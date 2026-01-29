คำเตือนสุดท้าย!ทรัมป์ขู่ฟ่อจัดหนักโจมตีรอบใหม่'เลวร้ายกว่าเดิมมาก' หากอิหร่านไม่ทำข้อตกลงอาวุธนิวเคลียร์

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในวันพุธ(28ม.ค.) เร่งเร้าอิหร่านให้เข้าสู่โต๊ะเจรจาและทำข้อตกลงอาวุธนิวเคลียร์ ไม่เช่นนั้นการโจมตีครั้งถัดไปจะเลวร้ายกว่าเดิมมาก อย่างไรก็ตามเตหะรานตอบโต้ด้วยการขู่โจมตีกลับเล่นงานทั้งอเมริกา, อิสราเอล และใครก็ตามที่สนับสนุน
"หวังว่า อิหร่านจะเข้าสู่โต๊ะเจรจาโดยเร็ว และเจรจาข้อตกลงที่ยุติธรรมและเท่าเทียม ข้อตกลงไม่เอาอาวุธนิวเคลียร์ ที่เป็นเรื่องดีสำหรับทุกฝ่าย เวลาใกล้หมดลงแล้ว มันมีความจำเป็นอย่างแท้จริง" ทรัมป์เขียนบนสื่อสังคมออนไลน์
ท่ามกลางการเสริมกำลังทหารสหรัฐฯในตะวันออกกลาง ประธานาธิบดีจากรีพับลิกันรายนี้ ถอนอเมริกาออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 2015 ที่บรรดามหาอำนาจทำกับเตหะราน ครั้งที่เขาดำรงตำแหน่งสมัยแรก ขณะที่ล่าสุดเขาเน้นว่าเสียงเรียกร้องล่าสุดของเขาเป็นคำเตือนสุดท้ายที่ส่งถึงอิหร่าน หลังเปิดปฏิบัติการทางทหารโจมตีเตหะรานไปแล้วหนหนึ่งเมื่อเดือนมิถุนายน
"การโจมตีครั้งถัดไปจะเลวร้ายกว่าเดิมมาก! อย่าทำให้มันเกิดขึ้นอีกครั้ง" ทรัมป์เขียน พร้อมเน้นย้ำว่ากองเรือมหึมาของอเมริกากำลังมุ่งหน้าสู่สาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้
อย่างไรก็ตาม อาลี ชามคานี ที่ปรึกษาของ อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ในวันพุธ(28ม.ค.) ตอบโต้ว่า ปฏิบัติการทางทหารใดๆจากสหรัฐฯ จะก่อผลลัพธ์คือ อิหร่านเล็งเป้าโจมตี อเมริกา, อิสราเอลและใครก็ตามที่สนับสนุน
ขณะที่ อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน เตือนบนแพลตฟอร์มเอ็กว์ ว่ากองทัพอิหร่าน "นิ้วมือวางอยู่บนไกปืน พร้อมตอบโต้อย่างหนักหน่วงและทันที ต่อการรุกรานใดๆ"
อย่างไรก็ตามเขาบอกว่า "ขณะเดียวกัน อิหร่านขานรับด้วยความยินดีเสมอกับข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ยุติธรรม เท่าเทียมและเป็นประโยชน์ร่วมกัน บนรากฐานของความเท่าเทียมและปราศจากการบีบบังคับ ข่มขู่และขู่เข็น ซึ่งรับประกันสิทธิในการครอบครองเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อสันติ และรับประกันการไม่เอาอาวุธนิวเคลียร์"
ทรัมป์ กล่าวว่ากองทัพเรือสหรัฐฯ ภายใต้การนำของเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัม ลินคอล์น กำลังมุ่งหน้าเข้าหาอิหร่าน ขณะที่เจ้าหน้าที่อเมริกา 2 รายเปิดเผยกับรอยเตอร์เมื่อวันจันทร์(26ม.ค.) ว่าเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัม ลินคอล์น และกองเรือสนับสนุน เดินทางถึงตะวันออกกลางแล้ว
กองเรือรบนี้เริ่มเคลื่อนตัวจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านโหมกระพือขึ้น ตามหลังการปราบปรามนองเลือดผู้ประท้วงทั่วอิหร่าน ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
ทรัมป์ ส่งเสียงขู่ซ้ำๆว่าจะเข้าแทรกแซงหากว่า อิหร่าน ยังคงเข่นฆ่าผู้ประท้วง ทว่าการชุมนุมทั่วประเทศต่อต้านความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจและการปราบปรามทางการเมือง ได้อ่อนแรงลงไปนับตั้งแต่นั้น
ต่อมา ทรัมป์ ขู่อีกว่าสหรัฐฯจะลงมือ ถ้าเตหะรานกลับมาเดินเครื่องโครงการนิวเคลียร์ หลังจากเมื่อเดือนมิถุนายน อิสราเอลและสหรัฐฯได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ เล่นงานที่ตั้งทางนิวเคลียร์สำคัญๆของเตหะราน
โฆษกของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่าน ประกาศกร้าวว่าอิหร่านได้คิดแผนปฏิบัติการต่างๆไว้แล้ว เพื่อรับมือกับความเป็นไปได้ในทุกกรณี
ก่อนหน้านี้ในวันพุธ(28ม.ค.) มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ บอกับคณะกรรมาธิการชุดหนึ่งของสภาคองเกรส ว่าบางทีรัฐบาลอิหร่านอาจอยู่ในจุดที่อ่อนแอที่สุดเท่าที่เคยเป็นมา และเศรษฐกิจกำลังจะล่มสลาย พร้อมคาดหมายว่าการประท้วงจะลุกฮือขึ้นอีกครั้ง
(ที่มา:รอยเตอร์)