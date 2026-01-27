เสี่ยงสูง! “คาเมเนอี” รีบหลบเข้าบังเกอร์ใต้ดินหลัง USS Abraham Lincoln มาถึงตะวันออกกลางระหว่าง "รัสเซีย-จีน" เร่งส่งอาวุธป้อนเตหะราน ยอดดับประท้วงทะลุ 6,000

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – ตัวเลขผู้เสียชีวิตประท้วงอิหร่านวันอังคาร(27 ม.ค)มีไม่ต่ำกว่า 6,126 คน ด้านผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ถูกย้ายไปอยู่ในบังเกอร์ใต้ดินความมั่นคงสูงวิตกเตหะรานอาจเปิดศึกกับอเมริกันระหว่างกองเรือรบสหรัฐฯ USS Abraham Lincoln เข้าสู่ตะวันออกกลางแล้ว ขณะที่ทั้งรัสเซีย-จีนตลอดทั้งเดือนเร่งส่งอาวุธป้อนเพื่อเปลี่ยนสมดุลอำนาจในตะวันออกกลาง
NPR ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(27 ม.ค)ว่า กลุ่มเอ็นจีโอ Human Rights Activists News Agency ที่มีฐานอยู่ในสหรัฐฯเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตในการประท้วงทั่วอิหร่านล่าสุดวันอังคาร(27)ว่ามีไม่ต่ำกว่า 6,126 คน
เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางมาถึงของกองเรือสหรัฐฯเพื่อจัดการวิกฤตอิหร่าน โดยเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯ USS Abraham Lincoln และเรือพิฆาตสหรัฐฯติดมิสไซล์นำวิถีนั้นเพิ่มทางเลือกให้ผู้นำสหรัฐฯ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในการโจมตี ในขณะที่บรรดาประเทศอ่าวต่างพากันสงสัญญาณว่าต้องการปลีกตัวออกห่างจากการโจมตีถึงแม้จะมีฐานทัพอเมริกันตั้งอยู่ก็ตาม
ตัวเลขผู้เสียชีวิตอิหร่านทั้งหมดรวมถึงผู้ประท้วงไม่ต่ำกว่า 5,777 คน คนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิหร่าน 214 คน เด็ก 86 คน และพลเรือนอีก 49 คนที่ไม่ได้เข้าร่วมการประท้วง
การกวาดล้างทำให้มีผู้โดนจับกุมกว่า 41,800 คน
NPR รายงานว่า อย่างไรก็ตามตัวเลขเสียชีวิตทางการอิหร่านอยู่ที่ 3,117 คน พร้อมเสริมว่า มีราว 2,427 คนที่เสียชีวิตเป็นพลเรือนและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิหร่าน และอีกที่เหลือเตหะรานระบุว่าเป็น “พวกผู้ก่อการร้าย” ที่อาจหมายถึงผู้ประท้วง
ขณะที่สหรัฐฯเคลื่อนพลการทหารเข้าสู่ตะวันออกกลางและอาจเปิดปฎิบัติการทหารกับเตหะราน เมโทรของอังกฤษรายงานวันอาทิตย์(25)ว่า มีรายงานว่า ผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านถูกนำไปหลบที่บังเกอร์ใต้ดินเพื่อความปลอดภัย
สื่ออังกฤษชี้ว่า บังเกอร์ความมั่นคงที่อยู่ใต้ดินนี้เชื่อว่าจะคุ้มกันผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ในยามเกิดสงคราม และบุตรชายคนที่ 3 ของเขา มาซูด (Masoud) เข้ามาทำหน้าที่ประจำวันแทนบิดา
เกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงอิหร่านได้เตือนความเสี่ยงสูงที่อาจโดนสหรัฐฯเข้าโจมตีท่ามกลางการประท้วงที่ยังคงเกิดขึ้นทั่วประเทศ และกองกำลังของคาเมเนอียังคงสังหารประชาชนอิหร่าน
แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อิหร่านเปิดเผยกับรอยเตอร์ยืนยันเสียงแข็งว่า
“ในครั้งนี้พวกเราจะถือว่าการโจมตีใดๆไม่ว่า จะเป็นแบบจำกัด ไม่จำกัด เซอร์จิคอลคมเหมือนมีดผ่าตัด ไคเนติก หรือไม่ว่าชื่ออะไรก็ตามที่คนเหล่านั้นชอบเรียก แต่ทั้งหมดมันคือสงครามกับพวกเรา และพวกเราจะตอบโต้ในแบบที่หนักที่สุดเพื่อจัดการสิ่งนี้”
เขาชี้ว่า หากพวกอเมริกันละเมิดอธิปไตยอิหร่าน เตหะรานจะทำการตอบโต้
ในคำแถลงได้กล่าวว่า “การสะสมกำลังทางการทหารนี้ พวกเราหวังว่ามันจะไม่ใช่เพื่อสำหรับการเผชิญหน้าที่แท้จริง แต่กองทัพของพวกเรานั้นพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด นี่เป็นเหตุผลทำให้ทุกสิ่งนั้นอยู่ระดับการเตือนภัยขั้นสูงในอิหร่าน”
ทั้งนี้อ้างอิงจาก Jfeed พบว่า สื่อมวลชนต่างๆที่เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน(IRGC) รายงานว่าทาง IRGC ออกคำขู่โดยตรงว่าจะเล็งเป้าและจมเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯด้วยมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกล้ำสมัย
อย่างไรก็ตามพวกนักวิเคราะห์เน้นว่าแม้อิหร่านอวดอ้างเกี่ยวกับศักยภาพด้านไฮเปอร์โซนิก อย่างเช่นขีปนาวุธฟัตตาห์-1 แต่ประสิทธิภาพของมันในการโจมตีการป้องกันตนเองทางเรือของสหรัฐฯ ยังไม่เคยได้รับการพิสูจน์ในกรณีการสู้รบใดๆ
ทั้งนี้ในเดือนนี้มีรายงานว่า เครื่องบินคาร์โกจากรัสเซียและจีนบินเข้าอิหร่าน
Modern Diplomacy ของบัลแกเรียรายงานล่าสุดวันนี้(27)ว่า ระหว่างที่อิหร่านกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ท้าท้ายโดยมีเรือรบอเมริกันมาจ่อถึงหน้าประตูบ้าน พบว่าตลอดทั้งเดือนมกราคนี้ทั้งรัสเซียและจีนต่างเร่งรีบส่งเครื่องบินคาร์โกคาดมีอาวุธอยู่ด้านในบินเข้ากรุงเตหะรานอย่างไม่หยุดหย่อน
สื่อด้านการทูตระหว่างประเทศชี้ว่า ในขณะที่นายพลอเมริกัน ผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ CENTCOM พลเรือเอก แบรด คูเปอร์ (Brad Cooper) เดินทางมาเยือนอิสราเอล เมื่อวันที่ 24 ม. คก่อนหน้า ในเวลาเดียวกันปักกิ่งส่งเครื่องบินคาร์โกทหาร 16 เที่ยวบินไปอิหร่าน
เหตุคู่ขนานนี้สอดคล้องกับการรั่วออกมาจากแหล่งข่าวอเมริกันและอิสราเอลถึงการส่งอาวุธจีนช่วยอิหร่าน
ข่าวกรองอิสราเอลและการทหารที่รายงานผ่านสื่อเป็นต้นว่า หนังสือพิมพ์อิสราเอล Maariv เปิดเผยว่า ภายในแค่ 56 ชั่วโมงมีเครื่องบินคาร์โกทหารจาก “จีน” เข้ามาจอดที่กรุงเตหะรานไม่ต่ำกว่า 16 เที่ยวบิน
พร้อมเปิดรายชื่ออาวุธที่คาดว่าจะมาได้แก่ ระบบต่อต้านอากาศยานระดับสูง เครื่องมือการทำสงครามด้านอิเล็กทรอนิก และมิสไซล์ต่อต้านเรือ
Modern Diplomacy ชี้ว่า เป้าหมายหลักของจีนในความเคลื่อนไหวนี้เพื่อต้องการเปลี่ยนสมดุลอำนาจในตะวันออกกลางเพื่อให้อิหร่านมีความเหนือกว่าต่ออิสราเอล
การส่งเครื่องบินคาร์โกการทหารจีนล่าสุดนี้สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวจากประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ที่ในเดือนมกราคมนี้ได้ส่งเครื่องบินคาร์โกการทหาร 6 เที่ยวมาอิหร่าน
เป็นต้นว่า สื่อ Defence Security Asia รายงานเมื่อวันที่ 4 ม.ค ที่ผ่านมาว่า มอสโกบินคาร์โกทหารมากรุงเตหะราน เชื่อว่าเป็นการส่งเฮลิคอปเตอร์โจมตีรัสเซีย Mi-28 Havoc