เดือด! “ทรัมป์” ส่งกองเรือรบสหรัฐฯที่ 2 เตรียมทำสงคราม กดดัน “อิหร่าน” ยอมทำข้อตกลง ระหว่างเรือบรรทุกเครื่องบินนิวเคลียร์สหรัฐฯ USS Abraham Lincoln เปิดฉากซ้อมรบเสมือนจริงหลายวันโชว์แสนยานุภาพ

เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศวันอังคาร(27 ม.ค) ส่งกองเรือรบสหรัฐฯที่ 2 กำลังมุ่งหน้ามาอิหร่าน กดดันเตหะรานต้องยอมทำข้อตกลงกับสหรัฐฯ หลังกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ CENTCOM เปิดฉากซ้อมรบทางอากาศครั้งใหญ่แสดงแสนยานุภาพความพร้อมเปิดฉากโจมตีทางอากาศของกองเรือบรรทุกเครื่องบินนิวเคลียร์สหรัฐฯ USS Abraham Lincoln พร้อมลูกเรือเกือบ 5,000 นายและเรือพิฆาตติดมิสไซล์นำวิถีถึงหน้าประตูบ้านอิหร่าน
เยรูซาเลมโพสต์รายงานวันนี้(28 ม.ค)ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วานนี้(27)ประกาศระหว่างการปราศรัยในรัฐไอโอวาฐานเสียงสำคัญของพรรครีพับลิกันว่า เขาส่งกองเรือรบสหรัฐฯที่ 2 มุ่งหน้าสู่อิหร่าน และหวังว่าอิหร่านจะทำข้อตกลงกับวอชิงตัน
“กองเรือรบสหรัฐฯที่สวยงามอีกกองกำลังมุ่งหน้าเข้าอิหร่านแล้วในเวลานี้” และกล่าวต่อว่า หวังว่าอิหร่านจะยอมทำข้อตกลงและสมควรรีบทำข้อตกลงตั้งแต่แรก
ในวันศุกร์(23) ประธานาธิบดีสหรัฐฯให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันว่า สหรัฐฯกำลังมอนิเตอร์อิหร่านอย่างใกล้ชิดและมีกองเรือรบขนาดใหญ่กำลังมุ่งหน้าเข้าไปในทิศทางนั้น
สื่ออิสราเอลชี้ว่า ดูเหมือนสหรัฐฯกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการโจมตีอิหร่าน
ในวันอังคาร(27) กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ CENTCOM ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการประกาศว่า “กำลังอยู่ระหว่างเตรียมการซ้อมรบระยะเวลาหลายวันเพื่อความพร้อมทางการทหารในการเสริมสมรรถนะทั้งอาวุธและกำลังพล พร้อมเพิ่มความแข็งแกร่งความเป็นพันธมิตรของภูมิภาคและเตรียมพร้อมสำหรับการตอบโต้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วภูมิภาคของ CENTCOM”
แถลงการณ์ออกมาตามหลังการหารือร่วมกันในวันอาทิตย์(23) ระหว่าง พลเรือเอกแบรด คูเปอร์ (Brad Cooper) ผู้บัญชาการกองกำลังกลางสหรัฐฯ CENTCOM และเสนาธิการกองทัพอิสราเอล พลโทอียาง ซามีร์ (Eyal Zamir) ที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งความร่วมมือการป้องกันประเทศระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอล
ทั้งนี้เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานว่า ของกองเรือบรรทุกเครื่องบินนิวเคลียร์สหรัฐฯ USS Abraham Lincoln ที่ปัจจุบันอยู่ในตะวันออกกลางหลังออกเดินทางจากทะเลจีนใต้ผ่านสิงคโปร์และมาเลเซียข้ามช่องแคบมะละกานั้นมาพร้อมเครื่องบินรบขับไล่หลายสิบลำและทหารลูกเรือเกือบ 5,000 นายและตามประกบด้วยเรือพิฆาตสหรัฐฯติดมิสไซล์นำวิถีอีกไม่กี่ลำ
อ้างอิงจากหนังสิอพิมพ์วอชิงตันโพสต์พบว่า เพนตากอนยังเคลื่อนฝูงบินรบ F-15E Strike Eagle ที่เป็นหน่วยเดียวกับที่ใช้โจมตีอิหร่านเมื่อเมษายนปี 2024 และอีกทั้งอังกฤษยังเคลื่อนฝูงบินรบขับไล่ Typhoon ที่ทรงพลานุภาพเข้าสู่ตะวันออกกลางเพื่อความสามารถทางการทหาร
สื่ออังกฤษวิเคราะห์ว่า ถือเป็นครั้งแรกที่มีการเคลื่อนกองเรือรบบรรทุกเครื่องบินเข้ามาประจำใน CENTCOM นับตั้งแต่เรือบรรทุกเข้าเครื่องบินสหรัฐฯ USS Gerald Ford ถูกส่งไปทะเลแคริบเบียนเมื่อตุลาคมปีที่แล้วก่อนสหรัฐฯเปิดเกมส์รบเด็ดขาดโค่นผู้นำรัฐบาลเวเนซุเอลา นิโคลัส มาดูโร
ทั้งนี้ผู้นำสหรัฐฯได้เคยให้สัมภาษณ์กับ Axios สัปดาห์นี้เปิดเผยว่า “สหรัฐฯมีกองเรือรบสหรัฐฯอยู่ใกล้ “อิหร่าน” ใหญ่กว่าที่ส่งไปเวเนซุเอลา”
แต่อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้ชี้ว่า วอชิงตันยังเปิดทางเพื่อเจรจา และเสริมว่า “อิหร่านต้องการทำข้อตกลง ผมรู้ ดังนั้นพวกเขาเรียกร้องหลายครั้ง พวกเขาต้องการเจรจา”
อ้างอิงจากไทม์สออฟอิสราเอล องค์กรวอชด็อกมอนิเตอร์อิหร่านเปิดเผยยอดตัวเลขผู้เสียชีวิตประท้วงอิหร่านล่าสุดมีไม่ต่ำกว่า 6,126 คน โดยมีตัวเลขการเสียชีวิตที่มีรายงาน 17,091 คนกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวน