พายุฤดูหนาวซัดถล่มทั่วอเมริกา ทำยกเลิกเที่ยวบินนับหมื่นไฟลต์

เอพี – เที่ยวบินกว่าหมื่นไฟลต์ทั่วอเมริกาถูกยกเลิกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่พายุฤดูหนาวรุนแรงเริ่มแผลงฤทธิ์เมื่อวันเสาร์ (24 ม.ค.) ทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง ถนนหลักหลายสายถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง และบางรัฐเผชิญอุณหภูมิหนาวยะเยือกติดลบ
แอลลิสัน ซานโตเรลลี นักอุตุนิยมวิทยาของบริการสภาพอากาศแห่งชาติ (NWS) ระบุเมื่อคืนวันเสาร์ว่า ชาวอเมริกันเกือบ 180 ล้านคนหรือกว่าครึ่งของประชากรทั่วประเทศ ต้องเผชิญหิมะ ลูกเห็บ และฝนเยือกแข็งที่ตกลงมาอย่างหนักตลอดเส้นทางจากเทือกเขาร็อกกี้ทางใต้จนถึงนิวอิงแลนด์ พร้อมเตือนประชาชนว่า สภาพอากาศหนาวเหน็บสุดขั้วจะกินเวลาหลายวัน นอกจากนั้นหิมะและน้ำแข็งจะละลายช้ามากซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความพยายามฟื้นฟูความเสียหาย
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อนุมัติให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในอย่างน้อย 12 รัฐเมื่อวันเสาร์ และคาดว่า จะมีการประกาศเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้ ขณะที่สำนักงานจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลกลางจัดเตรียมทรัพยากร บุคลากร รวมทั้งทีมค้นหาและกู้ภัยในหลายรัฐ และคริสตี โนเอม รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ แนะนำให้ประชาชนงดออกจากบ้าน
ขณะที่เจ้าหน้าที่ในบางรัฐทางใต้เริ่มซ่อมแซมสายไฟฟ้าที่ขาด บางรัฐทางตะวันออก เช่น นิวเจอร์ซีย์ ได้ประกาศเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือพายุขนาดใหญ่ และจำกัดการให้บริการการเดินทางทางรถยนต์ รวมถึงจำกัดความเร็วบนทางหลวงไม่เกิน 56 กม./ชม.
นักพยากรณ์อากาศเตือนว่า ความเสียหายโดยเฉพาะในบริเวณที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง อาจเทียบเท่าความเสียหายจากเฮอร์ริเคน ขณะที่เว็บไซต์ poweroutage.us รายงานว่า ผู้ใช้ราว 140,000 รายตลอดเส้นทางผ่านของพายุฤดูหนาวไม่มีไฟฟ้าใช้ในวันเสาร์ ซึ่งรวมถึง 58,000 รายในหลุยเซียนา และ 50,000 รายในเทกซัส
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ที่เทศมณฑลเดอโซโตแพริช รัฐหลุยเซียนา รถหลายคันขับชนต้นไม้ที่ล้มขวางบนถนน และบ้านเรือนหลายหลังถูกต้นไม้ล้มทับ
เว็บไซต์ติดตามเที่ยวบิน FlightAware ระบุว่า เที่ยวบินกว่า 13,000 ไฟลต์ทั่วอเมริกาถูกยกเลิกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ซีเรียม บริษัทวิเคราะห์การบิน สำทับว่า เฉพาะวันอาทิตย์ (25 ม.ค.) มีการยกเลิกเที่ยวบินสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับจากช่วงวิกฤตโควิด
เจ้าหน้าที่ในรัฐจอร์เจียแนะนำให้ประชาชนในรัฐซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของอเมริกา งดเดินทางหลังพระอาทิตย์ตกในวันเสาร์ และงดออกจากบ้านอย่างน้อย 48 ชั่วโมง
วิลล์ แลงซ์ตัน นักอุตุนิยมวิทยาอาวุโสของจอร์เจียระบุว่า จอร์เจียอาจเผชิญพายุน้ำแข็งครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่าทศวรรษและตามมาด้วยสภาพอากาศหนาวเย็นผิดปกติ
NWS คาดว่า หลังจากพัดปกคลุมทางใต้ของอเมริกา พายุฤดูหนาวจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือและทำให้หิมะตกหนักหนา 30 ซม.
โซห์ราน มัมดานี นายกเทศมนตรีนิวยอร์กซิตี้ ขอให้ประชาชนงดออกจากบ้าน และงดทำกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
มิดเวสต์เผชิญสภาพอากาศหนาวเย็นสุดขั้ว อุณหภูมิอยู่ที่ -40 องศาเซลเซียส ที่อาจเกิดภาวะเนื้อเยื่อถูกทำลายด้วยความเย็นจัดหรือที่เรียกว่าหิมะกัด ภายในเวลาเพียง 10 นาที ขณะที่เมืองไรน์แลนเดอร์ รัฐวิสคอนซิลอุณหภูมิติดลบ 38 องศาเซลเซียสเมื่อเช้าวันเสาร์ ซึ่งถือเป็นสภาพอากาศหนาวเย็นที่สุดในรอบเกือบ 30 ปี
จอช ไวส์ นักอุตุนิยมวิทยาจากศูนย์พยากรณ์สภาพอากาศขององค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติ ระบุว่า พายุฤดูหนาวที่เกิดขึ้นขณะนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ ปัจจัยแรกคือการที่พายุนี้ทำให้เกิดหิมะ ลูกเห็บ และฝนเยือกแข็งครอบคลุมระยะทางถึง 3,200 กม. และอีกปัจจัยคือ แนวโน้มสภาพอากาศหนาวสุดขั้วเป็นประวัติการณ์หลังจากพายุผ่านพ้น