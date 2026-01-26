ทะลักจุดเดือด!ราคาทองร้อนแรงไม่หยุด ทะลุ$5,000เป็นหนแรกในประวัติศาสตร์

ราคาทองคำทะลุ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในวันจันทร์(26ม.ค.) ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่อง นักลงทุนแห่ถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ ท่ามกลางความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆนานา
ระหว่างการซื้อขาย ทองคำสปอต (Spot gold XAU) เพิ่มขึ้น 085% อยู่ที่ 5,024.95 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ สัญญาการซื้อขายทองคำล่วงหน้า U.S. gold futures สำหรับงวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 0.91% อยู่ที่ 5,024.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ทั้งนี้ราคาทองคำพุ่งขึ้นกว่า 64% ในปี 2025 ได้แรงหนุนอย่างต่อเนื่องจากอุปสงค์สินทรัพย์เสี่ยงต่ำ, การผ่อนคลายนโยบายทางการเงินของสหรัฐฯ และแรงเข้าซื้ออย่างเข้มข้นของธนาคารกลางชาติต่างๆ โดยเฉพาะจีนที่เข้าซื้อทองคำต่อเนื่อง 14 เดือนติดต่อกันในเดือนธันวาคม ในปีนี้ ราคาทองคำขยับขึ้นมาแล้วกว่า 16%
"เราคาดหมายว่ามันจะขึ้นมากกว่านี้อีก จากการประมาณการของเราในปัจจุบัน บ่งชี้ว่าราคาจะพีคสุดราวๆ 5,500 ดอลลาร์ในช่วงปลายปีนี้" ฟิลิป นิวแมน ผู้อำนวยการสถาบันเททัลส์ โฟกัส กล่าว "มีความเป็นไปได้ของการย่อตัวลงประปราย สืบเนื่องจากการขายทำกำไร แต่เราคาดหมายว่าแต่ละครั้งจะเกิดขึ้นช่วงสั้นๆ และเจอกับความสนใจเข้าซื้ออันแข็งแกร่ง"
รอยร้าวที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆระหว่างสหรัฐฯกับนาโต เกี่ยวกับกรีนแลนด์ เป็นตัวเพิ่มแนวโน้วการดีดตัวขึ้นของราคาทองคำในปีนี้ ท่ามกลางความคาดหมายว่าการเงินและภูมิรัฐศาสตร์โลกจะเผชิญกับความไม่แน่นอนหนักกว่าเดิม
ในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์ ยูเครนและรัสเซียสิ้นสุดการเจรจา 2 วันที่มีสหรัฐฯเป็นคนกลาง ในอาบูอาบี เมื่อวันเสาร์(24ม.ค.) โดยปราศจากข้อตกลงใดๆ คาดหมายว่าจะมีการพูดคุยเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้า แต่ขณะเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมา รัสเซียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเล่นงานระบบไฟฟ้า ทำให้ชาวยูเครนกว่า 1 ล้านคน ไม่มีไฟฟ้าใช้ ท่ามกลางอุณหภูมิติดลบ
ความเคลื่อนไหวที่ซ้ำเติมความไม่แน่นอน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันเสาร์(24ม.ค.) เผยว่าเขาจะกำหนดเพดานภาษี 100% กับสินค้านำเข้าจากแคนาดา ถ้าแคนาดาเดินหน้าทำข้อตกลงการค้ากับจีน เตือนนายกรัฐมนตรีมาร์ค คาร์นีย์ ของแคนาดา ว่าข้อตกลงหนึ่้งใดจะเป็นอันตรายแก่ประเทศของเขา
"จากการคาดการณ์ของเราสำหรับปีนี้ อาจเห็นทองคำดีดตัวขึ้นสูงถึง 6,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5,375 ดอลลาร์ต่อออนซ์" รอสส นอร์แมน นักวิเคราะห์อิสระให้ความเห็น
(ที่มา:รอยเตอร์)