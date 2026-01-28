ไม่จบง่ายๆ! จีนเตือนพลเมืองเลี่ยงไป 'ญี่ปุ่น' ช่วงตรุษจีน ยกเลิก 49 เส้นทางบินตลอดเดือน ก.พ.

รัฐบาลจีนออกคำแนะนำด้านการเดินทางฉบับใหม่เมื่อวันจันทร์ (26 ม.ค.) โดยเตือนชาวจีนเกี่ยวกับสถานการณ์ความปลอดภัยสาธารณะที่ "ไม่มั่นคง" ในญี่ปุ่น รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดแผ่นดินไหว ขณะที่เที่ยวบินใน 49 เส้นทางระหว่างจีนและญี่ปุ่นถูกยกเลิกตลอดเดือนหน้า ท่ามกลางความสัมพันธ์จีน-ญี่ปุ่นที่ย่ำแย่ลงจากความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเกี่ยวกับไต้หวัน
จีนขอให้ประชาชนของตนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นในช่วงวันหยุดตรุษจีน 9 วัน ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 15-23 ก.พ. โดยกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ออกคำแถลงว่า “พลเมืองจีนในญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับภัยคุกคามร้ายแรงต่อความปลอดภัย” โดยอธิบายว่า ความปลอดภัยสาธารณะของญี่ปุ่นไม่มั่นคงในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจาก “อาชญากรรมที่พุ่งเป้าไปที่ชาวจีน” เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังอ้างถึงการเกิดแผ่นดินไหวในหลายภูมิภาคด้วย
ถ้อยแถลงล่าสุดจากกระทรวงการต่างประเทศจีนเกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตระหว่างจีนและญี่ปุ่น ซึ่งมีต้นตอจากคำพูดของนายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ เกี่ยวกับไต้หวัน เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ปี 2025
ทาคาอิจิ กล่าวต่อรัฐสภาในขณะนั้นว่า โตเกียวอาจใช้ปฏิบัติการทางทหารเพื่อสนับสนุนไต้หวันหากเกาะแห่งนี้ถูกจีนโจมตี สร้างความไม่พอใจอย่างมากต่อปักกิ่ง ซึ่งมองว่าคำพูดของผู้นำหญิงแดนปลาดิบเป็นการท้าทายโดยตรงต่อนโยบายจีนเดียวและอธิปไตยของจีน
สืบเนื่องจากความตึงเครียดระหว่างจีนและญี่ปุ่นยังคงทวีความรุนแรงขึ้น ข้อมูลจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์เที่ยวบิน Flight Master ที่อ้างโดย Yicai ระบุว่า เที่ยวบินทั้งหมดใน 49 เส้นทางบินระหว่างจีนและญี่ปุ่นถูกยกเลิกในเดือน ก.พ.
จำนวนเที่ยวบินระหว่างทั้ง 2 ชาติที่ถูกยกเลิกเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยหนังสือพิมพ์ไชน่าเดลีรายงานตัวเลขการยกเลิกเที่ยวบินจีน-ญี่ปุ่นในเดือน ม.ค. อยู่ที่ 47.2% เพิ่มขึ้น 7.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
ข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่นระบุว่า มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาญี่ปุ่นประมาณ 330,000 คนในเดือน ธ.ค. ลดลงประมาณ 45% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
เนื่องจากความต้องการเดินทางไปญี่ปุ่นลดลง สายการบินขนาดใหญ่ที่สุด 3 แห่งของจีน ได้แก่ แอร์ไชน่า ไชน่าอีสเทิร์น และไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ ได้ประกาศเมื่อวันจันทร์ (26) ว่าจะขยายระยะเวลาการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงตารางเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นออกไป จนถึงวันที่ 24 ต.ค.
นอกจากภาคการบินและการท่องเที่ยวแล้ว อุตสาหกรรมอาหารทะเลและบันเทิงของญี่ปุ่นก็ได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ปักกิ่งได้กลับมาใช้มาตรการห้ามนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นอีกครั้ง ในทำนองเดียวกันศิลปินญี่ปุ่นชื่อดังหลายคน รวมถึง ฮามาซากิ อายูมิ และ โอตสึกิ มากิ ก็ต้องยกเลิกการแสดงในประเทศจีน
แม้ว่าปักกิ่งจะเรียกร้องให้ ทาคาอิจิ ถอนคำพูดที่ "ยั่วยุ" และ "ไม่ถูกต้อง" เมื่อเดือน พ.ย. ที่ผ่านมาหลายครั้ง แต่ผู้นำญี่ปุ่นก็ยังคงยืนกราน โดยอ้างว่าจุดยืนของเธอนั้นสอดคล้องกับจุดยืนของรัฐบาลชุดก่อนๆ
ที่มา: macao news