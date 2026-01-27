เข้าสู่ยุคปรมาณู!เลขาฯนาโตยุอียูทุ่มงบสร้าง'อาวุธนิวเคลียร์ แนะรับความจริงปกป้องตนเองไม่ไหวหากไร้สหรัฐฯ

มาร์ค รุตต์ เลขาธิการนาโต ส่งเสียงเตือนในวันจันทร์(26ม.ค.) ยุโรปไม่อาจปกป้องตนเองหากปราศจากสหรัฐฯ ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้ทวีปแห่งนี้ยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเอง ตามหลังเกิดความตึงเครียดกรณีกรีนแลนด์
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ก่อความปั่นป่วนแก่พันธมิตรข้ามแอตแลนติก ด้วยการขู่ยึดกรีนแลนด์ ดินแดนปกครองตนเองของเดนมาร์ก ก่อนลดสุ้มเสียงแข็งกร้าวลง หลังพูดคุยกับ รุตต์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
วิกฤตการทูตครั้งนี้ จัดประกายให้เกิดแรงผลักดันรอบใหม่ สำหรับพวกที่สนับสนุนให้ยุโรปใช้แนวทางแข็งกร้าวกว่าเดิมกับ ทรัมป์ และตัดขาดการพึ่งพิงทางทหารกับวอชิงตัน
"ถ้าใครก็ตามที่นี่ คิดอีกครั้งว่า สหภาพยุโรปหรือยุโรปทั้งมวล สามารถปกป้องตนเองโดยปราศจากสหรัฐฯ จงหลับฝันเช่นนี้ต่อไป ความเป็นจริงคือ คุณไม่อาจทำได้" รุตต์ บอกกับบรรดาสมาชิกรัฐสภายุโรป
เขากล่าวต่อว่าเหล่าชาติอียู จะจำเป็นต้องเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมจากระดับเป้าหมาย 5% ของนาโต ที่เห็นพ้องกันเมื่อปีที่แล้ว เป็น 10% และทุ่มงบประมาณ "หลายพันหลายหมื่นล้าน" ไปที่การสร้างอาวุธนิวเคลียร์ "คุณจะสูญเสียผู้รับประกันขั้นท้ายสุดในเสรีภาพของคุณ ซึ่งก็คือร่มนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ แล้วยังไงต่อ โชคดีแล้วกันนะ"
อดีตนายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์รายนี้ ยืนยันว่าสหรัฐฯมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมต่อข้อกำหนดการป้องกันร่วมกันตามมาตรา 5 ของนาโต แต่อเมริกาคาดหวังว่าบรรดาชาติยุโรปจะเดินหน้าใช้จ่ายด้านการทหารมากยิ่งขึ้น
เลขาธิการนาโตกล่าวยกย่องทรัมป์อีกรอบ สำหรับการกดดันบรรดาพันธมิตรยุโรปที่ยังคงลังเลยกระดับการใช้จ่ายด้านการทหาร นอกจากนี้แล้วเขายังเหมือนตีกลับคำชี้แนะของ อันดริอุส คูบิลิอุส คณะกรรมาธิการกลาโหมของอียูเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา สำหรับความเป็นไปได้ที่จะประจำการกองกำลังป้องกันตนเองยุโรปเข้าทดแทนทหารสหรัฐฯในทวีปของตนเอง
"มันจะทำให้สิ่งต่างๆยุ่งยากซับซ้อนกว่าเดิม ผมคิดว่า(ประธานาธิบดีวลาดิมีร์) ปูติน จะชอบมัน ดังนั้นคิดใหม่อีกครั้ง" เลขาธิการนาโตระบุ
ในเรื่องกรีนแลนด์ รุตต์บอกว่าเขาเห็นด้วยกับ ทรัมป์ ที่ว่า นาโต ต้องรับผิดชอบมากกว่าเดิมสำหรับการป้องกันอาร์กติก แต่มันขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่กรีนแลนด์และเจ้าหน้าที่เดนมาร์ก ที่จะเจรจากันเกี่ยวกับการประจำการทหารสหรัฐฯบนเกาะแห่งนี้
(ที่มา:เอเอฟพี)