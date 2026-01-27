โซลต้องศิโรราบ!ทรัมป์สั่งเพิ่มเพดานภาษีเกาหลีใต้เป็น25% อ้างเตะถ่วงรับรองข้อตกลงการค้า

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันจันทร์(26ม.ค.) เผยว่าเขาจะปรับเพิ่มเพดานภาษีสินค้าต่างๆที่นำเข้าจากเกาหลีใต้ ในนั้นรวมถึงยานยนต์, ไม้แปรรูปและยา กล่าวหาประเทศแห่งนี้ไม่ทำตามข้อตกลงการค้าที่บรรลุกับวอชิงตันก่อนหน้านี้
เพดานภาษีจะถูกปรับเพิ่มจากระดับ 15% เป็น 25% "สภานิติบัญญัติของเกาหลีใต้ ไม่ได้ดำเนินการตามที่สัญญาไว้ในข้อตกลงกับสหรัฐฯ" ทรัมป์เขียนบนทรุตช์โซเชียล พร้อมบอกว่าเขากำลังปรับเพิ่มอัตราภาษี "เพราะว่าสภานิติบัญญัติเกาหลีใต้ ไม่บังคับใช้ข้อตกลงการค้าประวัติศาสตร์ของเรา"
ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เผยว่าพวกเขาไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับแผนขึ้นภาษีของทรัมป์ และระบุ คิม จุง-ควาน รัฐมนตรีพาณิชย์ ซึ่งเวลานี้อยู่ในแคนาดา จะมุ่งหน้าไปยังวอชิงตัน เพื่อเจรจาในประเด็นดังกล่าวกับ โฮเวิร์ด ลุตนิค รัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐฯ
ท่าทีส่อกลับลำของทรัมป์ มีขึ้นหลายเดือนหลังจากวอชิงตันและโซลบรรลุข้อตกลงการค้าและความมั่นคง สิ้นสุดช่วงเวลาแห่งการเจรจาที่เต็มไปด้วยความตึงเครียด ข้อตกลงดังกล่าวได้บทสรุปในขั้นท้ายสุด หลัง ทรัมป์ พบปะกับ อี แจ-มยอง ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ในเดือนตุลาคม ซึ่งทางเกาหลีใต้รับปากลงทุนในสหรัฐฯ ส่วนอเมริกาตอบแทนด้วยการปรับลดเพดานภาษี
อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่นั้นมันต้องเผชิญกับสภาวะสุญญากาศทางกฎหมายในเกาหลีใต้ แม้ทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงโซล เชื่อว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่จำเป็นต้องผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ อ้างว่าเป็นเสมือนบันทึกความเข้าใจ(เอ็มโอยู) ไม่ใช่เอกสารทางกฎหมายที่มีผลผูกพัน
เมื่อถูกถามถึงกรณีที่มีการยื่นข้อตกลงเพภานภาษีขอความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ ทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงบอกกับเอเอฟพีในวันอังคาร(27ม.ค.) ว่าพวกเขากำลังพิจารณากันอยู่ แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมใดๆ
ภายใต้ข้อตกลง วอชิงตันจะคงเพดานภาษี 15% สำหรับสินค้านำเข้าจากเกาหลีใต้หลายรายการ ในนั้นรวมถึงยานยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์และยา และที่สำคัญคือ เงื่อนไขข้อตกลงดังกล่าว ทำให้เพดานภาษีของสหรัฐฯที่เรียกเก็บกับรถยนต์เกาหลีใต้ จะลดลงจากระดับ 25%
คำขู่ล่าสุดของทรัมป์ ถ้ามีผลบังคับใช้ จะทำให้เพดานภาษีดังกล่าวกลับสู่ระดับ 25% ตามเดิม
นอกเหนือจากส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมยานยนต์แล้ว การกลับลำรีดภาษีระดับสูง ยังอาจทำให้การส่งออกของเกาหลีใต้ สูญเสียความได้เปรียบเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจอื่นๆอย่างญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป ซึ่งทั้ง 2 ต่างบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐฯ สำหรับปรับลดเพดานภาษีเหลือ 15%
(ที่มา:เอเอฟพี)