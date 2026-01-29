เขมรถังแตก!?ลือสะพัดขายเกาะแลกเงิน รบ.กัมพูชานั่งไม่ติดรุดปฏิเสธ

สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (the Council for the development of Cambodia : CDC) รุดออกมาปฏิเสธข่าวลือบนสื่อสังคมออนไลน์ ที่อ้างว่ารัฐบาลของพวกเขาได้ขายเกาะ 2 แห่ง ในจังหวัดพระสีหนุและจังหวัดกำปอต ให้แก่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ระบุเป็นเพียงแค่การปล่อยเช่าเท่านั้น
รายงานของขแมร์ไทม์สและเอเคพี สื่อมวลชนเขมร ระบุว่าสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชาเน้นย้ำ มีข้อมูลอันเป็นเท็จกำลังถูกส่งต่ออย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์ ในคำกล่าวอ้างที่ว่ารัฐบาลได้ขายเกาะแห่งหนึ่งในพระสีหนุและอีกแห่งในกำปอต ให้แก่บริษัทเอกชน
ในถ้อยแถลงที่เผยแพร่เมื่อช่วงเย็นวันพุธ(28ม.ค.) ทางสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา ขอชี้แจงว่าเกาะทั้ง 2 แห่งเป็นทรัพย์สินของรัฐ และจะถูกปล่อยเช่าให้กับบริษัทเอกชน เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนา สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเท่านั้น
"รัฐบาลกัมพูชาขอเน้นย้ำว่าไม่ได้ขายเกาะไหนให้แก่บริษัทเอกชน หรือขายเกาะอื่นๆภายในเขตแดนทางทะเลของกัมพูชา ให้กับบริษัทเอกชน" สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชากล่าว
ทั้งนี้ในถ้อยแถลงของทางการกัมพูชา เรียกร้องให้ประชาชนพึ่งพิงเฉพาะแหล่งข่าวอย่างเป็นทางการเท่านั้น เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงการถูกชี้นำผิดๆโดยรายงานข่าวที่ไม่มีการตรวจสอบใดๆ ที่แชร์บนสื่อสังคมออนไลน์
(ขแมร์ไทม์ส/เอเคพี)