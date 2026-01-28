ข่มขู่ไปทั่ว! 'ทรัมป์' ชี้คิวบาใกล้ถึงกาล 'ล่มสลาย' หลังถูกอเมริกาตัดท่อน้ำเลี้ยงจากเวเนซุเอลา

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ระบุเมื่อวันอังคาร (27 ม.ค.) ว่า "คิวบาจะล่มสลายในไม่ช้า" พร้อมเสริมว่าเวเนซุเอลาซึ่งเคยเป็นผู้จัดหาสินค้าหลักให้กับเกาะแห่งนี้ ไม่ได้มีการจัดส่งน้ำมันหรือเงินไปให้คิวบาเลยในช่วงที่ผ่านมา
ด้วยความมั่นอกมั่นใจจากการที่กองทัพสหรัฐฯ สามารถจับกุมประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลาในปฏิบัติการจู่โจมที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเมื่อต้นเดือนนี้ ทรัมป์ จึงเริ่มหันมาพูดถึงมาตรการต่อต้านคิวบาและการกดดันต่อผู้นำฮาวานา
ทรัมป์ ให้คำมั่นว่าจะหยุดยั้งน้ำมันและเงินจากเวเนซุเอลาไม่ให้ไปถึงคิวบา
"คิวบาจะล่มสลายในไม่ช้า คิวบาเป็นประเทศที่ใกล้จะล่มสลายแล้ว" ทรัมป์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคาร (27)
"คุณรู้ไหม พวกเขาได้รับเงินจากเวเนซุเอลา พวกเขาได้รับน้ำมันจากเวเนซุเอลา แต่ตอนนี้พวกเขาไม่ได้แล้ว"
ทรัมป์ ยืนยันว่าสหรัฐฯ จะ "บริหารจัดการ" เวเนซุเอลา โดยยอมให้ เดลซี โรดริเกซ อดีตรองประธานาธิบดีของมาดูโร ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีชั่วคราว และปกครองประเทศภายใต้การกำกับดูแลของสหรัฐฯ
สำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนชี้ว่า การบุกจับกุม มาดูโร โดยสหรัฐฯ ถือเป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนระบุว่า การที่ ทรัมป์ มุ่งเน้นไปที่การแสวงหาประโยชน์จากน้ำมันของเวเนซุเอลาสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางจักรวรรดินิยม และทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับข้ออ้างของสหรัฐฯ ที่ว่าการจับกุม มาดูโร เป็นความพยายามบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามการค้ายาเสพติด
ประธานาธิบดีของคิวบากล่าวในเดือนนี้ว่า วอชิงตันไม่มีอำนาจทางศีลธรรมที่จะบังคับให้คิวบาทำข้อตกลงกับสหรัฐฯ หลังจากที่ ทรัมป์ เสนอแนะว่าเกาะที่ปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์แห่งนี้ควรทำข้อตกลงกับอเมริกาเสีย
ที่มา: รอยเตอร์