สื่อผู้ดีชี้ “นายพลจีน" โดนล้วงตับแอบส่ง “ความลับสุดยอดนิวเคลียร์จีน” ให้ CIA อาจโดนประหารชีวิต กระทบบุกไต้หวัน หลังไล่ออกเกือบยกคณะเหลือ 2 คนแค่ “สี จิ้นผิง” กับคนสนิท

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - สื่ออังกฤษชื่อดังชี้ นายพลจาง โหย่วเซี่ย (General Zhang Youxia) วัย 75 ปี ผู้บัญชาการปฎิบัติการกองทัพปลดแอกประชาชนจีน PLA มีสิทธิ์อาจโดนพรรคคอมมิวนิสต์จีน CCP สั่งลงโทษประหารชีวิตหลังโดนล้วงตับแอบส่งข้อมูลทางเทคนิกความลับสุดยอดนิวเคลียร์จีนให้หน่วย CIA ของสหรัฐฯ ถึงขั้นกระทบแผนการบุกไต้หวัน พบทั้งคณะกรรมาธิการทหารจีน 7 คนโดนไล่ออกไป 5 คนเหลือทำงานแค่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง และสมาชิกที่เหลืออีก 1 คนเท่านั้น
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันจันทร์(26 ม.ค)ว่า อนาคตของกรรมาธิการทหารจีนที่คุมกองทัพนั้นยังไม่แน่นอน หลังการสั่งปลดออกเมื่อสุดสัปดาห์ นายพลจาง โหย่วเซี่ย (General Zhang Youxia) วัย 75 ปี ผู้บัญชาการปฎิบัติการกองทัพปลดแอกประชาชนจีน PLA ฐานความผิดละเมิดวินัยและกฎหมายอย่างร้ายแรง
และส่งผลทำให้คณะกรรมาธิการทหารแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CMC)จำนวน 7 คนนั้นจะเหลือคนทำงานแค่ 2 คนเท่านั้นหลังโดนไล่ออกไปแล้วถึง 5 คน
กองทัพจีน PLA เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการกวาดล้างคอร์รัปชันตามคำสั่งประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิงในปี 2012 และกลายเป็นเรื่องใหญ่เมื่อระดับสูงกองทัพจีน PLA ประจำหน่วยจรวดจีนตกเป็นเป้าโดนกวาดล้าง
อย่างไรก็ตามเดอะการ์เดียนชี้ว่า การที่นายพลระดับสูงจีนใกล้ตัวสีและดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมาธิการทหาร CMC โดนสวบสวนฐานความผิดวินัยขั้นร้ายแรงนี้ได้กลายเป็นคำถามไปถึง “ความมีเสถียรภาพของระดับผู้นำกองทัพจีน”ภายใต้การตรวจสอบจากเหล่านักสังเกตการณ์ตะวันตกถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นในการเปิดปฎิบัติการทหารยึดไต้หวัน และอาจนำมาสู่ความขัดแย้งกับสหรัฐฯในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกได้
ลิล โกลสตีน (Lyle Goldstein) ผู้อำนวยการประจำโครงการเอเชียประจำ Defense Priorities สถาบันธิงแทงก์นโยบายต่างประเทศแสดงความเห็นว่า การกวาดล้างครั้งใหม่นี้แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่ใหญ่กว่าเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองในการขึ้นมาเป็นเจ้าทางอาวุธนิวเคลียร์
โกลด์สตีนแถลงว่า “มันอาจถูกมองจากคนจำนวนมากได้ว่าสะท้อนถึงการตัดสินใจอย่างผิดพลาดในแต่งตั้งก่อนหน้าบางส่วนของ(ประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง)”
สื่ออังกฤษชี้ให้เห็นว่า จากสมาชิกทั้งหมด 7 คนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจากสภาคองเกรสพรรคครั้งที่ 20 ในปี 2022 นั้น ปัจจุบันเหลือแต่ผู้นำจีน สี จิ้นผิง ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ CMC และเจ้าหน้าที่ต่อต้านคอร์รัปชันประจำ CMC เท่านั้นที่ยังไม่โดนสอบ
นักการทูตต่างชาติและบรรดานักวิเคราะห์ความมั่นคงต่างเฝ้าจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด โดยชี้ไปถึงความใกล้ชิดระหว่างนายพลจางและประธานาธิบดีจีน และความสำคัญของตำแหน่งในด้านบัญชาการและการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยและความพร้อมของกองทัพ
ต่างจากรัสเซียที่กำลังสู้รบในสงครามจริงกับยูเครน เดอะการ์เดียนชี้ว่า ในขณะที่ “จีน” ไม่ได้สู้รบในสงครามจริงมาเป็นเวลาหลายสิบปี แต่ทว่าปักกิ่งที่ผ่านมาได้แผ่อิทธิพลแสนยานุภาพทางการทหารของตัวเองในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้และการซ้อมรบรอบไต้หวันที่อ้างนโยบายจีนเดียว
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานว่า ในการสอบสวนความผิดวินัยร้ายแรงของนายพลจาง โหย่วเซี่ย ผลกระทบทั้งหมดในความเปลี่ยนแปลงยังไม่เป็นที่ปรากฎชัด แต่มีนักวิเคราะห์บางส่วนชี้ว่า อาจสะเทือนต่อ 'แผนการบุกไต้หวัน' ที่ปักกิ่งเฝ้ารอมานานก็เป็นได้
ผู้เชี่ยวชาญ นีล โธมัส (Neil Thomas) ประจำศูนย์การวิเคราะห์จีน (Center for China Analysis)ประจำสถาบันนโยบายเอเชียโซไซตี ASPI (Asia Society Policy Institute) แสดงความเห็นว่า การกวาดล้างล่าสุดทำให้ภัยคุกคามบุกไต้หวันนั้นอ่อนลงในระยะสั้นแต่แข็งแกร่งขึ้นในระยะยาว โดยแสดงเหตุผลว่า เป็นเพราะกองทัพจะมีความจงรักภักดีมากขึ้นและมีการคอร์รัปชันน้อยลงในระดับผู้นำพร้อมกับความสามารถกองทัพเพิ่มมากขึ้น
นิวยอร์กโพสต์รายงานวันอาทิตย์(25)ถึงรายละเอียดการจับกุมนายพลจีนว่า
มีรายงานว่าประธานาธิบดีสี จิ้นผิงส่งหน่วยกองกำลังพิเศษไปยังเฉิ่นหยาง(Shenyang)ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งเป็นจุดที่นายพลจาง โหย่วเซี่ยประจำ
หน่วยกองกำลังพิเศษที่ถูกส่งมานี้เข้าพักในโรงแรมท้องถิ่นไม่ได้เข้าพักในฐานทัพที่อาจมีเครือข่ายของนายพลจีนระดับสูงช่วยเหลือ อ้างอิงจากวอลสตรีท เจอร์นัล
นอกเหนือจากแอบส่งผ่านความลับอาวุธนิวเคลียร์ พบว่านายพลจางยังถูกกล่าวหาว่ายอมรับสินบนเพื่อแลกกับการให้ตำแหน่งก่อนที่จะแอบเปิดเผยความลับข้อมูลทางเทคนิกนิวเคลียร์จีนให้กับ CIA ของสหรัฐฯเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว และปัจจุบันถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวน