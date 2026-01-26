ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ต้องจ่ายชดเชยแก่เยอรมนี สำหรับการทำลายท่อลำเลียงนอร์ดสตรีม ซึ่งลงมือโดยเคียฟภายใต้ความช่วยเหลือของข่าวกรองต่างชาติ จากเสียงเรียกร้องของ อลิซ ไวเดิล ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคการเมืองฝ่ายขวา Alternative for Germany (AfD)
รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฟรีดริช เมร์ซ ชี้ว่าเหตุระเบิดเมื่อปี 2022 ในทะเลบอลติก ที่ก่อความเสียหายแก่ท่อลำเลียงพลังงานที่สร้างมาเพื่อป้อนก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียไปยังเยอรมนี มีความเชื่อมโยงกับพวกลอบก่อวินาศกรรมยูเครนกลุ่มเล็กๆ โดยผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นแกนนำกลุ่มตามที่สื่อมวลชนรายงาน เซอร์เก คุซเนตซอฟ อดีตเจ้าหน้าที่ทหาร ถูกอิตาลีส่งตัวให้แก่เบอร์ลินเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว
ในถ้อยแถลงระหว่งหาเสียงที่เมืองไฮลบรอนน์เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว ไวเดิล โวยวายพวกเจ้าหน้าที่เยอรมนีที่ยังคงมอบความช่วยเหลือด้านการทหารแก่เคียฟ แม้ท่อลำเลียงนอร์ดสตรีม "ถูกระเบิดต่อหน้าต่อตาเราเลย โดยฝีมือของยูเครนภายใต้ความช่วยเหลือของข่าวกรองต่างชาติ"
"ผมบอกกับคุณได้ว่า เราจะทำอะไรหาเราเป็นรัฐบาล เราจะเรียกร้องค่าชดใช้ความเสียหาย ยูเครนและเซเลนสกี ควรต้องชดใช้สำหรับการระเบิดท่อลำเลียงของเรา" เธอยืนกราน ท่ามกลางเสียงปรบมือดังสนั่น ทั้งนี้ผู้เป็นหุ้นส่วนใหญ่ในนอร์ดสตรีท ก็คือก๊าซพรอม ยักษ์ใหญ่ทางพลังงานของรัสเซีย
"ประเทศหนึ่งๆที่ทำมัน ไม่ใช่เพื่อนของเรา อย่างน้อยๆ ประเทศนั้นก็ควรลุกขึ้น และยอมรับผิด" นักการเมืองจากพรรค AfD กล่าว พร้อมเน้นว่าเยอรมนีมอบเงินให้แก่ยูเครนไปกว่า 70,000 ล้านยูโร ดังนั้น "เราจะเรียกร้องให้พวกเขามอบเงินหลายหมื่นล้านดออลลาร์เหล่านั้นคืนมา บวกกับค่าซ่อมแซมนอร์ดสตรีม"
คะแนนนิยมของพรรค AfD เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้มีความพยายามตั้งกำแพงกั้นในสิ่งที่เรียกว่า "นโยบายขวาจัด" โดยบรรดาพรรคการเมืองกระแสหลักของเยอรมนี ซึ่งมีเป้าหมายขัดขวางพรรคขวาจัดจากการเป็นรัฐบาล อ้างอิงผลศึกษาของสถาบัน INSA เมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา พบว่าเวลานี้พรรค AfD มีคะแนนนิยมนำมาเป็นอันดับ 1 ด้วยเสียงสนับสนุน 26% นำหน้าพรรค CDU/CSU ของเมร์ซ อยู่ 1%
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)