ใจพี่มันได้! หนุ่มอินเดียลงทุน 'ตัดเท้า' ตัวเอง หวังใช้โควตาคนพิการเข้าโรงเรียนแพทย์

หนุ่มชาวอินเดียลงทุนตัดเท้าตัวเอง หวังใช้โควตาคนพิการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนแพทย์ หลังจากพยายามสอบเข้าตามระบบปกติ แต่ไม่ผ่าน 2 ครั้ง
สุราช ภัสการ (Suraj Bhaskar) ชายหนุ่มวัย 20 ปี จากรัฐอุตตรประเทศ มีความทะเยอทะยานใฝ่ฝันที่จะเป็นแพทย์และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัวเช่นเดียวกับคนหนุ่มสาวทั่วไปในอินเดีย แต่การแข่งขันที่ดุเดือดทำให้ความฝันนั้นยากจะบรรลุ เนื่องจากเขาไม่ผ่านการสอบเข้าโรงเรียนแพทย์ NEET ถึง 2 ครั้ง
อย่างไรก็ตาม สุราช ไม่ยอมแพ้ และถึงขั้นกระทำการที่น่าตกใจเพื่อให้ได้เข้าเรียนในโรงเรียนแพทย์แห่งนี้
ตำรวจอินเดียตั้งข้อสงสัยว่า สุราช ตัดเท้าของตัวเอง และทำให้ดูเหมือนว่าเขาตกเป็นเหยื่อของการถูกทำร้ายอย่างรุนแรงเพื่อที่จะได้เข้าเรียนในโรงเรียนแพทย์ภายใต้โควตาคนพิการของสถาบัน โดยกฎหมายอินเดียนั้นกำหนดให้มีการสำรองที่นั่ง 5% สำหรับผู้พิการ (PwDs) ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล รวมถึงวิทยาลัยแพทย์ด้วย
การกระทำของ สุราช ถูกเปิดโปง หลังจาก อากาช ภัสการ พี่ชายของเขา แจ้งตำรวจว่ามีคนร้ายไม่ทราบชื่อทำร้ายน้องชายของเขาในหมู่บ้านคาลิลปูร์ ทำให้เขาหมดสติและเท้าขาด ตำรวจจึงลงบันทึกคดีและเริ่มการสอบสวน ซึ่งก็พบความไม่สอดคล้องกันหลายอย่างในเรื่องราวของ สุราช ภัสการ
โฆษกตำรวจบอกกับนักข่าวว่า “ผู้ต้องหาพยายามเบี่ยงเบนการสอบสวนด้วยเรื่องราวที่แต่งขึ้น แต่คำกล่าวอ้างของเขาล้วนฟังไม่ขึ้นในระหว่างการสอบสวนและการตรวจสอบหลักฐานอย่างต่อเนื่อง” พร้อมเสริมว่า ตำรวจมีเหตุผลที่จะเชื่อว่า สุราชตัดเท้าของตัวเอง
ตำรวจพบสมุดบันทึกของสุราช ซึ่งเขาเขียนไว้ว่า “ฉันจะเป็นแพทย์ MBBS ในปี 2026” และยังมีคำให้การจากแฟนสาวของเขาเกี่ยวกับความหมกมุ่นของเขาในการเข้าเรียนโรงเรียนแพทย์ พวกเขายังทราบมาว่า สุราช พยายามขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความพิการเมื่อไม่กี่เดือนก่อน แต่ไม่สำเร็จ
จากรายงานทางการแพทย์ เท้าของสุราชถูกตัดเป็ยรอยเรียบเหมือนใช้เครื่องมือตัด บาดแผลนั้นสะอาดเกินกว่าจะเกิดจากการถูกของมีคมทำร้าย และเข็มฉีดยาที่พบในทุ่งนาใกล้กับจุดที่พบตัว สุราช ก็บ่งชี้ว่า เขาน่าจะใช้ยาชาฉีดให้หมดความรู้สึก ก่อนที่จะทำการตัดเท้า
ตำรวจระบุด้วยว่า หนุ่มรายนี้ “เปลี่ยนคำให้การซ้ำแล้วซ้ำเล่า และพยายามหลอกลวงตำรวจ” พร้อมเสริมว่า สุราช ภัสการ ถูกส่งตัวไปรักษาที่ศูนย์รักษาผู้บาดเจ็บสาหัส โดยเท้าของเขายังไม่ได้รับการต่อคืน
แม้ตำรวจจะเชื่อมั่นว่า ชายวัย 20 ปีคนนี้ตัดเท้าตัวเองเพื่อที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนแพทย์โดยไม่ต้องสอบ NEET แต่การกระทำของเขานั้นน่าตกใจมากจนไม่มีใครรู้ว่าจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรกับเขาได้บ้าง
อย่าวไรก็ดี หาก สุราช เข้าเรียนในโรงเรียนแพทย์ไม่สำเร็จ การที่ต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยเท้าข้างเดียวก็คงเป็นบทลงโทษที่หนักหนาสาหัสเพียงพอแล้ว
ที่มา: odditycentral