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากปฏิเสธแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวลือที่ว่ามอสโกและเคียฟเห็นพ้องหยุดโจมตีเล่นงานโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของอีกฝ่าย
การเจรจาสันติภาพที่มีวอชิงตันเป็นคนกลาง ในอาบูดาบี เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กระตุ้นให้เกิดความคืบหน้าใหม่ๆในความพยายามบรรลุข้อตกลงสันติภาพ อย่างไรก็ตามทั้งรัสเซียและยูเครนยังคงมีจุดยืนต่างกันเป็นอย่างมากในการเจรจา ขณะเดียวกันการสู้รบก็ยังดำเนินไปอย่างดุเดือด และเคียฟต้องรับมือกับวิกฤตไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง อันเนื่องจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียเมื่อเร็วๆนี้
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯรายหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ข่าว Axios เมื่อวันเสาร์(24ม.ค.) ว่าเซเลนสกี และประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย "ใกล้ๆมากๆ" ที่จะจัดการประชุม ตามหลังการเจรจาที่มีสหรัฐฯเป็นคนกลาง
การเจรจารอบใหม่ในอาบูดาบี ระหว่างคณะผู้แทนของรัสเซียและยูเครน มีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์นี้(1ก.พ.) และประธานธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ซึ่งกำลังผลักดันข้อตกลงยุติความขัดแย้งครั้งเลวร้ายที่สุดของยุโรป นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 กล่าวในวันอังคาร(27ม.ค.) ว่า "สิ่งต่างๆที่ดีมากๆ" กำลังเกิดขึ้นในกระบวนการนี้
ทั้ง 2 ฝ่ายยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างมาก ในนั้นรวมถึงใครจะได้ครอบครองดินแดนใดในข้อตกลง ความเป็นไปได้ของการประจำการกองกำลังรักษาสันติภาพนานาชาติหรือคณะผู้สังเกตการณ์ ในยูเครนหลังสงครามยุติลง รวมถึงชะตากรรมของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาโปริซเซีย ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซีย
สำนักข่าวอินเตอร์แฟ็กซ์ อ้างคำกล่าวของดมิทรี เปสคอฟ โฆษกวังเครมลิน ระบุในวันพฤหัสบดี(29ม.ค.) ว่ารัสเซียยังไม่ได้รับคำตอบใดๆเกี่ยวกับคำเชิญที่เชิญ เซเลนสกี เดินทางมายังกรุงมอสโก
เซเลนสกี เคยปฏิเสธคำเชิญแบบเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว อ้างว่าเขาจะไม่เดินทางไปเมืองหลวงของประเทศหนึ่งใดที่ยิงขีปนาวุธใส่ประเทศของเขาในทุกๆวัน เขาตอบโต้กลับในตอนนั้นว่า ปูติน ควรเดินทางมายังกรุงเคียฟแทน
ยูริ อูชาคอฟ ผู้ช่วยด้านนโยบายต่างประเทศของวังเครมลิน ระบุในวันพุธ(29ม.ค.) การประชุมใดๆระหว่าง ปูติน กับ เซเลนสกี จำเป็นต้องเตรียมการเป็นอย่างดีและมุ่งเน้นผลลัพธ์สุดท้ายเป็นหลัก พร้อมรับประกันความปลอดภัยแก่ เซเลนสกี ถ้าเขาเดินทางมายังมอสโก
มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวในวันพุธ(29ม.ค.) ให้คำจำกัดความความเห็นต่างระหว่าง 2 ชาติ เกี่ยวกับกรณีที่ใครควรครอบครองดินแดนใด เป็นหนึ่งในประเด็นแก่นกลางที่ "คลี่คลายยากมากๆ"
รัสเซีย ต้องการให้กองกำลังยูเครน ถอนตัวไปจากพื้นที่ราวๆ 20% ของแคว้นโดเนตสก์ ซึ่งยังไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพมอสโก
เคียฟบอกว่าพวกเขาไม่ต้องการมอบของขวัญแก่มอสโก ในดินแดนที่รัสเซียไม่ได้เป็นผู้มีชัยในสมรภูมินั้นๆ ซึ่งมันอาจถูกใช้เป็นฐานเปิดปฏิบัติการใดๆในอนาคตของกองกำลังรัสเซีย สำหรับบุกลึกเข้าไปในยูเครน
เซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความยั่งยืนของการรับประกันด้านความมั่นคงใดๆ ที่วอชิงตันอาจมอบให้แก่ยูเครน ส่วนหนึ่งในข้อตกลงสันติภาพโดย ระบุเขาคลางแคลงใจว่าการประกันความมั่นคงจะนำมาซึ่งสันติภาพที่ยั่งยืนหรือไม่ ถ้าคำรับประกันความมั่นคงดังกล่าว ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้นำทางการเมืองปัจจุบันของยูเครน ได้อยู่ในอำนาจต่อไป
(ที่มา:รอยเตอร์)