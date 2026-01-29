ผู้นำคิมสั่งทำ 'รูปปั้น' สดุดีทหารเกาหลีเหนือที่สละชีพในสงครามรัสเซีย-ยูเครน

คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมประติมากรรมและงานศิลปะที่กำลังสร้างขึ้นสำหรับพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงทหารโสมแดงที่เสียชีวิตในสงครามรัสเซีย-ยูเครน โดยระบุว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องเตือนใจถึง "วีรกรรมอันยิ่งใหญ่และชีวิตอันรุ่งโรจน์" ของทหารเหล่านั้น
สำนักข่าว KCNA รายงานว่า คิม ไปเยี่ยมชมสตูดิโอศิลปะมันซูแดในกรุงเปียงยางเมื่อวันอาทิตย์ (25) และ "เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ ขณะชมหอคอยเชิงสัญลักษณ์ ประติมากรรมกลุ่มหลัก ประติมากรรมกลุ่มย่อย และภาพแกะสลักตกแต่งสำหรับผนังด้านนอก"
เดือน ต.ค. ปีที่แล้ว เกาหลีเหนือได้เริ่มก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ทหารหนุ่มของประเทศที่เสียชีวิตขณะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่รัสเซียในสงครามกับยูเครน ซึ่งถือเป็นอนุสรณ์สถานแห่งแรกในเกาหลีเหนือที่ถูกสร้างเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในปฏิบัติการต่างประเทศ
เมื่อต้นเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา คิม จองอึน ได้เยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างในเปียงยาง และทำพิธีขุดดินครั้งแรกเพื่อปลูกต้นไม้สำหรับพิพิธภัณฑ์
เกาหลีเหนือได้ส่งทหารมากกว่า 10,000 นายและอาวุธยุทโธปกรณ์ไปสนับสนุนความพยายามทำสงครามของรัสเซีย โดยเชื่อกันว่า มีผู้เสียชีวิตในสมรภูมิไปหลายพันคน
“วีรกรรมอันโดดเด่นของคนรุ่นที่ได้รับชัยชนะในสงคราม ได้พัฒนาไปสู่วีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของกองทัพทั้งหมด และนี่คือการทบทวนอย่างภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานของพรรคเราในการสร้างกองทัพที่มีอำนาจทางการเมืองและอุดมการณ์” คิม กล่าวระหว่างการตรวจเยี่ยมเมื่อวันอาทิตย์ (25)
KCNA ยังรายงานด้วยว่า ผู้นำ คิม "เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่งดงามและมีความสมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียด เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานทุกคนสามารถสัมผัสถึงความเชื่อมั่นในชัยชนะที่เหล่าทหารผู้กล้าหาญยึดมั่น แม้กระทั่งเมื่อยืนอยู่ต่อหน้าประติมากรรม และจดจำพวกเขาไว้ตลอดไป"
คิม ยกย่องประติมากรรมเหล่านี้ว่าสร้างขึ้นในลักษณะที่จะสื่อถึง "วีรกรรมในตำนานและชีวิตอันรุ่งโรจน์ของเหล่าลูกชายผู้น่าชื่นชมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ผู้พิทักษ์เกียรติยศ" ไปตลอดกาล
"กองทัพของเราได้พิสูจน์ให้เห็นก่อนกาลเวลาถึงกฎแห่งความแข็งแกร่ง ความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงว่า ผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งย่อมได้รับชัยชนะเสมอ" คิม กล่าว
ภาพถ่ายที่เผยแพร่โดย KCNA แสดงให้เห็นว่า ประติมากรรมเหล่านี้แสดงฉากการต่อสู้หรือทหารในชุดเกราะเต็มยศขนาดใหญ่กว่าคนจริง 2-3 เท่า
สตูดิโอศิลปะมันซูแดเป็นสตูดิโอศิลปะชั้นนำของรัฐที่รับผิดชอบในการสร้างสรรค์งานศิลปะชิ้นสำคัญๆ สำหรับกิจกรรมโฆษณาชวนเชื่อของระบอบการปกครองเกาหลีเหนือ
