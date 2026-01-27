ไม่มีไม่จ่าย! 'ฮุนมาเนต' รุดแจง หลังคนกัมพูชาเครียดจัด วิตกเสียเงิน 3.1 หมื่นล้านเข้าร่วม 'บอร์ดสันติภาพทรัมป์'

นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต แห่งกัมพูชา ออกมาชี้แจงว่า กัมพูชา ตัดสินใจเข้าร่วม "คณะกรรมการสันติภาพ" ที่จัดตั้งโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในฐานะสมาชิกก่อตั้ง ดังนั้นกัมพูชาไม่จำเป็นต้องสนับสนุนทางการเงินใดๆ โดยอ้างว่าเงินจำนวน 1 ล้านดอลลาร์(ราว 31,000 ล้านบาท) กำหนดไว้สำหรับสมาชิกถาวรเท่านั้น
ในความพยายามปัดเป่าความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของภาระผูกพันทางการเงิน ฮุน มาเนต บอกว่าการเข้าร่วมของกัมพูชา ในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้ง สำหรับวาระ 3 ปี ไม่ได้ถูกกำหนดให้ต้องจ่ายเงินใดๆ
"ถึงประชาชนบางส่วนที่อาจยังไม่เข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับภาระผูกพันทางการเงินของกัมพูชา ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมนี้ ผมขอชี้แจงว่าการเข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้ง สำหรับวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี ไม่ถูกกำหนดให้จ่ายเงินสนับสนุนใดๆ" ฮุน มาเนต โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก
"เงินสนับสนุน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ใช้เฉพาะกับกรณีที่เข้าร่วมในฐานะสมาชิกถาวรในระยะยาวเท่านั้น" เขากล่าว
นายกรัฐมนตรีรายนี้กล่าวต่อว่าการเข้าร่วมของกัมพูชา เป็นการเน้นย้ำถึงความตั้งใจมีส่วนร่วมของพนมเปญในเวทีนานาชาติ เช่นเดียวกับการเดินหน้าส่งเสริมสันติภาพผ่านการทูตและความร่วมมือพหุภาคี
เขาบอกว่ากัมพูชายึดมั่นอย่างต่อเนื่องต่อหลักการความปรารถนาดี ความรักในสันติภาพและการเสริมสร้างสันติภาพ โดยเฉพาะผ่านการมีส่วนร่วมในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ซึ่งกองกำลังกัมพูชาถูกส่งเข้าประจำการตามประเทศต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม
การตัดสินใจเข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพของกัมพูชา มีขึ้นในขณะที่เรือรบยูเอสเอส ซินซินเนติ แห่งกองทัพเรืออเมริกา เข้าเทียบท่าฐานทัพเรือเรียม ในจังหวัดพระสีหนุ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับพวกผู้สื่อข่าวขณะเทียบท่าในพระสีหนุ ทางพลเรือเอกซามูเอล ปาปาโร กล่าวว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้ตอกย้ำว่าสหรัฐฯเคารพอธิปไตยของกัมพูชา และสะท้อนความสัมพันธ์ทวิภาคีที่แน่นแฟ้นขึ้นเรื่อยๆ
(ที่มา:คิริโพสต์)