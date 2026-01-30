สะเทือนโลก!อิหร่านจะซ้อมรบกระสุนจริงปิดช่องแคบฮอร์มุซ หลังสหรัฐฯเคลื่อนไหวเสริมเรือรบไม่หยุด

กองทัพเรือแห่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม(IRGC)ของอิหร่าน จะทำการซ้อมรบกระสุนจริงในช่องแคบฮอร์มุซ ในวันที่ 1 และ 2 กุมภาพันธ์ ตามรายงานของเพรสส์ ทีวี สื่อมวลชนแห่งรัฐของเตหะรานในวันพฤหัสบดี(29ม.ค.) ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดกับสหรัฐฯ ที่เสริมเรือรบเข้าสู่ภูมิภาคตะวันออกกลางไม่หยุด หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขู่จัดการกับประเทศแห่งนี้
ท่ามกลางความตึงเครียดขั้นสูงระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ทางเตหะรานในวันพฤหัสบดี(29ม.ค.) ประกาศตอบโต้บดขยี้การโจมตีใดๆ หลังประธานาธิบดีทรัมป์ เตือนว่าเวลาสำหรับข้อตกลงนิวเคลียร์ใกล้หมดลงแล้ว
การซ้อมรบกระสุนจริงของอิหร่าน มีขึ้นหลังจากเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ โมฮัมหมัด อัคบาร์ซาเดห์ ผู้ช่วยฝ่ายการเมืองของกองกำลังพิทักษ์การปฏิบัติอิสลามอิหร่าน ทำท่าขู่ปิดช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางเดินเรืออันสำคัญยิ่ง ซึ่งเป็นทางผ่านของน้ำมันคิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานน้ำมันโลก ที่ผ่านมาอิหร่านเคยขู่ปิดช่องแคบแห่งนี้มาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่เคยทำตามคำขู่แต่อย่างใด
"อิหร่านมีข่าวกรองแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ทั้งบนและใต้ผิวน้ำ และความมั่นคงของเส้นทางผ่านยุทธศาสตร์แห่งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของอิหร่าน" อัคบาร์ซาเดห์กล่าว "เราไม่ต้องการเห็นเศรษฐกิจโลกทุกข์ทรมาน แต่อเมริกาและพวกผู้สนับสนุนของโลกจะไม่ได้รับประโยชน์จากสงครามหนึ่งใดที่พวกเขาเป็นคนเริ่ม"
วอชิงตันและเตหะรานส่งคำเตือนดุเดือดตอบโต้กันไปมา นับตั้งแต่เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ในอิหร่าน อันนำมาซึ่ง ทรัมป์ ขู่เปิดปฏิบัติการทางทหารกับเตหะราน ตอบโต้กรณีปราบปรามนองเลือดผู้ชุมนุม ในขณะที่สาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้กล่าวโทษอเมริกา ว่าเป็นผู้ปลุกปั่นโหมกระพือสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า "พวกก่อจลาจล"
โมฮัมเมด เรซา อาเรฟ รองประธานาธิบดีคนที่ 1 ของอิหร่าน บอกในวันพฤหัสบดี(29ม.ค.) ว่าเตหะรานต้องพร้อมสำหรับสงคราม "วันนี้เราต้องพร้อมสำหรับภาวะสงคราม ยุทธศาสตร์ของเราคือ เราจะไม่เป็นฝ่ายเริ่มสงคราม แต่ถ้าถูกบังคับ เราจะปกป้องตนเอง"
เขาบอกต่อว่าอิหร่านพร้อมเจรจากับสหรัฐฯ "แต่คราวนี้เราต้องการคำรับประกัน" โดยไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมใดๆ
ความเคลื่อนไหวเตรียมการซ้อมรบกระสุนจริงของกองทัพเรือแห่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน มีขึ้นท่ามกลางรายงานว่ากองทัพเรือสหรัฐฯส่งเรือรบเข้าไปยังตะวันออกกลางเพิ่มเติมอีกลำ รอยเตอร์อ้างเจ้าหน้าอเมริการายหนึ่งเปิดเผยในวันพฤหัสบดี(29ม.ค.) หลังเสริมกำลังทหารครั้งใหญ่ในภูมิภาค ท่ามกลางความตึงเครียดขึ้นสูง
เจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม เผยว่าเรือรบยูเอสเอส เดลเบิร์ต ดี.แบล็ค เดินทางเข้าสู่ภูมิภาคแล้วในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทำให้จำนวนเรือพิฆาตของสหรัฐฯในตะวันออกกลางเพิ่มเป็น 6 ลำ เช่นเดียวกับเรือบรรทุกเครื่องบินลำหนึ่งและเรือรบชายฝั่งอื่นๆอีก 3 ลำ
(ที่มา:อลาราบิเยาะห์/รอยเตอร์)