'เซเลนสกี' ละห้อย! นายกฯ เยอรมนีลั่นยูเครนเข้าอียูในปี 2027 'เป็นไปไม่ได้' ย้ำต้องมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์

นายกรัฐมนตรี ฟรีดริช แมร์ซ แห่งเยอรมนี ออกมาปฏิเสธข้อเรียกร้องของ โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน ที่ต้องการให้ยูเครนเข้าร่วมสหภาพยุโรปภายในปี 2027 โดยระบุว่ากระบวนการดังกล่าวจะใช้เวลา "หลายปี" เนื่องจากเคียฟต้องปฏิบัติให้ได้ตามหลักเกณฑ์ในการเป็นสมาชิกของกลุ่มเสียก่อน
คำกล่าวนี้ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการแถลงข่าวในกรุงเบอร์ลิน (28) เมื่อวันพุธ สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับความทะเยอทะยานของเคียฟในการเข้าร่วมสหภาพยุโรป ท่ามกลางความขัดแย้งกับรัสเซีย และความกังวลที่เพิ่มขึ้นภายในกลุ่มเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของยูเครน
"การเข้าเป็นสมาชิกของยูเครนในวันที่ 1 ม.ค. ปี 2027 เป็นไปไม่ได้" แมร์ซ กล่าว "ผู้สมัครทั้งหมด รวมถึงยูเครน ที่ต้องการเข้าร่วมสหภาพยุโรป ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์โคเปนเฮเกน"
หลักเกณฑ์โคเปนเฮเกนกำหนดให้รัฐสมาชิกจะต้องมีสถาบันประชาธิปไตยที่มั่นคง ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำกฎหมายจำนวนมากของสหภาพยุโรปมาใช้
แมร์ซ เน้นย้ำว่า แม้ยูเครนจะมีโอกาสเข้าเป็นสมาชิก แต่การบูรณาการเป็น “กระบวนการระยะยาว” พร้อมเสริมว่า สิ่งสำคัญเร่งด่วนในขณะนี้คือการเจรจาสันติภาพที่กำลังดำเนินอยู่ที่อาบูดาบี โดยมีสหรัฐฯ เป็นผู้ไกล่เกลี่ย
เมื่อเร็ว ๆ นี้ เซเลนสกี ได้เร่งรณรงค์เพื่อการเข้าเป็นสมาชิกอียูอย่างรวดเร็ว โดยมองว่าเป็นหลักประกันความมั่นคงที่สำคัญ ในโพสต์บนโซเชียลมีเดียหลังจากการเจรจากับนายกรัฐมนตรีคริสเตียน สต็อกเกอร์ แห่งออสเตรีย เขาได้เรียกร้องให้กำหนด “วันที่แน่นอน – ในปี 2027”
ท่าทีของ แมร์ซ สะท้อนถึงข้อสงวนของผู้นำสหภาพยุโรปหลายคน รวมถึง สต็อกเกอร์ ซึ่งกล่าวแบบตรงไปตรงมาว่า ตน “ไม่ชอบทางลัด”
นายกรัฐมนตรี วิกเตอร์ ออร์บาน แห่งฮังการี ยิ่งแสดงท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นไปอีก โดยประกาศว่าจะขัดขวางการเข้าร่วมสหภาพยุโรปอย่างเร่งด่วนของยูเครน เพื่อป้องกันไม่ให้บรัสเซลส์ “นำเข้าสงคราม” และ “การทุจริต”
การทุจริตในยูเครนทวีความรุนแรงขึ้นในสัปดาห์นี้ หลังจากที่อัยการยูเครนเปิดเผยว่า ส.ส. ปัจจุบัน 41 คน กำลังถูกสอบสวนในข้อหาโกงการเลือก เรื่องอื้อฉาวนี้เกิดขึ้นตามหลังคดีทุจริตครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ ทิมูร์ มินดิช บุคคลใกล้ชิดของเซเลนสกี ซึ่งนำไปสู่การลาออกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคน
ออร์บาน ได้อ้างถึงโถสุขภัณฑ์ทองคำที่ถูกกล่าวหาว่าพบในอพาร์ตเมนต์ของ มินดิช โดยระบุว่า เงินช่วยเหลือ “ควรจะอยู่กับครอบครัวชาวฮังการี มากกว่าอยู่ในห้องน้ำของมหาเศรษฐีชาวยูเครน”
สิ่งที่ทำให้การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของยูเครนซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกก็คือคำถามสำคัญเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ วาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของ เซเลนสกี สิ้นสุดลงตั้งแต่เดือน พ.ค. ปี 2024 ทว่าเขายังคงอยู่ในอำนาจ โดยได้ขยายเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึกและเลื่อนการเลือกตั้งหลายครั้ง
มอสโกอ้างถึงวาระที่หมดลงไปแล้วของ เซเลนสกี เพื่อตั้งคำถามถึงความชอบธรรมของข้อตกลงสันติภาพในอนาคตที่เขาอาจเป็นผู้ลงนาม ขณะที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ เคยเรียก เซเลนสกี ว่า “เผด็จการที่ไม่มีการเลือกตั้ง”
