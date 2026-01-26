วิตกเด็กโดนล้างสมอง!ฝรั่งเศสเป็นชาติล่าสุด เร่งแบนเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์

ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง แห่งฝรั่งเศส เผยต้องการเห็นรัฐบาลของเขาเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อรับประกันว่า มาตรการแบนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ จะมีผลบังคับใช้ ก่อนปีการศึกษาหน้าเริ่มขึ้นในเดือนกันยายน
"สมองของเด็กๆและวัยรุ่นของเราไม่ได้มีไว้ขาย" มาครงกล่าวในวดีโอที่เผยแพร่โดยสถานีโทรทัศน์ BFMTV เครือข่ายในฝรั่งเศสของซีเอ็นเอ็น "อารมณ์ความรู้สึกของเด็กๆไม่ได้มีไว้ขายหรือมีไว้สำหรับควบคุม ไม่ว่าจะโดยแพลตฟอร์มทั้งหลายของอเมริกาหรืออัลกอริทึมจีน"
"เรากำลังแบนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับเด็กๆอายุต่ำกว่า 15 ปี และเรากำลังแบนโทรศัพท์มือถือในโรงเรียนมัธยมของเรา เชื่อว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน ชัดเจนเพื่อเด็กวัยรุ่นของเรา ชัดเจนเพื่อพ่อแม่ผู้ปกครอง ชัดเจนเพื่อคุณครู" เขาเน้นย้ำ
เวลานี้มีบรรดาชาติตะวันตกมากขึ้นเรื่อยๆ ที่กำลังหาทางบัญญัติกฎหมายอย่างครอบคลุม เพื่อปกป้องเด็กจากแนวโน้มที่เป็นอันตรายของสื่อสังคมออนไลน์ ตามหลังออสเตรเลียผ่านกฎหมายฉบับประวัติศาสตร์เมื่อเดือนธันวาคม สำหรับแบนเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี จากการมีบัญชีบนอินสตาแกรม, TikTok, เฟซบุ๊ก และแพลตฟอร์มอื่นๆ
ถ้อยแถลงของมาครง มีขึ้นหลายวันหลังจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร เผยว่ากำลังพิจารณามาตรการต่างๆนานา โดยมีเป้าหมายกันเด็กพ้นจากอันตรายทางออนไลน์ ในนั้นรวมถึงแบนการใช้สื่อสังคมออนไลน์ สำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า 16 ปี
ความพยายามแบนในฝรั่งเศส มี ลอเร มิลเลอร์ สมาชิกสภาผู้แทนจากพรรค Renaissance party ของมาครง เป็นตัวตั้งตัวตี โดยระหว่างให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของรัฐสภาฝรั่งเศส มิลเลอร์กล่าวว่ารัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินการ เพราะ "เวลานี้ ไม่มีการตรวจสอบอายุใดๆทั้งสิ้น"
"คุณแค่กรอกวันเกิดวันไหนก็ได้และเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ สิ่งที่เราต้องการกำหนดกับแพลตฟอร์มต่างๆ ผ่านการบังคับใช้กฎหมายบริการดิจิทัล (Digital Services Act) ของยุโรป คือการตรวจสอบอายุที่แท้จริง ตอนที่คุณเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ มันจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่าง เพราะว่าผู้ใช้จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าพวกเขามีอายุมากกว่าหรือต่ำกว่า 15 ปี" เธอกล่าว
แม้ยอมรับว่ามันมักจะมีหนทางหลีกเลี่ยงข้อจำกัดต่างๆนานาอยู่เสมอ แต่ มิลเลอร์ ยืนกรานว่าฝรั่งเสส "อย่างน้อยๆก็จำเป็นต้องเริ่มต้นก้าวย่างแรก ในการหาทางปกป้องเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์"
สำหรับในออสเตรเลีย ตามหลังมีคำสั่งแบน ดูเหมือนบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ มากกว่า 4.7 ล้านบัญชีของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี จะหยุดเคลื่อนไหวหรือถูกลบทิ้งไป ตามคำกล่าวอ้างของนายกรัฐมนตรีแอนโทนี อัลบาเนซี เมื่อเดือนที่แล้ว
ในช่วงเวลาดังกล่าว อัลบาเนซี บอกกับซีเอ็นเอ็น ว่ารัฐบาลบังคับใช้มาตรการแบน เพราะว่า "เรารู้ว่ามันก่ออันตรายแก่สังคมอย่างไร และเพราะฉะนั้น เรามีความรับผิดชอบในฐานะรัฐบาล ต่อการตอบสนองต่อเสียงวิงวอนของบรรดาผู้ปกครอง เช่นเดียวกับตอบสนองโครงการรณรงค์ของเยาวชน ที่บอกว่า ปล่อยให้พวกเราได้เป็นเด็กเถอะ"
(ที่มา:ซีเอ็นเอ็น)