ต้านไหวไหม!อิหร่านขนมาเกือบทั้งคลังแสง ประจำการอาวุธฉกาจฉกรรจ์เต็มอัตราศึกรับมือสหรัฐฯโจมตี

สื่ออิหร่านรายงาน เตหะรานประจำการอาวุธยุทโธปกรณ์ฉกาจฉกรรจ์ต่างๆนานา ไม่ว่าจะเป็นระบป้องกันภัยทางอากาศ, หน่วยป้องกันชายฝั่ง, กองพันขีปนาวุธชายฝั่ง, ขีปนาวุธพิสัยโจมตีต่างๆนานา ตามแนวชายแดนชายฝั่งของประเทศ ทั้งชายฝั่งจังหวัดฮอร์มอซกัน, แถวๆท่าเรือบันดาร์อับบาส และทางเข้าทางตะวันออกของอ่าวโอมาน ท่ามกลางความตึงเครียดกับสหรัฐฯ
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆกับสหรัฐฯ ที่ล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เร่งเร้าอิหร่านให้เข้าสู่โต๊ะเจรจาและทำข้อตกลงอาวุธนิวเคลียร์ ไม่เช่นนั้นการโจมตีครั้งถัดไปจะเลวร้ายกว่าเดิมมาก
เวลาเดียวกันก็มีรายงานข่าว สหรัฐฯแจ้งไปยังอิรัก, ซาอุดีอาระเบีย, จอร์แดน และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่อเมริกาจะเปิดปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านเร็วๆนี้ หลังกองเรือบรรทุกเครื่องบินเดินทางเข้าสู่ภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้ยังไม่มีคำยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับกรอบเวลาและรายละเอียด
ท่ามกลางสัญญาณการโจมตีใกล้เข้ามาทุกขณะ ทางเพจด้านการทหารของอิหร่าน Iran Military ได้เปิดเผยว่าทางเตหะรานก็ได้เตรียมการรับมือไว้แล้วเช่นกัน และต่อไปนี้คือระบบอาวุธและตำแหน่งที่ตั้งมัน ที่ประจำการไว้ต่อกรกับระบบอาวุธล้ำสมัยของอเมริกา ที่มาพร้อมกับกองเรือมหึมา ตามคำขู่ของทรัมป์
1.ระบบป้องกันภัยทางอากาศ
: เกาะเกชม์ - ประจำการระบบป้องภัยทางอากาศพิสัยใกล้และพิสัยกลาง
: เกาะอาบูมูซา - ประจำการระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสันใกล้และพิสัยกลาง
: เมืองท่าอันดาร์ อับบาส - ประจำการระบบอาวุธหนักต่างๆนานา ในนั้นรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลเคลื่อนที่ได้ประสิทธิภาพสูงบาวาร์-737 และระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-300
2.ระบบขีปนาวุธ
: ฟาเตห์-110 ขีปนาวุธพิสัยใกล้ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงแข็ง
: หัวรบขนาดราวๆ 400-500 กิโลกรัม
: อาวุธระบบย่อยล้ำสมัยต่างๆนานา ที่มีพิสัยทำการราว 300-700 กิโลเมตร
3.ตระกูลขีปนาวุธ Qadr (ประจำการในบันดาร์ อับบาส, เมืองท่าจาสก์ และเกาะเกชม์)
: Qadr-110 ขีปนาวุธพิสัยกลางที่มีระยะทำการราว 1,600 - 2,000 กิโลเมตร ศักยภาพพุ่งไปถึงอิสราเอล
: Qadr-380 ขีปนาวุธ 2 ตอน ที่มีพิสัยทำการสูงสุด 2,000 กิโลเมตร บรรทุกหัวรบน้ำหนัก 650-800 กิโลกรัม
4.ประจำการฝูงโดรนพลีชีพ(รุ่นต่างๆในตระกูลชาเฮด) บนเกาะเกชม์, เกาะอาบูมูซาและเกาะตุนบ์ รวมถึงเมืองบันดาร์ อับบาสและเมืองจาสก์
5.ขีปนาวุธนำวิถีและขีปนาวุธป้องกันชายฝั่ง ประจำการบนเกาะเกชม์, แนวชายฝั่งคูห์-อี โมบารัก,เกาะอาบูมูซาและเกาะตุนบ์ รวมถึงเมืองบันดาร์ อับบาส ประกอบไปด้วย
: ขีปนาวุธ Qadr ที่มีพิสัยทำการสูงสุด 200 กิโลเมตร ศักยภาพบรรทุกหัวรบ 150-200 กิโลกรัม
: หัวรบเจาะเกราะ ที่ออกแบบมาให้เกิดการระเบิดภายใน หลังจากถูกเจาะทะลุ
: ขีปนาวุธ Nasr พิสัยทำการกว่า 100 กิโลเมตร ศักยภาพบรรทุกหัวรบ 130-150 กิโลกรัม
: Abu Mahdi ขีปนาวุธแบบภาคพื้นสู่ภาคพื้นวิถีโค้ง ที่มีพิสัยทำการราว 1,000 กิโลเมตร และศักยภาพบรรทุกหัวรบ 410 กิโลกรัม มันถือเป็นขีปนาวุธร่อนทรงพลังที่สุดในคลังแสงกองทัพเรืออิหร่าน มีศักยภาพก่อความเสียหายหรือจมแม้กระทั่งเรือขนาดใหญ่มากๆ ในนั้นรวมถึงเรือพิฆาต
: ขีปนาวุธ Noor พิสัยทำการราว 120-170 กิโลเมตร มีศักยภาพบรรทุกหัวรบ 155 กิโลกรัม โดยขีปนาวุธเจาะเกราะนี้ติดตั้งฟิวส์แบบหน่วงเวลา ซึ่งจะจุดชนวนระเบิดหลังจากเจาะเข้าไปในลำเรือแล้ว
(ที่มา:Iran Military/mgronline)