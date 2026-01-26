มีสิทธิ์สูญแสนล้านยูโร!ผู้เชี่ยวชาญร่วมร้องเยอรมนีถอนทองคำกลับ ชี้เสี่ยงเกินไปหากยังฝากไว้กับสหรัฐฯ

หลายฝ่ายในเยอรมนี เริ่มส่งเสียงเรียกร้องดังขึ้นเรื่อยๆ ให้ถอนทองคำมูลค่ามากกว่าแสนล้านยูโร ออกจากห้องนิรภัยของสหรัฐฯ อันมีชนวนเหตุจากความสัมพันธ์ข้ามแอตแลนติกที่เปลี่ยนไปและความเอาแน่เอานอนไม่ได้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งอเมริกา
เยอรมนี ชาติที่ถือครองทองคำสำรองมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก จัดเก็บทองคำจำนวน 37% ของทองคำสำรองทั้งหมดของเยอรมนี หรือ 1,236 ตัน มูลค่า 164,000 ล้านยูโร(ราว 190,000 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 6.6 ล้านล้านบาท) ในห้องนิรภัยในนิวยอร์ก
ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ มารี-แอกเนส สแตรค-ซิมเมอร์มันน์ ประธานคณะกรรมาธิการด้านความมั่นคงและกลาโหมของรัฐสภายุโรป จากพรรคฟรี เดโมแครต ปาร์ตี ในเยอรมนี เรียกร้องเยอรมนีทวงทองคำสำรองที่ฝากไว้ในสหรัฐฯ อ้างด้วยนโยบายที่คาดเดาไม่ได้ของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จึงมีความชอบธรรมในการดำเนินการดังกล่าว
ล่าสุด เอ็มมานูเอล มอนช์ นักเศรษศาสตร์ชั้นนำและอดีตหัวหน้าฝ่ายวิจัยของธนาคารกลางเยอรมนี เรียกร้องให้ดึงทองคำกลับสู่มาตุภูมิ โดยอกว่า "มันเสี่ยงเกินไป" สำหรับเก็บมันไว้ในสหรัฐฯ ภายใต้รัฐบาลปัจจุบันของทรัมป์
"สืบเนื่องจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน มันดูเหมือนว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเก็บทองคำมากมายขนาดนี้ไว้ในสหรัฐฯ" เขาบอกกับหนังสือพิมพ์การเงิน Handelsblatt "เพื่อประโยชน์แห่งความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์จากอเมริกามากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นจึงขอแนะนำให้ทางธนาคารกลาง พิจารณาดึงทองคำเหล่านั้นกลับประเทศ"
สเตฟาน คอร์เนลิอุส โฆษกรัฐบาลผสมของนายกรัฐมนตรีฟรีดริช เมร์ซ เคยบอกเมื่อเร็วๆนี้ว่า ปัจจุบันยังไม่ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการถอนทองคำสำรอง อย่างไรก็ตาม มอนช์ ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิยเพียงรายเดียว ที่ออกมาเรียกร้องให้ถอนทองคำกลับ โดยอ้างเหตุผลเพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์ ที่เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของยุโรปแห่งนี้หาทางปลีกตัวเองออกจากสหรัฐฯ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
ไมเคิล จาเกอร์ ประธานสมาคมผู้เสียภาษียุโรป (TAE) และประธานสมาคมผู้เสียภาษีเยอรมนี บอกเช่นกันว่า เบอร์ลิน ควรตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการดำเนินการดังกล่าว โดยหยิบยกความปรารถนาของสหรัฐฯในการยึดเกาะกรีนแลนด์ มาเป็นเหตุผลแห่งความกังวล
"ทรัมป์ คาดเดาไม่ได้ และเขาจะทำทุกอย่างเพื่อก่อรายได้ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมทองคำของเราในตู้นิรภัยของเฟดจึงไม่ปลอดภัยอีกต่อไป" จาเกอร์บอกกับสื่อมวลชนท้องถิ่น "จะเกิดอะไรขึ้นหากการยั่วยุประเด็นกรีนแลนด์ยังคงมีไม่หยุด มันมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นที่ธนาคารกลางเยอรมนีจะไม่สามารถเข้าถึงทองคำของตนเองได้อีกต่อไป เพราะฉะนั้นพวกเขาควรดึงทองคำสำรองกลับประเทศ" จาเกอร์กล่าว
(ที่มา:การ์เดียน/mgronline)