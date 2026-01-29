ลูกค้าคิดหนักเลย!แคนาดารุดบอกยังอยู่ระหว่าง'ทบทวน' หลังUSขู่ส่งเครื่องบินรบบุกน่านฟ้าถ้าล้มแผนซื้อF-35

เดวิด แม็กกินตี รัฐมนตรีกลาโหมแคนาดา รุดออกมาชี้ว่าแผนจัดซื้อฝูงบินขับไล่ล่องหน F-35 จำนวน 88 ลำ จากสหรัฐฯ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา หลังจากอเมริกาออกมาขู่ทบทวนข้อตกลง (NORAD) และส่งฝูงบินขับไล่เข้าสู่น่านฟ้าแคนาดา อ้างเพื่อจัดการกับภัยคุกคาม
"เรากำลังทบทวนพิจารณาคำถามสำคัญๆ เกี่ยกับความมั่นคงและอธิปไตยของแคนาดา เราจำเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆ อย่างเช่นความสามารถในการทำงานร่วมกัน เราจำเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆ อย่างเช่นผลประโยชน์ต่างๆ ผลประโยชน์ทางอุตสาหกรรมทั่วประเทศ บางอย่างที่อยู่ระหว่างหาคำตอบ" เขากล่าวในวันพุธ(28ม.ค.)
ฝูงบินขับไล่ล่องหนของสหรัฐฯที่ผลิตโดยบริษัทล็อคฮีด มาร์ติน เตรียมถูกนำมาแทนที่ฝูงบินขับไล่ CF-18 อันเก่าเก็บของกองทัพอากาศแคนาดา อย่างไรก็ตามมันมีราคาลำละกว่า 85 ล้านดอลลาร์และเวลานี้มันอยู่ท่ามกลางฉากหลังของสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับแคนาดา
ในปี 2022 แคนาดาตกลงซื้อเครื่องบินขับไล่ล่องหนล้ำสมัย F-35A จำนวน 88 ลำ จากล็อคฮีด มาร์ติน ภายใต้คำมั่นสัญญาว่าจะจัดซื้อล็อตแรกก่อน 16 ลำ อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวเผชิญกับปัญหาต่างๆนานา ไม่ใช่แค่ระยะเวลาการผลิตเครื่องบินที่นานเกินคาด แต่การตรวจสอบสัญญาเบื้องต้นในปี 2025 พบว่าต้นทุนโครงการนี้เพิ่มเป็น 27,700 ล้านดอลลาร์ จากแรกเริ่มเพียง 19,900 ล้านดอลลาร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของรัฐมนตรีกลาโหมแคนาดา มีขึ้นหลังจาก พีท ฮุกสตรา เอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำแคนาดา ให้สัมภาษณ์กับซีบีเอสนิวส์ เตือนว่าการถอนตัวจากข้อตกลง อาจก่อผลลัพธ์การปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อตกลงกองบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศอเมริกาเหนือ (NORAD) ที่อเมริกาทำไว้กับแคนาดา
เขาบ่งชี้ว่ามันอาจหมายความว่าสหรัฐฯอาจจำเป็นต้องส่งฝูงบินขับไล่ของอเมริกาเข้าสู่น่านฟ้าของแคนาดา เพื่อจัดการกับภัยคุกคามต่างๆ ที่มีต่อการป้องกันทวีป
กองบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศอเมริกาเหนือ คือองค์กรความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐฯและแคนาดา มีหน้าที่หลักคือการเตือนภัยทางอากาศและอวกาศ การควบคุมทางอวกาศ และการป้องกันน่านฟ้าของทวีปอเมริกาเหนือตลอด 24 ชั่วโมง
ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบันของข้อตกลงกองบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศอเมริกาเหนือ ระบุไว้ว่าสหรัฐฯและแคนาดาสามารถปฏิบัติการในน่านฟ้าของอีกฝ่าย เพื่อแกะรอยติดตามและสกัดภัยคุกคามต่างๆนานา อย่างไรก็ตามคำพูดของ ฮุกสตรา บ่งชี้ว่าการแทรกแซงของอเมริกาอาจเลยเถิดไปมากกว่านั้น หากว่าข้อตกลงฝูงบินขับไล่เกิดการเปลี่ยนแปลง
