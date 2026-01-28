หนีขุมนรกเจออเวจี!นิรโทษกรรมสากลสาวไส้รบ.กัมพูชา เพิกเฉยไม่ช่วยเหยื่อสแกมจนเกิดวิกฤตมนุษยธรรม

กลุ่มสิทธิมนุษยชน "องค์การนิรโทษกรรมสากล" เตือนเมื่อวันอังคาร(27ม.ค.) กรณีเหยื่อจำนวนมากหลบหนีหรือถูกปล่อยตัวออกจากเขตล้อมรั้งสแกมออนไลน์ทั้งหลายในกัมพูชา กำลังก่อวิกฤตด้านมนุษยธรรม ผู้คนหลายพันหลายหมื่นคนถูกทิ้งขวางบนท้องถนน โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากภาครัฐใดๆ
มอนต์เซ เฟอร์เรอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยภูมิภาคขององค์การนิรโทษกรรมสากล กล่าวว่า "การอพยพหมู่ออกจากเขตล้อมรั้วสแกม ได้ก่อวิกฤตด้านมนุษยธรรมบนท้องถนน ที่ถูกเพิกเฉยโดยรัฐบาลกัมพูชา ท่ามกลางฉากแห่งความยุ่งเหยิงและบอกช้ำ ผู้รอดชีวิตที่ทุกข์ทรมานหลายพันหลายหมื่นคน ถูกทิ้งขว้างให้ดูแลตนเอง ไม่มีรัฐคอยสนับสนุน" เธอกล่าว
เฟอร์เรอร์ ให้คำจำกัดความสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็น "วิกฤตนานาชาติบนแผ่นดินกัมพูชา" พร้อมระบุพวกนักวิจัยขององค์การนิรโทษกรรมสากลได้พบเจอผู้คนจากเอเชีย, แอฟริกา, ยุโรปและทวีปอเมริา "ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านกงสุลเป็นการด่วน เพื่อพาพวกเขากลับบ้านและหลุดพ้นจากเส้นทางที่อันตราย"
องค์การนิรโทษกรรมสากล ประเมินว่ามีคนหลายพันหลายหมื่นคนหลบหนีหรือได้รับการปล่อยตัวจากเขตล้อมรั้วสแกมอย่างน้อย 17 แห่งทั่วกัมพูชาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เชื่อกันว่ามีผู้คนอย่างน้อย 220,000 คน ที่ทำงานตามศูนย์สแกมทั้งหลายทั่วกัมพูชาและพม่า อ้างอิงรายงานของสหประชาชาติในปี 2024 นอกจากนี้แล้วพวกสแกมเมอร์ยังปฏิบัติการอยู่ในไทย, ลาวและประเทศอื่นๆด้วย
กัมพูชา โผล่ขึ้นมาในฐานะศูนย์กลางหลักสำหรับอุตสาหกรรมฉ้อโกงทางออนไลน์ ในนั้นรวมถึงอุบายเชือดหมูหลอกให้ลงทุน ซึ่งจำนวนมากใช้อุบายลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีขโมยเงินจากเหยื่อ
บรรดากลุ่มสิทธิมนุษยชนระบุว่าพวกคนงานตามเขตล้อมรั้วสแกมทั้งหลาย ถูกค้ามนุษย์มาจากต่างแดน ยึดพาสปอร์ตและโดนบังคับให้ทำงานให้กับเครือข่ายอาชญากรรม ภายใต้การข่มขู่ใช้ความรุนแรง ทำเงินที่ได้มาโดยมิชอบให้แก่เครือข่ายอาชญากรรมหลายหมื่นล้านดอลลาร์
นิรโทษกรรมสากล รายงานต่อว่าบรรดาบุคคลที่พวกเขาสัมภาษณ์นั้น ได้เล่าถึงสถานการณ์ยุ่งเหยิงและอันตราย สำหรับพวกที่ไม่มีพาสปอร์ต, เงิน, การดูแลทางการแพทย์ หรือมีเส้นทางสู่ความปลอดภัยชัดเจน หลังออกมาจากเขตล้อมรั้ว ทั้งหมดที่ให้สัมภาษ์นี้หลบหนีหรือได้รับการปล่อยตัวออกมาในช่วง 6 สัปดาห์หลังสุด ในนั้นอย่างน้อย 11 คน ถูกปล่อยตัวหรือหลบหนีออกมาในสัปดาห์ที่แล้ว
ผู้รอดชีวิตเล่าว่ามีการล่วงละเมิดอย่างกว้างขวางและรุนแรงภายในเขตล้อมรั้วสแกม หลายรายถูกประทุษร้ายทางเพศโดยพวกผู้จัดการ ในนั้นรวมถึงผู้หญิงตั้งครรภ์ 2 คน ขณะที่คนอื่นๆเล่าย้อนถึงการถูกลงโทษอย่างป่าเถื่อน ในนั้นรวมถึงชายคนหนึ่งที่ถูกตัดนิ้ว
องค์การนิรโทษกรรมสากลบอกต่อว่าพวกเขามีหลักฐานสนับสนุนคำให้การของพยานเหล่านั้น เป็นวิดีโอ 25 คลิปเมื่อช่วงต้นเดือน ซึ่งเป็นภาพผู้คนจำนวนมากแห่แหนออกจากที่ตั้งสแกม และในบรรดาหลบหนีดังกล่าว เวลานี้จำนวนมากยังคงตกค้างอยู่ในกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา ต้องการอาหาร ที่พักพิงและความช่วยเหลือด้านการแพทย์
บรรดาผู้ให้สัมภาษณ์เหล่านั้นมาจากประเทศต่างๆทั่วโลก ในนั้นรวมถึงบราซิล, อินโดนีเซีย, พม่า, ไนจีเรีย, เซียร์ราลีโอน, ไลบีเรีย, ยูกันดา, เคนยา, บังกลาเทศ, อินเดีย, ฟิลิปปินส์ และมาดากัสการ์
พวกผู้ให้สัมภาษณ์เล่าต่อว่าแทบไม่เห็นตำรวจหรือทหารปรากฏตัวเลย ทั้งระหว่างหรือหลังจากที่พวกเขาหลบหนีออกมา ก่อความกังวลเกี่ยวกับบทบาทของทางการกัมพูชา บางรายบอกว่าการ์ดทุบตีทำร้ายคนที่พยายามหนีออกมา แต่ก็มีเขตล้อมรั้วบางส่วนที่ถูกทิ้งไว้โดยบรรดาผู้จัดการเอง เปิดทางให้เหยื่อที่ถูกคุมขังหลบหนีออกจากได้อย่างอิสระ
หนึ่งในผู้รอดชีวิต กล่าวกับองค์การนิรโทษกรรมสากลว่า เขาเห็นชายคนหนึ่งถูกผู้จัดการฆ่าตายหลังพยายามหลบหนี ขณะที่คนอื่นๆอย่างน้อย 10 ราย เล่าว่าพบเห็นตำรวจเดินทางมาที่เขตล้อมรั้วของพวกเขาเป็นปกติ ในนั้นรวมถึงมาเก็บศพออกไป แต่ไม่มีการดำเนินการใดๆกับพวกที่ควบคุมปฏิบัติการสแกมเลยแม้แต่น้อย
องค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์ทั้งหลาย ให้ข้อมูลกับองค์การนิรโทษกรรมสากล ว่ารัฐบาลกัมพูชาล้มเหลวในการระบุตัวอย่างถูกต้องและปกป้องเหยื่อค้ามนุษย์ ทำให้พวกเขาตกอยู่ในสถานะอ่อนแอที่อาจตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมซ้ำอีก
(ที่มา:นิโทษกรรมสากล/ยาฮูนิวส์)