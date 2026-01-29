สหรัฐฯบีบอิหร่านทำข้อตกลงนิวเคลียร์ เตือนขัดขืนโดนถล่มหนักกว่ารอบที่แล้ว

รอยเตอร์ – ทรัมป์เร่งอิหร่านฟื้นเจรจาและทำข้อตกลงอาวุธนิวเคลียร์ ไม่เช่นนั้นอาจถูกโจมตีหนักกว่าเมื่อครั้งในสงครามกับอิสราเอลกลางปีที่แล้ว ด้านเตหะรานขู่กลับพร้อมตอบโต้อเมริกา อิสราเอล และผู้ที่ให้การสนับสนุนทันที
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพุธ (28 ม.ค.) แสดงความหวังว่า อิหร่านจะกลับสู่โต๊ะเจรจาโดยเร็วเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงห้ามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่เป็นธรรมและเท่าเทียม
ขณะที่อเมริกาเสริมกำลังในตะวันออกกลาง ทรัมป์ที่นำอเมริกาถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 2015 กับเตหะรานระหว่างรับตำแหน่งสมัยแรกนั้น ตั้งข้อสังเกตว่า การเตือนครั้งล่าสุดของตนตามมาด้วยการโจมตีทางทหารในอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายน ผู้นำสหรัฐฯ สำทับว่า การโจมตีครั้งต่อไปจะรุนแรงกว่าเดิม และย้ำว่า “กองเรือ” อเมริกากำลังมุ่งหน้าไปยังอิหร่าน
อาลี ชัมคานี ที่ปรึกษาของอยาตอลลาห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน โพสต์ตอบบน X ในวันเดียวกันว่า อิหร่านจะล็อกเป้าโจมตีอเมริกา อิสราเอล และผู้ให้การสนับสนุน เพื่อตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของวอชิงตัน
อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน เตือนว่า กองทัพอิหร่านพร้อมตอบโต้การรุกรานทันที และเสริมว่า เตหะรานยินดีหารือข้อตกลงนิวเคลียร์ที่เท่าเทียม เป็นธรรม และเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน โดยปราศจากการบีบบังคับ คุกคาม และข่มขู่ รวมทั้งรับประกันสิทธิ์ของอิหร่านในการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อสันติ และรับประกันว่า ไม่มีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์
ก่อนหน้านั้น อารักชีเผยว่า ไม่ได้ติดต่อกับสตีฟ วิตคอฟฟ์ ผู้แทนพิเศษของสหรัฐฯ ในช่วงหลายวันมานี้ รวมทั้งไม่ได้ร้องขอการเจรจาแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ทรัมป์ขู่ว่า กองกำลังทางนาวีของสหรัฐฯ ที่นำโดยเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น ไปถึงน่านน้ำใกล้อิหร่านแล้ว โดยวันจันทร์ที่ผ่านมา (26 ม.ค.) เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ สองคนเผยว่า เรือบรรทุกเครื่องบินลินคอล์นและกองเรือสนับสนุนเดินทางถึงตะวันออกกลางแล้ว
เรือรบเหล่านั้นเริ่มออกเดินทางจากเอเชีย-แปซิฟิกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่สถานการณ์ระหว่างอเมริกากับอิหร่านตึงเครียดหนัก ภายหลังเตหะรานปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทรัมป์ขู่หลายครั้งว่า จะเข้าแทรกแซงหากอิหร่านยังคงเข่นฆ่าผู้ประท้วง แต่หลังจากการประท้วงจากความไม่พอใจเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและการกดขี่ทางการเมืองเริ่มซาลง ทรัมป์เปลี่ยนมาขู่โจมตี ถ้าเตหะรานฟื้นโครงการนิวเคลียร์หลังถูกอเมริกาและอิสราเอลถล่มที่ตั้งสำคัญด้านนิวเคลียร์เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว
นอกจากนั้น ในวันพุธ มาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ได้แถลงต่อคณะกรรมาธิการในรัฐสภาว่า รัฐบาลอิหร่านอาจอ่อนแอลงและเศรษฐกิจใกล้ล่มสลาย พร้อมคาดว่า ชาวอิหร่านอาจออกมาประท้วงอีก
รายงานข่าวกรองหลายฉบับของอเมริกากลับระบุว่า แม้ปัญหาเศรษฐกิจที่จุดชนวนการประท้วงครั้งที่ผ่านมายังคงอยู่ แต่ดูเหมือนบรรดาผู้นำระดับสูงของรัฐบาลอิหร่านยังคงปฏิบัติงานตามปกติ ไม่มีสัญญาณความแตกแยกภายในแต่อย่างใด
ขณะเดียวกัน สหภาพยุโรปเตรียมขึ้นบัญชีกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านในรายชื่อองค์การก่อการร้าย หลังจากฝรั่งเศสประกาศสนับสนุนเมื่อวันพุธ โดยรัฐมนตรีต่างประเทศอียูมีกำหนดประชุมกันที่บรัสเซลส์ในวันพฤหัสฯ (29 ม.ค.) ซึ่งจะมีการอนุมัติมาตรการแซงก์ชันระลอกใหม่เพื่อตอบโต้การปราบปรามการประท้วงของอิหร่าน