สงครามคืบคลาน!สะพัดสหรัฐฯแจ้งพันธมิตรใกล้โจมตีอิหร่านทุกขณะ แต่ซาอุฯ-ยูเออีเบรกไม่ยอมถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการ

สหรัฐฯแจ้งไปยังอิรัก, ซาอุดีอาระเบีย, จอร์แดน และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีความเป็นไปได้ที่จะเปิดปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านเร็วๆนี้ อ้างอิงข้อมูลของนักวิเคราะห์และสัญญาณต่างๆในภูมิภาค แม้ยังไม่มีคำยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับกรอบเวลาและรายละเอียดที่เผยแพร่ออกมา อย่างไรก็ตามขณะเดียวกันมีรายงานข่าว ริยาดและยูเออี ไม่อนุญาตให้อมเริกาใช้น่านฟ้าหรือดินแดนของตนเองเป็นฐานเปิดปฏิบัติการ
เยฟเกนีย์ โอกอรอดนิคอฟ นักวิเคราะห์ชาวรัสเซีย เขียนบนช่องของเขาเองเมื่อวันที่ 25 มกราคม กล่าวอ้างว่า "อเมริกาได้แจ้งเตือนไปยังอิรัก, จอร์แดน, ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ว่าจวนจะเริ่มโจมตีอิหร่านแล้ว" อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกรอบเวลาหรือขอบเขตของปฏิบัติการทางทหารดังกล่าว
คำเตือนนี้มีขึ้นท่ามกลางความตึงเคียดสูงสุดระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ในขณะที่เตหะรานเน้นย้ำว่าพวกเขาจะปฏิบัติกับการโจมตีใดๆในฐานะเป็นสงครามเต็มรูปแบบ และยังคงระแวะระวังขั้นสูง ท่ามความความเคลื่อนไหวของอเมริกา ที่โยกย้ายสินทรัพย์ทางทหารมายังตะวันออกกลาง กระตุ้นให้นักลงทุนในตลาดจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งระดับภูมิภาคและผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ในวงกว้าง
ท่ามกลางคำกล่าวอ้างแจ้งเตือนไปยังพันธมิตร ทางสำนักข่าวรอยเตอร์ อ้างรายงานข่าวของเอสพีเอ สื่อมวลชนแห่งรัฐของซาอุดีอาระเบีย ระบุ เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน มกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบีย ได้ตรัสกับ มาซูด เปเซชเคียน ประธานาธิบดีอิหร่าน ยืนยันว่าริยาดจะไม่ยอมให้น่านฟ้าหรือดินแดนของประเทศ ถูกใช้สำหรับเปิดปฏิบัติการทางทหารกับเตหะราน
ระหว่างพูดคุยกับเปเซชเคียน ทางมกุฎราชกุมารเน้นย้ำว่าประเทศของพระองค์ "สนับสนุนทุกความพยายามที่จะคลี่คลายความเห็นต่างผ่านการทูต เพื่อส่งเสริมความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาค" ขณะที่สื่อมวลชนอิหร่านรายงานว่า เปเซชเคียน กล่าวกับเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน ว่าเตหะรานอ้าแขนรับกระบวนการใดๆที่ป้องกันสงคราม ภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศ
ถ้อยแถลงโดยผู้นำโดยพฤตินัยของซาอุดีอาระเบีย มีขึ้นตามหลังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เผยแพร่ถ้อยแถลงแบบเดียวกัน บอกว่าจะไม่ยอมให้น่านฟ้าหรือเขตแดนทางทะเลของพวกเขา ถูกใช้ดำเนินปฏิบัติการทางทหารใดๆกับอิหร่าน
ยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเปิดปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่าน หลังประธานาธบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ พูดอย่างคลุมเครือเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยแม้บอกกองเรือขนาดมหึมากำลังมุ่งหาเข้าหาประเทศแห่งนี้ แต่ขณะเดียวกันก็แสดงความหวังว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้งานกองเรือรบดังกล่าว
ทรัมป์ ส่งเสียงเตือนไปยังอิหร่าน ต่อการเข่นฆ่าผู้ประท้วงและการกลับมาเดินเครื่องโครงการนิวเคลียร์ ทว่านับตั้งแต่นั้นการชุมนุมทั่วประเทศต่อต้านรัฐบาลได้อ่อนแรงลงไปแล้ว
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ 2 ราย เปิดเผยกับรอยเตอร์ในวันจันทร์(26ม.ค.) ว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำหนึ่งและกองเรือสนับสนุน ได้เดินทางถึงตะวันออกกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความเคลื่อนไหวที่เป็นการยกระดับศักยภาพในการปกป้องกองกำลังสหรัฐฯตามคำกล่าวอ้างของทรัมป์ แต่ขณะเดียวกันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเปิดปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่าน
(ที่มา:อิลเทลลินิวส์/รอยเตอร์)