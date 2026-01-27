ป้องที่ปรึกษาฮุนเซน!เขมรแถ'เฉินจื้อ'ผิดแค่ได้สัญชาติมิชอบ อ้ำอึ้งพูดไม่ชัดบงการสแกม

กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา เผยแพร่ถ้อยแถลงอ้างว่าการส่งตัว เฉิน จื้อ ในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนไปยังจีน สืบเนื่องจากการที่เขาได้สิทธิความเป็นพลเมืองกัมพูชาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งที่ข้อเท็จจริงคือเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของฮุนเซน และปฏิเสธเชื่อมโยงชัดๆว่าการเนรเทศครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับคำกล่าวหาที่ว่า เฉิน จื้อ เป็นผู้บงการธุรกิจสแกมเมอร์ ที่หลอกลวงต้มตุ๋นโกงเงินคนทั่วโลก
ในถ้อยแถลงที่เผยแพร่วันจันทร์(26ม.ค.) ทางกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา เป็นการตอบสนองต่อคำถามต่างๆนานาของสื่อมวลชน ในเรื่องเกี่ยวกับการจับกุม เฉิน จื้อ ประธานปรินซ์กรุ๊ป และต่อมาถูกส่งตัวในฐานะผุ้ร้ายข้ามแดนไปยังจีน เมื่อวันที่ 6 มกราคม
"การเนรเทศอยู่บนการตัดสินใจโดยอำนาจอธิปไตย บนพื้นฐานของการตรวจพบการได้มาซึ่งสัญชาติอย่างไม่ถูกต้อง มันแสดงให้เห็นพันธสัญญาของรัฐบาลกัมพูชาที่มีต่อหลักนิติรัฐ มันเป็นขั้นตอนทางกฎหมายตามมาตรฐานอย่างแท้จริง และไม่ควรถูกตีความผิดๆแต่อย่างใด" กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาระบุ
ถ้อยแถลงกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ระบุว่าการถอนสัญชาติเฉิน จื้อ ดำเนินการตามหลักของกฎหมาย การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสัญชาติลงวันที่ 5 กันยายน 2025 และกฎหมายรองด้านการบังคับใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2025
"จากบทบัญญัติทางกฎหมายเหล่านี้ การเพิกถอนสัญชาติเขมร จากบุคคลที่ถือ 2 สัญชาติ จะมีการดำเนินการ ถ้าบุคคลดังกล่าวถูกพบว่าได้สิทธิความเป็นพลเมืองเขมร ผ่านข้อมูลปลอมหรือจากการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ระหว่างกระบวนการยื่นข้อสัญชาติ" ถ้อยแถลงระบุ
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์เมื่อวันที่ 14 มกราคม นายปรัก สุคน รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา ระบุจากการสืบสวนได้ข้อสรุปว่า นายเฉิน จื้อ ได้สัญชาติกัมพูชาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่ได้บอกว่าเขาได้มาอย่างไร "เราดำเนินการสืบสวนและพบว่าสัญชาติของเขาได้มาอย่างไม่ถูกต้อง และเขาเป็นพลเมืองจีนด้วย เราตัดสินใจส่งตัวเขาในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนไปยังจีน"
แม้ถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเน้นย้ำพันธสัญญาของกัมพูชาต่อการต่อสู้อย่างมีประสิทธิภาพกับอาชญากรรมข้ามชาติ และบอกว่าการตัดสินใจนี้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายอย่างครบถ้วน แต่ทางกระทรวงไม่เชื่อมโยงชัดๆว่าการเนรเทศครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับคำกล่าวหาที่ว่า เฉิน จื้อ เป็นผู้บงการสแกมเมอร์
ตอนที่ดำเนินการเนรเทศ เฉิน จื้อ ทางกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการดำเนินการร่วมกับทางการจีน ตามหลังทั้ง 2 ประเทศ ดำเนินการสืบสวนร่วมกันนานกว่า 7 เดือน
ในเดือนตุลาคม 2025 สหรัฐฯและสหราชอาณาจักร ประกาศคว่ำบาตร เฉิน จื้อ และปรินซ์กรุ๊ป อ้างว่าเขาปฏิบัติการศูนย์สแกมหลายแห่ง ถ่ายโอนเงินจากการฉ้อโกงหลายหมื่นล้านดอลลาร์ นำไปฟอกผ่านเครือข่ายฟอกเงินมากมายที่กระจายอยู่ตามประเทศต่างๆกว่า 30 ชาติทั่วโลก
นอกจากนี้แล้ว สหรัฐฯยังยึดเหรียญบิสคอยน์มูลค่าราว 15,000 ล้านดอลลาร์ ในสิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศอเมริกาบอกว่า "เป็นการฟ้องร้องยึดทรัพย์" ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม
(ที่มา:คิริโพสต์/mgronline)