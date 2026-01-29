สหรัฐฯ ชักพึ่งพาไม่ได้! ผู้นำอังกฤษขนนักธุรกิจ 50 คนเยือนจีนพบ 'สี จิ้นผิง' มุ่งสานความสัมพันธ์แบบ 'ซับซ้อน-มีวุฒิภาวะ'

นายกรัฐมนตรี เคียร์ สตาร์เมอร์ แห่งอังกฤษ กล่าวกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนวันนี้ (29 ม.ค.) ว่า ตนปรารถนาที่จะสร้าง "ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น" ระหว่างทั้ง 2 ประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเติบโตและความมั่นคง บ่งชี้ถึงความก้าวหน้าในความสัมพันธ์หลังจากที่ขัดแย้งกันมานานหลายปี
ในวันที่สำคัญที่สุดของการเยือนจีน 4 วันของสตาร์เมอร์ ซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีอังกฤษในรอบ 8 ปี เขาได้หารือกับ สี จิ้นผิง ที่มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง ก่อนที่จะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
ขณะที่รัฐบาลพรรคแรงงานสายกลางซ้ายของเขากำลังประสบปัญหาในการบรรลุเป้าหมายสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจตามที่ได้ให้สัญญาไว้ สตาร์เมอร์ ได้หันมาให้ความสำคัญกับการปรับปรุงความสัมพันธ์กับจีนซึ่งมีเศรษฐกิจทฝใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก แม้จะยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการจารกรรมและสิทธิมนุษยชนอยู่ก็ตาม
"จีนเป็นผู้เล่นที่สำคัญในเวทีโลก และเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น และสามารถระบุโอกาสในการร่วมมือกัน แต่แน่นอนว่าก็ต้องเปิดโอกาสให้มีการสนทนาที่มีความหมายในประเด็นที่เรามีความเห็นไม่ตรงกันด้วย" สตาร์เมอร์ กล่าวกับสี จิ้นผิง ในช่วงเริ่มต้นของการประชุม
สี จิ้นผิง กล่าวว่า ความสัมพันธ์กับอังกฤษนั้น “พลิกผันไปมา” ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ และจีนพร้อมที่จะพัฒนาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาว
สตาร์เมอร์ เป็นผู้นำตะวันตกคนล่าสุดที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจาทางการทูตกับจีนอย่างคึกคัก ขณะที่หลายประเทศต่างเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนจากสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์
คำขู่ของ ทรัมป์ เรื่องการเก็บภาษีการค้าและเข้าควบคุมกรีนแลนด์ ดินแดนปกครองตนเองของเดนมาร์ก ได้สร้างความไม่พอใจให้กับพันธมิตรที่ยาวนานอย่างอังกฤษ
การเยือนของ สตาร์เมอร์ เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่นายกรัฐมนตรี มาร์ก คาร์นีย์ ของแคนาดา ได้ลงนามข้อตกลงทางเศรษฐกิจกับปักกิ่งเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า ซึ่งทำให้ ทรัมป์ ไม่ค่อยพอใจ
เคอร์รี บราวน์ ศาสตราจารย์ด้านจีนศึกษาแห่งคิงส์คอลเลจ ลอนดอน กล่าวว่า เขาคาดหวังว่าจะมีการประกาศข้อตกลงหลายฉบับระหว่างอังกฤษและจีน เพื่อแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศดีขึ้น
“มันจะต้องดูเหมือนว่าประสบความสำเร็จ” เขากล่าว “ทั้งสองฝ่ายต่างไม่อยากเห็นการประชุมที่เต็มไปด้วยการโต้เถียงในเรื่องที่พวกเขาขัดแย้งกัน”
สตาร์เมอร์ ได้นำนโยบายการมีส่วนร่วมกับจีนมาใช้ใหม่ หลังความสัมพันธ์เสื่อมถอยลงมาหลายปีภายใต้รัฐบาลอนุรักษนิยมชุดก่อนๆ โดยลอนดอนได้จำกัดการลงทุนจากจีนบางส่วนเนื่องจากความกังวลด้านความมั่นคงของชาติ และเพื่อสะท้อนความไม่พอใจที่จีนปราบปรามเสรีภาพทางการเมืองในฮ่องกง
“ผมให้สัญญาไว้เมื่อ 18 เดือนที่แล้ว ตอนที่เราได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นรัฐบาล ว่าผมจะทำให้สหราชอาณาจักรหันหน้าออกสู่ภายนอกอีกครั้ง” สตาร์เมอร์ กล่าวกับ สี จิ้นผิง
“เพราะอย่างที่เราทุกคนรู้กันดี เหตุการณ์ในต่างประเทศส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศของเรา ตั้งแต่ราคาสินค้าบนชั้นวางในซูเปอร์มาร์เก็ต ไปจนถึงความรู้สึกปลอดภัยที่เรามี”
เคมี บาเดนอค ผู้นำพรรคอนุรักษนิยมฝ่ายค้านของสหราชอาณาจักร กล่าวเมื่อวันพุธ (28) ว่า ถ้าเป็นเธอก็จะไม่มีทางไปจีน เพราะความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่ประเทศจีนก่อขึ้น
หน่วยงานด้านความมั่นคงของอังกฤษกล่าวว่า จีนสอดแนมรัฐบาลอังกฤษเป็นประจำ ขณะที่จีนปฏิเสธข้อกล่าวหานี้
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างสองประเทศ สำนักงานของนายกรัฐมนตรีอังกฤษแถลงว่า สตาร์เมอร์ และ สี จิ้นผิง จะประกาศว่าอังกฤษและจีนจะร่วมกันจัดการกับแก๊งอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
ข้อตกลงนี้จะเน้นไปที่การลดใช้เครื่องยนต์ที่ผลิตในจีนสำหรับเรือขนาดเล็กที่ใช้ขนส่งผู้คนข้ามไปยังยุโรปเพื่อขอลี้ภัย
เจ้าหน้าที่อังกฤษและจีนจะแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองเพื่อระบุเส้นทางการขนส่งของผู้ลักลอบค้ามนุษย์ และทำงานร่วมกับผู้ผลิตชาวจีนเพื่อป้องกันไม่ให้ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายตกเป็นเครื่องมือขององค์กรอาชญากรรม
สตาร์เมอร์ บอกกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินไปจีนว่า เขาจะ “หยิบยกประเด็นที่จำเป็นต้องพูด” เรื่องสิทธิมนุษยชนมาคุยกับ สี จิ้นผิง หลังถูกสื่อตั้งคำถามว่า เขาจะพูดถึงกรณีของ จิมมี่ ไหล่ อดีตเจ้าพ่อสื่อฮ่องกงและพลเมืองอังกฤษที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาอาชญากรรมด้านความมั่นคงแห่งชาติในเดือน ธ.ค. หรือไม่
อย่างไรก็ดี การมีผู้นำทางธุรกิจมากกว่า 50 คนร่วมเดินทางไปกับ สตาร์เมอร์ และกำหนดการเดินทางของเขา สะท้อนให้เห็นว่าลำดับความสำคัญของการเดินทางครั้งนี้คือเรื่องเศรษฐกิจมากกว่า
สตาร์เมอร์ กล่าวกับคณะผู้แทนธุรกิจจีนไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเดินทางมาถึงเมื่อวันพุธ (28) ว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้องสร้าง "ความสัมพันธ์ที่มีวุฒิภาวะ" กับจีน
สตาร์เมอร์ ได้รับประทานอาหารที่ร้านอาหารจีนชื่อดังที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารใส่เห็ด ซึ่งเคยต้อนรับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เจเน็ต เยลเลน ในระหว่างการเยือนเมื่อปี 2023 ด้วย
ขณะที่เขาถ่ายรูปกับพนักงานร้านอาหารนั้น เขาได้พูดคุยเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงคำว่า "ขอบคุณ" ในภาษาจีน ซึ่งก็คือ "เซี่ยเซี่ย" (xie xie) ตามที่ปรากฏในวิดีโอที่โพสต์บน Weibo
ที่มา: รอยเตอร์