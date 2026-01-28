'เซเลนสกี' อ้อนขอยูเครนเข้า EU ภายในปี 2027 ด้านนายกฯ ฮังการีตอบแรง 'อีกร้อยปีก็ไม่อนุมัติ'

ประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครนออกมาเรียกร้องให้ประเทศของตนได้เข้าร่วมสหภาพยุโรป (อียู) ภายในปี 2027 ขณะที่รัฐอียูบางชาติเริ่มแสดงท่าทีรับไม่ได้กับคำขอดังกล่าว
ในโพสต์บน X เมื่อวันอังคาร (27 ม.ค.) เซเลนสกี กล่าวว่าตนได้หารือเรื่องการเจรจาระหว่างรัสเซีย สหรัฐฯ และยูเครน ที่อาบู ดาบี กับนายกรัฐมนตรี คริสเตียน สต็อกเกอร์ ของออสเตรีย โดยการเจรจาส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่เรื่องการทหาร แต่ก็แตะไปถึงประเด็นเรื่องการรับประกันความมั่นคงด้วย
“การเข้าร่วมสหภาพยุโรปของยูเครนเป็นหนึ่งในหลักประกันความมั่นคงที่สำคัญ ไม่เพียงแต่สำหรับเราเท่านั้น แต่สำหรับยุโรปทั้งหมดด้วย” เซเลนสกี กล่าว “นั่นเป็นเหตุผลที่เรากำลังพูดถึงวันที่แน่นอน – ปี 2027 – และเราหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรสำหรับจุดยืนของเรา”
เพียงไม่กี่วันก่อนหน้านี้ สต็อกเกอร์ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า เขาคัดค้านการเร่งรัดกระบวนการพิจารณาข้อเสนอของยูเครน
“ผมไม่ชอบทางลัด เกณฑ์การรับเข้าเป็นสมาชิกต้องครบถ้วน” เขากล่าว พร้อมเสริมว่า “เงื่อนไขควรเหมือนกันสำหรับทุกคน”
มีรายงานว่า การเร่งรัดให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกอียูเป็นส่วนหนึ่งของแผน "ความเจริญรุ่งเรือง" เพื่อการฟื้นฟูประเทศมูลค่า 800,000 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปได้ส่งให้ประเทศสมาชิกรับทราบแบบไม่เป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
สื่อ Politico รายงานว่า เอกสารดังกล่าวทำให้พวกผู้นำสหภาพยุโรปต้องหยุดคิด เนื่องจากวิธีการเชื่อมโยงการเข้าเป็นสมาชิกของยูเครนเข้ากับกระบวนการฟื้นฟูประเทศอย่างเป็นทางการ มากกว่าที่จะเป็นเพราะค่าใช้จ่ายมหาศาล
สัปดาห์ที่แล้ว นายกรัฐมนตรี วิกเตอร์ ออร์บาน แห่งฮังการี ได้วิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอดังกล่าว โดยกล่าวว่าข้อเสนอนี้เรียกร้องให้สหภาพยุโรปต้องจ่ายเงินให้ยูเครน 800,000 ล้านยูโรสำหรับการฟื้นฟูประเทศ และอีก 700,000 ล้านยูโรสำหรับความต้องการทางทหารในช่วงสิบปีข้างหน้า
“ผมขอพูดให้ฟังชัดๆ ดังๆ นะว่า ฮังการีจะไม่จ่ายเงินสำหรับเรื่องนี้” เขากล่าวบน X
ออร์บาน ยังปฏิเสธแนวคิดที่จะให้ยูเครนเข้าร่วมสหภาพยุโรป โดยให้เหตุผลว่า รัฐสภาฮังการีทุกชุดจะไม่ลงคะแนนเสียงเห็นชอบการเข้าร่วม “ตลอดร้อยปีข้างหน้า”
ออร์บาน คัดค้านการสมัครเข้าอียูของยูเครนมานานแล้ว โดยให้เหตุผลว่าการดึงเคียฟเข้ากลุ่มจะทำให้อียูทั้งหมดเสี่ยงเผชิญหน้าโดยตรงกับรัสเซีย
ในส่วนของรัสเซียเองประกาศมานานว่าไม่ได้คัดค้านการที่ยูเครนจะเข้าร่วมสหภาพยุโรป แต่ความทะเยอทะยานของเคียฟที่จะเข้าร่วมนาโตถือเป็นการข้ามเส้นแดง และเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของความขัดแย้งในปัจจุบัน
