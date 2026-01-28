เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ถวายการต้อนรับสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลละฮ์แห่งปะหังวันจันทร์(26 ม.ค)ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก รัสเซีย พร้อมการนำเสด็จพระราชดำเนินเยือนพิพิธภัณฑ์ Hermitage Museum ชื่อดังก่อนประชุมซัมมิตหารือแบบ 1 ต่อ 1 ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนรัสเซียเป็นเวลา 2 วันส่งสัญญาณความสัมพันธ์แนบแน่น กัมลาลัมเปอร์-มอสโกเตรียมเปิดประเดิมเที่ยวบินตรงปีนี้ตามแผนรัสเซียเข้าหาเอเชียหลังโดนตะวันตกบีบลงโทษรุกรานยูเครน
TASS ของรัสเซียรายงานวันจันทร์(26 ม.ค)ว่า ดมิตรี เพรสคอฟ โฆษกเครมลินแถลงต่อนักข่าวว่า ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน จะใช้เวลา 2 วันในเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเพื่อถวายการต้อนรับสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลละฮ์แห่งปะหัง
“วันนี้และวันพรุ่งนี้ ท่านประธานาธิบดีจะปฎิบัติหน้าที่ทางการในเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก” โฆษกเครมลินกล่าวพร้อมเสริมว่า “วันนี้ท่านประธานาธิบดีจะเข้าเฝ้าสุลต่านแห่งมาเลเซีย สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลละฮ์แห่งปะหัง ที่เสด็จพระราชดำเนินมารัสเซียเป็นการส่วนพระองค์ การพบกันจะเกิดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ Hermitage Museum”
สื่อมาเลเซียต่างรายงานว่า ยังดีเปอร์ตวนอากงเสด็จพระราชดำเนินมารัสเซียครั้งนี้ตามการกราบบังคมทูลเชิญจากประธานาธิบดีรัสเซีย ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนรัสเซียหลังเคยเสด็จครั้งแรกในปีที่แล้วเมื่อวันที่ 5 ส.ค – วันที่ 10 ส.ค และกลายเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนรัสเซียครั้งแรกของสุลต่านแห่งมาเลเซียตั้งแต่ทั้ง 2 ประเทศสถาปณาความสัมพันธ์ระหว่างกันเมื่อปี 1967
เพรสคอฟแถลงต่อนักข่าวต่อว่า “แน่นอนที่สุดจะเป็นการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สั้นๆที่ตามธรรมเนียมจะมีผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ มิคคาอิล ไพโอตรอฟสกี (Mikhail Piotrovsky) เป็นผู้นำ” อย่างไรก็ตามโฆษกปูตินกล่าวว่า “เหมือนอย่างที่พวกท่านรู้ ท่านประธานาธิบดีเองเป็นผู้มีความรู้และชื่นชอบการแสดงทัศนะร่วมกับเหล่าอาคันตุกะ”
และในการแถลงของโฆษกเครมลินระบุว่า จะมีการซัมมิตหารือร่วมกันระหว่างผู้นำของทั้งสองชาติโดยกล่าวว่า “หมายกำหนดการหลักนั้นแน่นอนที่สุดจะเป็นการหารือระหว่างกันแบบ 1 ต่อ 1”
รัสเซียที่เดินตามแผนเข้าหาเอเชียหรือ Russia’s Pivot to Asia ของปูติน ซึ่งตามการวิเคราะห์ AI ของกูเกิลโดยอ้างอิงแหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่า 5 แห่งทั้งหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ส, เว็บไซต์ทางการรัสเซีย Russia’s Pivot to Asia, สถาบันธิงแทงก์ Carnegie Moscow Center และสถาบันธิงแทงก์ Institut français des relations internationals เป็นต้น ระบุว่า นโยบายเริ่มมาตั้งแต่ปี 2014
แต่เพิ่มความหนักหน่วงหลังปี 2022 เพื่อบายพาสการแซงชั่นทางพลังงานจากโลกตะวันตก แสดงทิศการเมืองเชิงภูมิศาสตร์ครั้งใหญ่ที่เคลื่อนไหวจากความสนใจไปที่ตะวันตกมาที่ยุทธศาสตร์มีจีนเป็นศูนย์กลาง(China-centered strategy) เชื่อมความสัมพันธ์กับตลาดเอเชียด้านพลังงานและทรัพยากร
โดย Intelligence Online ของฝรั่งเศสเคยวิเคราะห์ตามรายงานเมื่อวันที่ 3 ก.ค ปีที่แล้วว่า มอสโกนั้นใช้เสน่ห์เพื่อหว่านล้อมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่ต้องการเพิ่มอิทธิพลของตัวเองขึ้นในหมู่นักการเมืองและนักข่าวภายในภูมิภาคท่ามกลางเพิ่มความไม่ไว้วางใจในชาติตะวันตกในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน
Task and Purpose สื่อการทหารของสหรัฐฯเคยรายงานวันที่ 22 ส.ค ปีที่แล้วว่า สุลต่านแห่งมาเลเซียทรงตรัสด้วยถ้อยคำที่รุนแรงเรียก เฮลิคอปเตอร์การทหารสหรัฐฯว่าเป็น “โลงบินได้” เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังพบกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซีย พร้อมกันส่งผลให้มาเลเซียยกเลิกดีลซื้อเฮลิคอปเตอร์ UH-60 Black Hawk จำนวนทั้งหมด 4 ลำทันทีหลังจากนั้น
ทั้งนี้สำนักข่าวเบอร์นามาของมาเลเซียรายงานก่อนหน้าเมื่อวันที่ 17 ม.คว่า เที่ยวบินตรงระหว่างมาเลเซีย-มอสโกจะเริ่มต้นเปิดได้ในปีนี้โดยอ้างการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีคมนาคมรัสเซีย อันเดรย์ นิคิติน (Andrey Nikitin)ต่อสำนักข่าว TASS ของรัสเซีย