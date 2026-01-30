เขมรเงิบ! ประธานอาเซียนงงผู้สื่อข่าวเลิกสนใจ ไร้คนถามเรื่องความขัดแย้งไทย-กัมพูชา

เทเรซา พี.ลาซาโร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของฟิลิปปินส์ ในฐานะประธานอาเซียน รู้สึกประหลาดใจตอนกล่าวปิดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ เนื่องจากไม่มีผู้สื่อข่าวคนใดสอบถามเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างกัมพูชาและไทย ซึ่งคร่าชีวีตไปหลายร้อยคน
"อืม พวกเขาคุณจดจ่อเฉพาะกับประเด็นข้อพึงปฏิบัติและประเด็นพม่าเท่านั้นหรือ ฉันหวังว่าพวกคุณจะถามเกี่ยวกับประเด็นอื่นๆ อย่างเช่นประเด็นชายแดนไทย-กัมพูชา แต่เนื่องจากคุณไม่ได้ถาม ฉันขอบคุณคุณมากๆ" ลาซาโร กล่าวปิดการแถลงข่าว
ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา กลายมาเป็นหัวข้อหลักในกลุ่มอาเซียน หลังเกิดการปะทะติดอาวุธ 2 รอบในเดือนกรกฏาคมและธันวาคม ปัจจุบันขัอตกลงหยุดยิง 27 ธันวาคมยังคงเปราะบางมาก มีการเผชิญหน้ากันหลายจุดระหว่างทหารในแนวหน้าของทั้ง 2 ประเทศ
ระหว่างการแถลงข่าว ลาซาโร ระบุบรรดารัฐมนตรีอาเซียนเน้นย้ำบทบาทสำคัญของคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน(AOT) ในการตรวจตราบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิง ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของพวกเขา
"เรารู้สึกยินดีกับถ้อยแถลงร่วมของที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 ระหว่างกัมพูชาและไทย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม และเรียกร้องให้บังคับใช้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ด้วยมุมมองส่งเสริมคลี่คลายข้อพิพาทอย่างสันติ สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพระหว่าง 2 ชาติ และในภูมิภาคในวงกว้าง" เธอกล่าว
"เรารู้สึกยินดียิ่งขึ้นต่อการขยายขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะผู้สังเกตการณ์ และจดจำสังเกตก้าวย่างต่างๆที่ดำเนินการโดยมาเลเซียก่อนหน้านี้ เพื่อรับประกันการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่น บทบาทผู้ประสานงานคณะผู้สังเกตการณ์ มายังฟิลิปปินส์ ในฐานะประธานอาเซียน" เธอระบุ
