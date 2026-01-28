“ศาลโตเกียว” พิพากษาคดีประวัติศาสตร์สั่ง “คิม จองอึน” จ่ายค่าชดเชยเสียหาย 88 ล้านเยนให้ 4 เหยื่อญี่ปุ่นหลอกไป “เกาหลีเหนือ” อ้างว่าเป็นสวรรค์บนดิน

เอเจนซีส์/เอพี – ศาลโตเกียววันจันทร์(26 ม.ค)พิพากษาครั้งสำคัญสั่งรัฐบาลเปียงยางจ่ายเงินชดเชย 88 ล้านเยน( 570,000 ดอลลาร์) ให้เหยื่อทั้งหมด 4 คน ที่โดนหลอกไปเกาหลีเหนือเมื่อหลายสิบปีก่อนหน้าโดยอ้างว่าเป็น “สวรรค์บนดิน” แต่กลับโดนส่งเข้าค่ายใช้แรงงานทาสแต่สามารถหนีกลับประเทศได้เมื่อปี 2003
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันจันทร์(26 ม.ค)ว่า คำพิพากษาในวันจันทร์(26) ถูกมองว่าเป็นเชิงสัญลักษณ์เป็นส่วนใหญ่และไม่มีทางที่จะบังคับใช้ได้ ที่ผ่านมาหลายปีเกาหลีเหนือไม่สนใจต่อคดีความทางกฎหมายและอีกทั้งประธานาธิบดี คิม จองอึน เพิกเฉยไม่ตอบสนองต่อการคำสั่งเรียกตัวจากศาลญี่ปุ่น
แต่ทว่าคดีหลอกพลเมืองญี่ปุ่นและคนเชื้อสายเกาหลีไปเปียงยางที่ตัดสินจากศาลโตเกียวล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากการต่อทางกฎหมายมานานหลายปีนั้นได้รับการยกย่องจากทนายเจ้าทุกข์ที่นำเรื่องขึ้นศาลเมื่อปี 2018 ว่าเป็นการพิพากษาครั้งประวัติศาสตร์
“นี่ถือเป็นครั้งแรกที่ศาลญี่ปุ่นได้ใช้อำนาจทางตุลาการของตัวเองต่อเกาหลีเหนือให้ยอมรับต่อการปฎิบัติที่เลวร้ายของตัวเอง” อัตซูชิ ชิรากิ (Atsushi Shiraki) ทนายฝ่ายโจทก์แถลงตามการรายงานของเอเอฟพี
เอพีรายงานว่า ศาลแขวงกรุงโตเกียวพิพากษาว่า ผู้เสียหายที่มีทั้งเชื้อชาติเกาหลีและเชื้อชาติญี่ปุ่นโดนบังคับในสภาพที่ทารุณมานานหลายปีโดยที่ไม่ได้รับอิสรภาพในการกลับบ้านหลังย้ายไปเกาหลีเหนือพร้อมกับคนอื่นๆหลายหมื่นคนภายใต้โครงการกลับบ้านของเปียงยางระหว่างปี 1959 – ปี 1984 รัฐบาลเกาหลีเหนือหลอกลวงโดยโฆษณาอ้างว่า จะให้การรักษาพยาบาลฟรี การศึกษา งาน และสวัสดิการอื่นๆ
แต่กระนั้นบรรดาเหยื่อที่รอดชีวิตมาได้ต่างกล่าวว่า พวกเขากลับโดนหลอกบังคับให้ต้องทำงานในฟาร์มและโรงงาน และไม่สามารถหนีกลับมาได้
หนึ่งในผู้เสียหาย ไอโกะ คาวาซากิ (Eiko Kawasaki) เดินทางไปเกาหลีเหนือในปี 1960 เมื่อมีอายุแค่ 17 ปี และสามารถหลบหนีออกมาได้เมื่อไม่นานมานี้ในปี 2003 และปัจจุบันคุณย่าไอโกะมีอายุ 83 ปี
บีบีซีรายงานว่า คุณย่าไอโกะเป็นหนึ่งในกลุ่มเจ้าทุกข์ทั้งหมด 5 คนที่ได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีเมื่อปี 2018 เรียกร้องค่าเสียหายเยียวยา ขณะที่ 2 คนจากทั้งหมดเสียชีวิต แต่มีหนึ่งในนั้นพบว่าครอบครัวได้เป็นตัวแทนดำเนินสู้ทางกฎหมายต่อไปที่ยาวนานถึง 8 ปีเต็มจนกระทั่งศาลแขวงกรุงโตเกียวพิพากษาวันจันทร์(26)ให้เป็นฝ่ายชนะคดีในที่สุด
เอพีชี้ว่า ผู้พิพากษาญี่ปุ่น ทาอิจิ คามิโนะ (Taiichi Kamino) กล่าวว่า เหยื่อต่างต้องอยู่ในสภาพที่ทารุณโดยไม่มีอิสรภาพในการเลือกที่พักอาศัย โรงเรียน หรืองานมานานหลายสิบปีและมักอยู่โดยไม่มีอาหารในสภาพอากาศหนาวจัด
“มันไม่เป็นการกล่าวเกินจริงที่จะพูดว่าชีวิตของคนเหล่านั้นโดนทำลายโดยเกาหลีเหนือ” ผู้พิพากษาญี่ปุ่นแถลงก่อนออกคำสั่งพิพากษาให้รัฐบาลเกาหลีเหนือต้องจ่ายค่าเสียหายแก่จำเลยเป็นจำนวน 88 ล้านเยน (572,000 ดอลลาร์)ให้แก่ฝ่ายโจทก์