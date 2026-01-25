มินนิอาโปลิสเดือด!ชาวบ้านถูกยิงดับรายที่ 2 เดโมแครตเรียกร้องไล่“ไอซ์”พ้นมินนิโซตา

เอพี – เดโมแครตเรียกร้องเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองออกจากรัฐมินนิโซตา หลังเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางยิงชายคนหนึ่งเสียชีวิตในเมืองมินนิอาโปลิสเมื่อวันเสาร์ (24 ม.ค.) ซึ่งถือเป็นผู้เสียชีวิตรายที่สองระหว่างปฏิบัติการปราบปรามผู้อพยพในเมืองนี้ในเวลาไม่ถึงเดือน และทำให้ประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงในหลายเมืองทั่วอเมริกา
สมาชิกครอบครัวระบุว่า ผู้เสียชีวิตคือ อเล็กซ์ เพร็ตตี วัย 37 ปี ทำงานเป็นบุรุษพยาบาลในแผนกผู้ป่วยวิกฤต ส่วนทางด้าน ทริเซีย แม็กลาฟลิน โฆษกกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ แถลงว่า เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางยิงป้องกันตัว หลังจากเพร็ตตี้ที่มีปืนพกเดินเข้าหาและขัดขืนการพยายามปลดอาวุธอย่างรุนแรง
คริสตี โนเอม รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สำทับว่า เพร็ตตีขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย พร้อมตั้งคำถามว่า เหตุใดชายผู้นี้จึงมีอาวุธ แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่า เพร็ตตีชักอาวุธออกมาหรือใช้อาวุธข่มขู่เจ้าหน้าที่หรือไม่
ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเผยว่า ผู้ที่ยิงเพร็ตตีคือ เจ้าหน้าที่ตระเวนชายแดนที่มีประสบการณ์การทำงาน 8 ปี แต่ภาพจากวิดีโอของผู้อยู่ในเหตุการณ์เผยให้เห็นว่า เพร็ตตีถือโทรศัพท์ และไม่มีอาวุธตามที่ถูกกล่าวอ้าง
ครอบครัวของเพร็ตตีออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจและโกรธแค้นที่คณะบริหารใส่ร้ายเขาอย่างน่าขยะแขยง โดยยืนยันว่า เพร็ตตีเป็นคนจิตใจดี รวมทั้งบอกว่าตอนที่ถูกเจ้าหน้าที่ขี้ขลาดของไอซ์ยิง มือขวาของเพร็ตตีถือโทรศัพท์ ส่วนมือซ้ายชูขึ้นเหนือศีรษะและพยายามปกป้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกเจ้าหน้าที่ไอซ์เหวี่ยงลงไปกองบนพื้น ซึ่งข้อมูลนี้ตรงกับภาพที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์ถ่ายคลิปไว้และนำออกเผยแพร่
ในวิดีโอ เจ้าหน้าที่อย่างน้อย 7 คนรุมล้อมเพร็ตตีและรวบมือเขาไพล่หลังขณะที่เจ้าตัวพยายามขัดขืน เพร็ตตีถูกกระป๋องฟาดใกล้ศีรษะหลายครั้งก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด และเมื่อเจ้าหน้าที่เหล่านั้นถอยออกมา ร่างของเขานอนนิ่งไม่ไหวติงบนถนน
ทั้งนี้ จุดที่เพร็ตตีถูกยิงอยู่ห่างจากบริเวณที่เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ (ไอซ์) ยิงเรเน กู๊ด วัย 37 ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 ม.ค. และจุดชนวนการประท้วงอย่างกว้างขวาง
ไบรอัน โอฮารา ผู้บัญชาการตำรวจมินนิอาโปลิส เผยว่า ยังไม่ทราบสาเหตุการยิง แต่เชื่อว่า เพร็ตตีมีใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนโดยถูกต้องตามกฎหมาย
เขายังเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบ รวมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางปฏิบัติหน้าที่โดยยึดกฎระเบียบ มนุษยธรรม และคุณธรรมที่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายของอเมริกาพึงมี
ทิม วอลซ์ ผู้ว่าการรัฐมินนิโซตา กล่าวว่า เขาไม่มั่นใจเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง พร้อมประกาศว่า ทางรัฐจะเป็นแกนนำการสอบสวนเหตุการณ์นี้เอง
ดริว อีแวนส์ ผู้กำกับการสำนักงานสอบสวนอาชญากรรมของรัฐมินนิโซตา แถลงว่า หน่วยงานของตนถูกเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางขัดขวางไม่ให้เข้าไปในที่เกิดเหตุแม้มีหมายศาลไปยืนยันก็ตาม
ทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์ภาพปืนที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเผยว่า พบในที่เกิดเหตุ และโจมตีวอลซ์ รวมทั้งนายกเทศมนตรีมินนิอาโปลิสที่ล้วนเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตว่า ยั่วยุปลุกปั่นให้ประชาชนต่อต้านรัฐบาลกลางด้วยคำพูดโอ้อวดและอันตราย
อเล็กซานเดรีย โอกาซิโอ-คอร์เทซ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรัฐนิวยอร์ก เป็นหนึ่งในสมาชิกรัฐสภาของพรรคเดโมแครตที่เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลกลางออกจากมินนิโซตา รวมทั้งเรียกร้องให้เดโมแครตงดโหวดสนับสนุนการอัดฉีดงบประมาณให้แก่ไอซ์ และปกป้องอเมริกันชนจากระบอบทรราชย์
ภายหลังเหตุการณ์นี้ ชาวมินนิอาโปลิสที่โกรธแค้นได้รวมตัวประท้วงท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็นติดลบ 21 องศาเซลเซียส และปะทะกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางที่ใช้กระบองและระเบิดแสงเป็นอาวุธ นอกจากนั้นยังมีการชุมนุมประท้วงในหลายเมืองทั่วอเมริกา เช่น นิวยอร์ก วอชิงตัน และลอสแองเจลีส