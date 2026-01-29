อยากให้ไทยมีบ้าง! เมียอดีตปธน.เกาหลีใต้ “ยุน ซอกยอล” ถูกสั่งจำคุก 20 เดือนคดีคอร์รัปชันรับสินบน “กระเป๋าแบรนด์เนมชาแนล/ดิออร์-สร้อยเพชร” จากลัทธิฉาวโบสถ์แห่งความสามัคคี

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – คิม กอนฮี (Kim Keon Hee)อดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 ของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ยุน ซอกยอล วันพุธ(28 ม.ค)ถูกศาลแขวงกลางโซลสั่งลงโทษจำคุก 20 เดือนในเรือนจำพร้อมปรับเป็นเงิน 12.8 ล้านวอนเซ่นเหตุรับสินบนสร้อยเพชร กระเป๋าแบรนด์แนมหรู กระเป๋าชาแนล โดยเฉพาะกระเป๋าดิออร์ 2,200 ดอลลาร์สหรัฐฯที่โดนแอบถ่ายจนฉาวทั่วประเทศระหว่างสามีรอคำพิพากษาคดีกบฎโทษอาจถึงประหารหรือจำคุกตลอดชีวิต
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันพุธ(28 ม.ค)ว่า ศาลแขวงกลางโซลวันนี้(28 ม.ค)พิพากษาว่า คิม กอนฮี (Kim Keon Hee)วัย 52 ปีอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 ของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ยุน ซอกยอลพบว่ามีความจริงในข้อหารับสินบนจากโบสถ์แห่งความสามัคคี(Unification Church)ที่อื้อฉาวเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ทางการเมืองและธุรกิจ
ในคำพิพากษาของผู้พิพากษา วู อิน-ซุง( Woo In-sung) อ้างชื่อจากบีบีซีของอังกฤษสั่งให้คิมต้องคืนสร้อยเพชรและสั่งปรับเป็นเงินสด 12.85 ล้านวอนหรือ 6,500 ปอนด์อังกฤษ
อย่างไรก็ตามพบว่า อดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 เกาหลีใต้ที่อื้อฉาวพ้นคดีปั่นหุ้นและโพลสำรวจก่อนการเลือกตั้งปี 2022 สื่อรายงานว่า อัยการเกาหลีใต้จะขอยื่นอุทธรร์ต่อคำพิพากษาทั้งสองที่สั่งให้พ้นผิด
สำหรับคดีรับสินบนจากโบสถ์แห่งความสามัคคีนี้ อัยการเกาหลีใต้กล่าวหาว่า มีการรับของกำนัลหรูหรามูลค่า 80 ล้านวอน( 40,600 ปอนด์) รวมสร้อยเพชรและกระเป๋าชาแนลไม่ต่ำกว่า 1 ใบระหว่างเมษายน - กรกฎาคมปี 2022
สื่ออังกฤษชี้ว่า คิมยอมรับว่าตัวเองรับกระเป๋าชาแนลจริงแต่อ้างว่า กระเป๋าแบรนด์หรูทั้งหมดนี้ถูกส่งคืนไปในสภาพที่ไม่มีการใช้งาน
ในระหว่างไต่สวนปีที่แล้ว คิม กอนฮี แถลงขออภัยต่อสาธารณะกล่าวว่า “ดิฉันขออภัยอย่างแท้จริงที่คนไม่สำคัญเช่นดิฉันทำให้ประชาชนเกาหลีใต้ต้องวิตก”
ทั้งนี้ในปี 2023 กล้องที่ซ่อนอยู่สามารถจับภาพอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 ของเกาหลีใต้กำลังรับกระเป๋าแบรนด์หรูดิออร์มูลค่าถึง 2,200 ดอลลาร์สหรัฐฯที่ในภายหลังกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวมหากาพย์กระเป๋าดิออร์กระทบต่อความนิยมสามี ยุน ซอกยอล อดีตผู้นำเกาหลีใต้ที่กำลังดำรงตำแหน่งในเวลานั้นในทันที อ้างอิงจากเอบีซีนิวส์ของออสเตรเลีย
ดิอินดีเพนเดนท์รายงานว่า จำเลย คิม กอน ฮีปฎิเสธข้อหาทั้งหมดในการให้การครั้งสุดท้ายเดือนที่แล้ว โดยอ้างว่าข้อหาเหล่านั้นว่า “ไร้ความยุติธรรมอย่างถึงที่สุด”
ในเกาหลีใต้ เจ้าหน้าที่รัฐและคู่สมรสไม่สามารถรับของขวัญมูลค่าเกิน 750 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามกฎหมายเกาหลีใต้ระบุว่าไม่สามารถกระทำได้ถึงแม้ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนก็ตาม
France24 ของฝรั่งเศสรายงานว่า อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ยุน ซอกยอล ตกจากอำนาจในทันทีหลังคำสั่งกฎอัยการศึกที่ประกาศเมื่อธันวาคมปี 2024 ส่งผลทำให้เขาถูกรัฐสภาเกาหลีใต้ถอดถอนออกจากตำแหน่งและในท้ายที่สุดโดนสั่งออกจากตำแหน่งผู้นำแดนโสม
ทั้งสามียุนและภรรยาคิมถูกส่งเข้าเรือนจำแยกเป็นเวลาหลายเดือนก่อนหน้าการไต่สวน
ในเดือนที่ผ่านมา อัยการเกาหลีใต้กล่าวหาคิม กอนฮีว่า “ยืนอยู่เหนือกฎหมาย”และสมคบคิดกับองค์กรทางศาสนาเพื่อสร้างความอ่อนแอต่อฉันทามติตามรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ที่สั่งให้แยกศาสนาออกจากรัฐ
การสอบสวนต่อความสัมพันธ์ระหว่างอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 และโบสถ์แห่งความสามัคคีส่งผลทำให้นำไปสู่การจับกุมผู้นำโบสถ์ ฮาน ฮัค จา(Han Hak Ja) ดิอินดีเพนเดนท์รายงาน
โบสถ์แห่งความสามัคคี (Unification Church) หรือ สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก ( Family Federation for World Peace and Unification หรือ FFWPU) ถูกก่อตั้งขึ้นในเกาหลีใต้โดยสาธุคุณ ซัน เมียงมุน (Sun Myung Moon) ก่อตั้งขึ้นในปี 1954 หลังจากเขาถูกคริสตจักรโปรเตสแตนท์กระแสหลักปฏิเสธ และรู้จักไปทั่วว่าเป็น "ลัทธิมมูนนี่ส์" (Moonies) และโบสถ์แห่งความสามัคคีในญี่ปุ่นโดนรัฐบาลสั่งยุบหลังเกี่ยวโยงกับการลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ชินโซ อาเบะ เมื่อปี 2022