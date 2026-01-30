ทองลงแรงนักลงทุนขายทำกำไร น้ำมันขึ้นสูงสุด5เดือน-หุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสาน

ราคาน้ำมันขยับขึ้น 3% แตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนในวันพฤหัสบดี(29ม.ค.) ท่ามกลางความกังวลอุปทานปั่นป่วน หากว่าสหรัฐฯโจมตีอิหร่าน ส่วนวอลล์สตรีทปิดผสมผสาน จากรายงานผลประกอบการบริษัทต่างๆล่าสุด ขณะที่ทองคำปรับลดแรง ตามแรงขายทำกำไรของนักลงทุน
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 2.21 ดอลลาร์ ปิดที่ 65.43 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 2.31 ดอลลาร์ ปิดที่ 70.71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กำลังชั่งใจทางเลือกต่างๆที่จะจัดการกับอิหร่าน ในนั้นรวมถึงโจมตีอย่างเจาะจงเล่นงานกองกำลังด้านความมั่นคงและพวกผู้นำของประเทศ เพื่อปลุกเร้าพวกผู้ประท้วง แม้อิสราเอลและเจ้าหน้าที่อาหรับ บอกว่าแสนยานุภาพทางอากาศแต่เพียงอย่างเดียว ไม่อาจโค่นล้มคณะผู้ปกครองทางศาสนาของเตหะรานได้
อิหร่าน ถือเป็นผู้ผลิตน้ำมันใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ในโอเปก เป็นรองแค่ซาอุดีอาระเบียและอิรักในปี 2025 จากข้อมูลของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ และการโจมตีใดๆของอเมริกา จะนำมาซึ่งความปั่นป่วนทางอุปทานพลังงาน
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสานในวันพฤหัสบดี(29ม.ค.) นักลงทุนกังวลต่อรายงานผลประกอบการล่าสุด และวิตกว่าการลงทุนอย่างหนักในด้านปัญญาประดิษฐ์ จะให้ผลตอบแทบคุ้มค่าแก่บรรดาบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หรือไม่
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 55.96 จุด (0.11 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 49,071.56 เอสแอนด์พี ลดลง 9.02 จุด (0.13 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,969.01 จุด แนสแดค ลดลง 172.33 จุด (0.72 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,685.12 จุด
หุ้นของไมโครซอฟต์ปิดลบแรง หลังรายได้จากธุรกิจเคลาด์ของยักษ์ใหญ่ซอฟต์แวร์แห่งนี้ไม่น่าประทับใจนัก และโหมกระพือความกังวลว่าการลงทุนอย่างมากให้กับแนวร่วมอย่างโอเพ่นเอไอ อาจไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้รวดเร็วเพียงพอ
ความเคลื่อนไหวของหุ้นโมโครซอฟต์เป็นตัวฉุดรั้งเอสแอนด์พี 500 ขณะที่หุ้นบริษัทซอฟต์แวร์อื่นๆก็ร่วงหนักเช่นกัน ทjามกลางรายงานผลประกอบการที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
ส่วนราคาทองคำปรับลดแรงในวันพฤหัสบดี(29ม.ค.) จากแรงขายทำกำไรของนักลงทุน หลังทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ต่อเนื่องก่อนหน้านี้ ท่ามกลางความตึงเครียดทางเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟีเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 0.3% ปิดที่ 5,318.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)