เอาแล้วไง!อิหร่านแพร่คลิปขู่ยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกจมเรือบรรทุกเครื่องบินUS ที่ล่าสุดเดินทางถึงตะวันออกกลางแล้ว(ชมวิดีโอ)

JUST IN🇮🇷🇮🇱🔥 #IRGC just released an intricate and Strikingly close drones footage of USS Abraham Lincoln (CVN-72) near the Persian Gulf in the preparation of retaliatory actions.
🚨IRGC and Iranian ARTESH is now fully capable to strike US Naval powers in Middle East. pic.twitter.com/i0NhltZx4h— RKM (@rkmtimes) January 25, 2026
เตหะรานกำลังเล่นกับไฟ! กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ประกาศกร้าวอย่างน่าขนลุก จะทำให้กองเรือสหรัฐฯหมอบราบ โดยการโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น ด้วยขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก คำขู่ที่เสี่ยงโหมกระพือไฟนรกไปทั่วภูมิภาค
สื่อมวลชนต่างๆที่เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน(IRGC) รายงานว่าทาง IRGC ออกคำขู่โดยตรงว่าจะเล็งเป้าและจมเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น ของกองทัพเรือสหรัฐฯ ด้วยขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกล้ำสมัย หากมีการยั่วยุ
เสียงเตือนดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น เดินทางเข้าสู่น่านน้ำในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความเคลื่อนไหวที่ตอกย้ำถึงความผันผวนในสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน
ถ้อยแถลงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ที่เผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรัฐอิหร่าน เตือนเสียงดังฟังชัดว่า "เราออกคำเตือนที่หนักแน่น ยืนยันศักยภาพในการจมมัน ด้วยขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกล้ำสมัย ในกรณีที่มีการยั่วยุ"
คำเตือนสะท้อนคำขู่ก่อนหน้านี้ของอิหร่าน ที่ประกาศกร้าวจะทำให้กองเรือสหรัฐฯหมอบราบ ท่ามกลางการประท้วงในอิหร่าน ที่พวกเขากล่าวหาว่าอเมริกาให้การสนับสนุนและยุยงปลุกปั่น
เจ้าหน้าที่อิหร่านให้คำจำกัดความความเคลื่อนไหวของสหรัฐฯว่าเป็นการรุกราน แต่แหล่งข่าวอเมริกาให้คำนิยามมันว่าเป็นมาตรการป้องกันตนเอง เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามจากเตหะราน ในนั้นรวมถึงแผนลอบสังหารบุคลากรสหรัฐฯในตะวันออกกลางและความทะเยอทะยานทางนิวเคลียร์ของอิหร่าน
พวกนักวิเคราะห์เน้นว่าแม้อิหร่านอวดอ้างเกี่ยวกับศักยภาพด้านไฮเปอร์โซนิก อย่างเช่นขีปนาวุธฟัตตาห์-1 แต่ประสิทธิภาพของมันในการโจมตีการป้องกันตนเองทางเรือของสหรัฐฯ ยังไม่เคยได้รับการพิสูจน์ในกรณีการสู้รบใดๆ
คำขู่ของอิหร่าน มีขึ้นในขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างเจ้าหน้าที่อเมริกา 2 ราย เปิดเผยในวันจันทร์(26ม.ค.) ว่าเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น และกองเรือรบสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วยเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีหลายลำ ข้ามเขตแดนเข้าสู่ตะวันออกกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในความเคลื่อนไหวยกระดับศักยภาพปกป้องบุคลากรทางทหารของสหรัฐฯในตะวันออกกลาง หรือเป็นไปได้ว่าอาจเปิดปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่าน
ก่อนหน้านี้เมื่อวันพฤหัสบดี(22ม.ค.) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เผยว่ากองเรือขนาดใหญ่กำลังมุ่งหน้าสู่อิหร่าน แต่เขาหวังว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้งานมัน
เรือรบเหล่านี้เคลื่อนย้ายไปจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเมื่อช่วงต้นเดือน ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆ ตามหลังการปราบปรามนองเลือดผู้ประท้วงทั่วอิหร่าน
ทรัมป์ เคยขู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าจะเข้าแทรกแซง หากว่าอิหร่านยังคงเข่นฆ่าผู้ประท้วงไม่หยุด ทว่านับตั้งแต่นั้นการชุมนุมทั่วประเทศได้อ่อนแรงลงไป ขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯยอมรับเช่นกันว่าการเข่นฆ่าเบาบางลงแล้ว และเชื่อว่าปัจจุบันเตหะรานไม่มีแผนประหารชีวิตนักโทษ
ที่ผ่านมา สหรัฐฯเสริมกำลังเข้าสู่ตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความตึงเครียดขั้นสุด ความเคลื่อนไหวที่บ่อยครั้งอ้างว่าเพื่อการป้องกัน อย่างไรก็ตามการเสริมกำลังครั้งใหญ่ของกองทัพสหรัฐฯเมื่อปีที่แล้ว ลงเอยด้วยการเปิดปฏิบัติการโจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านในเดือนมิถุนายน
นอกเหนือจากเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือรบแล้ว เพนตากอนยังเคลื่อนฝูงบินขับไล่และระบบป้องกันภัยทางอากาศไปยังตะวันออกกลางด้วย
(ที่มา:jfeed/รอยเตอร์)