หนักหน่วงจริง!เสียชีวิตแล้ว38พายุรุนแรงถล่ม14รัฐอเมริกา อุณหภูมิหนาวเหน็บ-เหยื่อนับสิบแข็งตายอยู่ข้างนอก

มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 38 ราย ใน 14 รัฐทั่วอเมริกา จนถึงวันอังคาร(27ม.ค.) จากพายุฤดูหนาวรุนแรงลูกหนึ่งที่ซัดพาหิมะ, น้ำแข็งและอุณหภูมิเยือกแข็ง ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคกลางและตะวันออกของสหรัฐฯ ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและรายงานข่าวของสื่อมวลชนหลายสำนัก
พายุเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อวันศุกร์(23ม.ค.) และเทหิมะถล่มทั่วภูมิภาคเป็นบริเวณกว้างในช่วงสุดสัปดาห์ หิมะทำให้การสัญจรบนท้องถนนเป็นไปอย่างยากลำบาก และนำมาซึ่งการยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมาก และเกิดไฟฟ้าดับในเบื้องต้น ก่อนสถานการณ์คลี่คลายลงไปบ้างในวันจันทร์(26ม.ค.) อย่างไรก็ตามในส่วนของสภาพอากาศนั้น คาดหมายว่าจะหนาวเหน็บต่อไปอีกหลายวัน
จนถึงวันอังคาร(27ม.ค.) เมืองต่างๆระดมทีมตอบสนองฉุกเฉินและทรัพยากรที่มี เพื่อรับประกันว่าพลเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเร่ร่อน จะปลอดภัย แต่ขณะเดียวกันมีรายงานบ้านเรือนและห้างร้านต่างๆมากกว่า 550,000 หลัง ทั่วประเทศ ไม่มีไฟฟ้าใช้
ในบรรดาเหยื่อของพายุนั้น มีอยู่ 10 รายเสียชีวิตในนิวยอร์ก บริเวณที่อุณหภูมิหนาวเหน็บที่สุดในรอบ 8 ปี แตะระดับ -13.3 องศาเซลเซียส จากคำแถลงของนายกเทศมนตรีซอห์ราน มัมดานี ในวันอังคาร(27ม.ค)
ขณะเดียวกันในบรรดาผู้เสียชีวิตนั้น มีอยู่ 10 คนที่ถูกพบแข็งตายอยู่ข้างนอก ไม่ชัดเจนว่าพวกเขาเป็นคนเร่ร่อนหรือไม่ ส่วน มัมดานี บอกกับผู้สื่อข่าวว่าผู้เสียชีวิตบางส่วน "เคยเกี่ยวข้องกับระบบศูนย์พักพิงของเราในอดีต ดังนั้น มันจึงเร็วเกินไปที่จะระบุหรือสรุปถึงสาเหตุของการเสียชีวิต"
คาดหมายว่ามีคนไร้บ้านมากกว่า 4,000 คน พักอาศัยอยู่ตามท้องถนนสายต่างๆและสถานีรถไฟใต้ดินของเมืองนิวยอร์ก ในนั้น 500 ราย ได้ถูกนำตัวไปยังศูนย์พักพิงต่างๆตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม และทาง มัมดารี เผยว่าเจ้าหน้าที่ถูกส่งไปตรวจสอบทุกๆ 2 ชั่วโมง คนเร่ร่อน 350 คน ที่มีความเสี่ยงต่อสภาพอากาศเลวร้ายมากที่สุด สืบเนื่องจากมีโรคประจำตัว
ในแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี เมืองที่มีประชากรราว 680,000 คน บริเวณที่บ้านเรือนประชาชนและอาคารธุรกิจ 135,000 หลัง ยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้ คาดหมายว่าอุณหภูมิจะดำดิ่ง -14.4 องศาเซลเซียส ในตอนเช้าวันพุธ(28ม.ค.) "ขอพูดให้ชัดเกี่ยวกับสิ่งนี้ มันคือพายุน้ำแข็งครั้งประวัติศาสตร์" เฟรดดี โอคอนเนลล์ นายกเทศมนตรีของเมืองกล่าวระหว่างแถลงข่าวในวันอังคาร(27ม.ค.)
เจ้าหน้าที่แนชวิลล์ เผยว่ามีคนเร่ร่อนราว 1,400 คน เข้าไปหลบภัยอากาศหนาวเหน็บจนเต็มศูนย์พักพิงคนไร้บ้านทั้งหมด 3 แห่งของเมือง เช่นเดียวกับศูนย์พักพิงสำรองอีก 2 แห่ง ขณะที่ตำรวจและหน่วยดับเพลิงทำงานล่วงเวลา และเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินคอยตรวจตราบนท้องถนนสายต่างๆอยู่ตลอด
ทั่วประเทศ การตายที่เกี่ยวข้องกับพายุ มีสาเหตุแตกต่างกันไปต่างๆนานา ไล่ตั้งแต่ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ ไปจนถึงภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับหัวใจ ขณะกำลังทำการเคลียร์หิมะ
ในบอนแฮม รัฐเทกซัส มีเด็กวัยรุ่น 3 คนเสียชีวิต หล่นพลัดตกบ่อน้ำแข็งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่กรณีแวดล้อมของเหตุการณ์ยังไม่ชัดเจน อ้างอิงข้อมูลจากกรมดับเพลิงท้องถิ่น
ส่วนในเมืองออสติน รัฐเดียวกัน พบผู้เสียชีวิต 1 รายจากภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ ขณะพยายามเข้าไปหลบภัย ณ สถานีบริการก๊าซร้างแห่งหนึ่ง นอกจากนี้แล้วยังมีรายงานผู้เสียชีวิตจากภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ ในรัฐอื่นๆเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นแคนซัส, เคนทักกี, ลุยเซียนา, มิสซิสซิปปี, เซาท์แคโรไลนา, เทนเนสซี และ มิชิแกน
ทั้งนี้มีประชาชนชาวอเมริกาเกือบ 200 ล้านคน ยังคงอยู่ภายใต้ประกาศเตือนภัยอากาศหนาวจัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ไปจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นอย่างน้อย ขณะที่ เดวิด รอธ นักอุตุนิยมวิทยาจากศูนย์พยากรณ์อากาศ แห่งสำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติ เผยว่าทางหน่วยงานกำลังจับตาความเป็นไปได้ของพายุหิมะอีกลูก ที่อาจส่งผลกระทบกับภาคตะวันออกของสหรัฐฯในช่วงสุดสัปดาห์นี้
(ที่มา:รอยเตอร์)