มันมาอีกแล้ว!เขมรอ้างฝรั่งเศสพร้อมมอบเอกสารและแผนที่ ช่วยศาลโลกคลี่คลายข้อพิพาทกัมพูชา-ไทย

เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำฝรั่งเศส เปิดเผยว่าฝรั่งเศสพร้อมมอบแผนที่และเอกสารต่างๆ สำหรับช่วยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ(ไอซีเจ) คลี่คลายข้อพิพาทด้านเขตแดนระหว่างกัมพูชาและไทย ตามรายงานของพนมเปญโพสต์ อย่างไรก็ตามสื่อแห่งนี้กล่าวอ้างความเห็นของนักวิเคราะห์ชั้นนำรายหนึ่งระบุ ประเด็นนี้แท้จริงแล้วขึ้นอยู่กับความทะเยอทะยานขยายดินแดนของฝ่ายไทย
"ฝรั่งเศสพร้อมมอบแผนที่และเอกสารต่างๆ เพื่อคลี่คลายประเด็นชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย ณ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ(ไอซีเจ)" ลุย ดาวิด เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำฝรั่งเศส โพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ในวันอาทิตย์(25ม.ค.)
พนมเปญโพสต์ อ้างความเห็นของ Kin Phea ผู้อำนวยการทั่วไปของสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งกัมพูชา เชื่อว่าการคลี่คลายประเด็นชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย บนพื้นฐานของสนธิสัญญาต่างๆ, ข้อตกลงทั้งหลายและแผนที่ที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติ ภายใต้กลไกทางการทูตและกฎหมายระหว่างประเทศ คือทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อรับประกันเส้นชายแดนที่ชัดเจน เช่นเดียวกับรับประกันสันติภาพ เสถียรภาพและความเป็นมิตร
เขาเน้นว่าฝรั่งเศสคือบ่อเกิดที่สำคัญที่สุดของเอกสารทางกฎหมายและแผนที่ต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย เนื่องจากฝรั่งเศสเป็นมหาอำนาจเจ้าอาณานิคมของกัมพูชา นานเกือบ 1 ศตวรรษ
"ประเด็นความซับซ้อนในเวลานี้ ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเอกสารหรือแผนที่ที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติ แต่มันคือความจริงใและความมุ่งมั่นของฝ่ายไทย ในการคลี่คลายประเด็นชายแดนระหว่าง 2 ชาติอย่างสันติและอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นี่เพราะว่าพวกเขายังคงมีความทะเยอทะยานในการรุกล้ำดินแดนกัมพูชาผ่านการใช้กำลัง และกฎแห่งป่า" เขากล่าว
นักวิเคราะห์รายนี้กล่าวอ้างต่อว่า สำหรับกัมพูชาแล้ว นอกเหนือจากยึดถือทางออกอย่างสันติบนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศ กัมพูชายังจำป็นต้องเสริมความเข้มแข็งในศักยภาพการป้องกันตนเอง, เศรษฐกิจ, การทูตและการแบ่งปันข้อมูล เหล่านี้ต้องดำเนินการพร้อมๆกับการเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกันและความสามัคคีของคนในชาติ ภายใต้จิตวิญญาณแห่งชนชาติเขมรหนึ่งเดียว
"การเลือกปฏิบัติ ความเกลียดชังและเข่นฆ่ากันเอง สืบเนื่องจากอุดมการณ์ทางการเมือง ต้องยุติลงในสังคมของเรา เลือดเนื้อของชาวเขมรจำนวนมากได้หลั่งไหลไปแล้วและดินแดนเขมรหดตัวลงอย่างมาก ถ้าเรายังคงทะเลาะกัน หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ชาวเขมรจะหายไปจากแผนที่โลก วันใดวันหนึ่ง" เขากล่าว
(ที่มา:พนมโปญโพสต์)