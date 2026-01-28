‘เลขาฯนาโต’เยาะ‘ยุโรป’ให้ยอมรับความจริง ป้องกันตนเองไม่ไหวหรอกหากขาดไร้สหรัฐฯ

มาร์ก รึตเตอ เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ส่งเสียงเตือนในวันจันทร์(26ม.ค.) ให้ยุโรปยอมรับความเป็นจริงว่า ไม่สามารถพิทักษ์ปกป้องตนเองโดยลำพังได้หากปราศจากสหรัฐฯ เขาพูดแบบตีแสกหน้าเช่นนี้ขณะมีกระแสเรียกร้องให้ทวีปแห่งนี้ยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเอง ภายหลังเกิดความตึงเครียดกรณีเกาะกรีนแลนด์
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้ก่อความปั่นป่วนแก่กลุ่มพันธมิตรทางทหารสองฟากฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกแห่งนี้ ด้วยการข่มขู่คุกคามเข้ายึดกรีนแลนด์ ซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองของเดนมาร์ก ทั้งๆ ที่แดนโคนมก็เป็นชาติพันธมิตรนาโตตั้งแต่รุ่นก่อตั้งเช่นเดียวกับสหรัฐฯ ก่อนที่เขายอมลดสุ้มเสียงแข็งกร้าวลง หลังจากพูดคุยกับ รึตเตอ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
วิกฤตการทูตครั้งนี้ กลายเป็นการสร้างโมเมนตัมรอบใหม่ให้แก่พวกที่สนับสนุนให้ยุโรปใช้แนวทางแข็งกร้าวกว่าเดิมกับ ทรัมป์ และตัดขาดการต้องพึ่งพิงวอชิงตันในทางทหาร
"ถ้าใครก็ตาม ณ ที่นี้ มีความคิดกันอีกแล้วว่า สหภาพยุโรป หรือกระทั่งทั่วทั้งยุโรปโดยองค์รวม สามารถปกป้องตนเองโดยปราศจากสหรัฐฯ ก็จงหลับฝันเช่นนี้ต่อไป ความเป็นจริงคือ คุณไม่อาจทำได้หรอก" รึตเตอ บอกกับบรรดาสมาชิกรัฐสภายุโรป
เขากล่าวแจกแจงว่าเหล่าชาติอียู จำเป็นต้องเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมขึ้นจากระดับ 5% ของจีดีพี ตามเป้าหมายซึ่งที่ประชุมนาโตตกลงกันเมื่อปีที่แล้ว เป็น 2 สองตัวนั่นคือสู่ระดับ 10% รวมทั้งยังต้องทุ่มงบประมาณ "หลายพันหลายหมื่นล้าน" ไปที่การสร้างอาวุธนิวเคลียร์
"คุณจะสูญเสียผู้รับประกันขั้นสุดท้ายในเสรีภาพของคุณ ซึ่งก็คือร่มนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ” อดีตนายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์ผู้นี้บอก “ดังนั้น ถ้ายังจะเดินต่อไปอีก ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะ"
รึตเตอ ยืนยันว่าสหรัฐฯยังคงยึดมั่นปฏิบัติตาม “อย่างเต็มที่” ต่อข้อกำหนดการป้องกันร่วมกันตามมาตรา 5 ของสนธิสัญญานาโต แต่อเมริกาคาดหวังว่าบรรดาชาติยุโรปจะเดินหน้าใช้จ่ายด้านการทหารมากยิ่งขึ้น
เลขาธิการนาโต ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นคนรู้ใจของทรัมป์ รวมทั้งเคยปล่อยมุกออกสื่อด้วยการเรียกทรัมป์ว่า “แดดดี้” ได้กล่าวยกย่องทรัมป์อีกรอบ สำหรับการกดดันบรรดาพันธมิตรยุโรปที่ยังคงลังเลให้ยกระดับการใช้จ่ายด้านการทหาร
นอกจากนั้นแล้วเขายังเหมือนตอบโต้ข้อเสนอแนะเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา ของ อันดริอุส คูบิลิอุส กรรมาธิการด้านกลาโหมของอียู เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะจัดตั้งกองทหารป้องกันตนเองยุโรปขึ้นมา ซึ่งอาจเข้าทดแทนทหารสหรัฐฯในทวีปของตนเอง
"มันจะทำให้สิ่งต่างๆยุ่งยากซับซ้อนกว่าเดิม ผมคิดว่า(ประธานาธิบดีวลาดิมีร์) ปูติน จะชอบมันนะ ดังนั้นคิดใหม่อีกครั้งเถอะ" เลขาธิการนาโตระบุ
ในเรื่องกรีนแลนด์ รึตเตอบอกว่าเขาเห็นด้วยกับ ทรัมป์ ที่ว่า นาโต ต้องรับผิดชอบมากกว่าเดิมสำหรับการป้องกันภูมิภาคอาร์กติก แต่เขาก็พูดด้วยว่า มันขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่กรีนแลนด์และเจ้าหน้าที่เดนมาร์ก ที่จะเจรจากันเกี่ยวกับการประจำการทหารสหรัฐฯบนเกาะแห่งนั้น
“ผมไม่ได้มีอาณัติใดๆ สำหรับการเข้าเจรจาในนามของเดนมาร์ก ดังนั้น ผมจึงไม่ได้ทำเช่นนั้น และผมก็จะไม่เช่นนั้นด้วย” เขากล่าวเช่นนี้ ซึ่งเห็นชัดว่าเขากำลังออกตัว สืบเนื่องจากทรัมป์แถลงภายหลังเจรจาหารือกับเขาที่ดาวอสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า สหรัฐฯกับนาโตสามารถทำ “กรอบโครงข้อตกลง” เกี่ยวกับกรีนแลนด์ ซึ่งเป็นที่พอใจของวอชิงตันแล้ว ท่ามกลางการทักท้วงของเดนมาร์กตลอดจนชาติยุโรปอื่นๆ ว่า การทำดีลในเรื่องนี้ต้องเป็นการตกลงกันระหว่างสหรัฐฯกับเดนมาร์กและกรีนแลนด์ ไม่ใช่กับนาโต
อนึ่ง หลังจากการแถลงของรึตเตอในคราวนี้ ทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศ ฌอง-โนเอล บาร์โรต์ ของฝรั่งเศส ได้ออกมาตอบโต้เลขาธิการนาโต โดยโพสต์บนแพลตฟอร์มX ในคืนวันจันทร์ (26) ว่า “ยุโรปสามารถและต้องเข้าแบกรับความผิดชอบในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของพวกเขาเอง”
(ที่มา: เอแอฟพี/MGRonline)