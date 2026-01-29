ไม่ดูสีหน้าจีนเลย!สื่อกัมพูชาโพสต์อวด สหรัฐฯเป็นปลื้มเขมรเข้าร่วม'บอร์ดสันติภาพ'

สหรัฐฯต้อนรับด้วยความยินดีกับกัมพูชา ในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้ง "คณะกรรมการสันติภาพ" ที่สถาปนาขึ้นมาใหม่ โครงการริเริ่มระหว่างประเทศที่แถลงโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ตามรายงาน KPT English สื่อมวลชนเขมรภาคภาษาอังกฤษ ขณะที่บอร์ดสันติภาพนี้ออกมายืนยันการเข้าร่วมในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งของกัมพูชา
รายงานของ KPT English ที่โพสต์บนเพจเฟซบุ๊ก อ้างว่าถ้อยแถลงแสดงความยินดีดังกล่าว มีขึ้นหลังจาก ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เผยแพร่ถ้อยแถลงเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ เปิดเผยว่า กัมพูชา ตอบรับคำเชิญของ ทรัมป์ ในการเข้าร่วมโครงการริเริ่มดังกล่าว และเน้นว่าการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา
ฮุน มาเนต เขียนบนบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้ สะท้อนถึงความมั่นสัญญาที่มีมาอย่างยาวนานของกัมพูชาต่อสันติภาพ "ความปรารถนาดี ความรักในสันติภาพ การสนับสนุนและส่งเสริมสร้างสันติภาพและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ เป็นหลักการที่กัมพูชายึดถือมาตลอด"
นายกรัฐมนตรีรายนี้ยังเน้นย้ำถึงบทบาทของกัมพูชาในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ โดยอ้างการประจำการทหารกัมพูชาตามประเทศต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง เป็นหลักฐานยืนยันว่ากัมพูชาสนับสนุนเสถียรภาพระหว่างประเทศ
เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึง "จิตวิญญาณแห่งการรักสันติภาพอย่างแท้จริงของกัมพูชา"
Kin Phea นักวิเคราะห์การเมือง ระบุว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญกัมพูชา ซึ่งเน้นย้ำสันติภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้ มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ที่พุ่งสูงและความท้าทายต่างๆนานาในภูมิภาค ในนั้นรวมถึงสถานการณ์ชายแดนที่อ่อนไหวกับไทย
ส่วน Yang Peou นักวิเคราะห์อีกคน ให้คำจำกัดความการตัดสินใจดังกล่าวว่ามีผลในทางปฏิบัติ ระบุคณะกรรมการสันติภาพจะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับตัวกลางและลดความขัดแย้ง "รัฐบาลกัมพูชาสนับสนุนความคิดริเริ่มสันติภาพมาตลอด" พร้อมยืนยันว่ากัมพูชาสนับสนุนการหาทางออกด้านชายแดนอย่างสันติและสนับสนุนกรอบการทำงานภายใต้การนำของสหประชาชาติเช่นกัน
